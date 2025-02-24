«Сибирь» снова провалилась, а её лидер ушёл с матча. Итоги дня в КХЛ

24 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Коротко подводим их итоги.

Некоторые считали, что двум командам будет проще доиграться до овертайма, чтобы лишний раз обезопасить свои позиции. Однако «Сибирь» провела чуть ли не худший матч в календарном году. У хозяев были претензии к судьям, но всего за 40 минут «Адмирал» нанёс 35 бросков и полностью контролировал ход игры. Отрыв «Сибири» от девятого места сократился до шести очков — с учётом относительно лёгкого календаря «Нефтехимика» борьба за восьмую строчку Востока ожила. Показательно, что Тейлор Бек за несколько минут до сирены сам покинул игру — якобы из-за опасения получить большой штраф.

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В Магнитогорске встречались две команды, объединённых трансферной историей и похожим стилем игры. Победу одержали действующие чемпионы, которым помогли бывшие игроки череповчан: Александр Петунин оформил ассистентский дубль, а победный гол на последней секунде первого периода забил Ярослав Хабаров. «Металлург» позволил сопернику нанести лишь 16 бросков в створ и гарантировал себе выход в плей-офф.

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«Автомобилист» победил в привычном для себя стиле — прагматично, включившись тогда, когда это было нужно. У команды сегодня были два более важных события: официально был подтверждён переезд 10 марта на новую арену, которую откроют матчем с ЦСКА. Кроме того, Никита Трямкин провёл 696-й матч за «Автомобилист» и побил клубный рекорд защитника Александра Карцева, установленный ещё в конце 1980-х.

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«Куньлунь» в этом сезоне часто робингудствует, но после подвига в Петербурге китайский клуб не потерял очки в матче с аутсайдером. Сочинцы открыли счёт и лучше провели первый период, однако после перерыва «Куньлунь» резко прибавил и смял соперника. Первый хет-трик в КХЛ оформил Тайлер Граовац. Китайский клуб отстаёт от «Торпедо» на семь очков, но у нижегородцев два матча в запасе.

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Матчи 25 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2