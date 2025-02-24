«Это было не лучшее предложение». Ливо остаётся в «Салавате», отказав трём топ-клубам!

Болельщики «Салавата Юлаева» могут вздохнуть с облегчением. Лучший снайпер нынешнего регулярного чемпионата канадский форвард Джош Ливо договорился о заключении нового двухлетнего контракта с клубом. В ближайшее время об этом объявят официально — как только все документы пройдут по базе КХЛ.

Статистика Джоша Ливо (31 год, хват: правый) в КХЛ в сезоне-2024/2025:



Игр: 52

Заброшенные шайбы: 41

Голевые передачи: 24

Показатель полезности: «+23»

«Если Джош уже сам всё сказал, то мы этого не скрываем. Мы всегда говорили, что приоритет – остаться в «Салавате Юлаеве». Это можно отследить во всех наших заявлениях. Договорились с клубом спокойно о двухлетнем контракте, сказали всё руководству, которое пошло нам навстречу. Мы в каких-то моментах тоже пошли им навстречу. Могу сказать, что это не лучшее предложение, лежавшее у нас на столе, но Ливо хотел остаться в Уфе», – заявил мне агент игрока Иван Ботев, с которым мы недавно записывали интересное интервью.

Руководство Уфы сработало грамотно: ещё до конца регулярного чемпионата главный вопрос закрыт, а Хмелевски и так был на долгосрочном контракте. Получается, что остаётся договориться с Уилсоном, Тоддом и Ремпалом, если всех троих захотят оставить в столице Башкортостана. Да и в целом в КХЛ наметилась отличная тенденция: Хмелевски и Ливо точно остаются в «Салавате Юлаеве», Гальченюк продлил соглашение с «Амуром», своих лидеров в лице Аймурзина, Пилипенко и Думбадзе сохранила «Северсталь». Важно, чтобы звёздные и мастеровитые хоккеисты не концентрировались в двух-трёх клубах, а максимально равномерно распределялись среди всех команд. Только в таком случае мы получим конкуренцию в лиге.

По моей информации, наиболее активный интерес к Ливо проявляли «Авангард», «Трактор» и «Металлург», при этом челябинцы были самыми настойчивыми и давали лучший контракт. Свою «сотку» с небольшим Джош заслужил в любом случае, но в Челябинске могли «насыпать» больше и хотели видеть североамериканца у себя, однако канадец решил остаться в Уфе. Кстати, никаких предложений от «Амура», о чём писали в интернете, у стороны Ливо, по моей информации, не было. Да и сам нападающий вряд ли захотел бы лететь на Дальний Восток (впрочем, есть и обратный пример Гальченюка).

Джош Ливо Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Большую роль в сохранении Ливо сыграл главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов, к которому очень хорошо относятся в команде все игроки, включая иностранцев. Козлова все прекрасно помнят по сильному выступлению в НХЛ, у него есть тренерский авторитет, он помогает раскрывать хоккеистам свои лучшие качества. Для легионеров это очень важно.

Теперь важно, чтобы и Козлов, и Ливо, и все юлаевцы достойно проявили себя в плей-офф, по результатам которого тоже будут делаться серьёзные выводы. Очередного вылета в первом раунде от «Адмирала» могут не простить. Ко всему прочему, важно, чтобы на будущий сезон у уфимцев не было проблем с задолженностями по зарплатам, которые в последнее время периодически возникают. Подобные вещи нервируют людей, хотя длительных задержек Уфе в любом случае удавалось избегать.