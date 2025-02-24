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Результаты матчей КХЛ за 24 февраля 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Сибирь» снова провалилась, а её лидер ушёл с матча. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 24 февраля 2025 года
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«Металлург» – официально в плей-офф, а звезда «Автомобилиста» побил клубный рекорд.

24 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Адмирал
Владивосток
1:0 Мёрфи (Аланов, Широков) – 12:45 (5x5)     1:1 Родевальд (Ручкин, Муранов) – 24:09 (5x5)     1:2 Шестаков (Старков, Шулак) – 25:22 (5x5)     1:3 Шестаков (Петухов, Гутик) – 34:41 (5x5)     1:4 Петьков (Степанов, Завгородний) – 45:24 (5x5)     1:5 Родевальд (Принс, Муранов) – 51:07 (5x5)     2:5 Гоголев (Мёрфи) – 56:57 (5x5)    

Некоторые считали, что двум командам будет проще доиграться до овертайма, чтобы лишний раз обезопасить свои позиции. Однако «Сибирь» провела чуть ли не худший матч в календарном году. У хозяев были претензии к судьям, но всего за 40 минут «Адмирал» нанёс 35 бросков и полностью контролировал ход игры. Отрыв «Сибири» от девятого места сократился до шести очков — с учётом относительно лёгкого календаря «Нефтехимика» борьба за восьмую строчку Востока ожила. Показательно, что Тейлор Бек за несколько минут до сирены сам покинул игру — якобы из-за опасения получить большой штраф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Минулин (Петунин, Джозефс) – 16:15 (5x5)     1:1 Думбадзе (Подшивалов) – 19:37 (5x5)     2:1 Хабаров (Петунин, Силантьев) – 19:59 (5x5)     3:1 Джозефс (Рендулич, Козлов) – 41:10 (5x4)     4:1 Джонсон (Канцеров, Вовченко) – 58:01 (5x4)    

В Магнитогорске встречались две команды, объединённых трансферной историей и похожим стилем игры. Победу одержали действующие чемпионы, которым помогли бывшие игроки череповчан: Александр Петунин оформил ассистентский дубль, а победный гол на последней секунде первого периода забил Ярослав Хабаров. «Металлург» позволил сопернику нанести лишь 16 бросков в створ и гарантировал себе выход в плей-офф.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Да Коста (Голышев, Мэйсек) – 16:46 (5x5)     1:1 Чивилёв (Стюарт, Калинин) – 19:20 (5x5)     2:1 Романцев (Каштанов, Алексеев) – 27:39 (5x5)    

«Автомобилист» победил в привычном для себя стиле — прагматично, включившись тогда, когда это было нужно. У команды сегодня были два более важных события: официально был подтверждён переезд 10 марта на новую арену, которую откроют матчем с ЦСКА. Кроме того, Никита Трямкин провёл 696-й матч за «Автомобилист» и побил клубный рекорд защитника Александра Карцева, установленный ещё в конце 1980-х.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Швырёв (Грэм, Авершин) – 16:39 (5x5)     1:1 Граовац (Хальбгевакс, Сомерби) – 24:22 (5x5)     1:2 Ро (Дрозг) – 28:02 (5x5)     1:3 Шаров (Элинюк) – 32:36 (5x5)     2:3 Хохлачёв (Грэм, Мокрушев) – 38:30 (5x5)     2:4 Граовац (Дрозг, Хальбгевакс) – 50:51 (5x5)     2:5    

«Куньлунь» в этом сезоне часто робингудствует, но после подвига в Петербурге китайский клуб не потерял очки в матче с аутсайдером. Сочинцы открыли счёт и лучше провели первый период, однако после перерыва «Куньлунь» резко прибавил и смял соперника. Первый хет-трик в КХЛ оформил Тайлер Граовац. Китайский клуб отстаёт от «Торпедо» на семь очков, но у нижегородцев два матча в запасе.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 25 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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