«Нефтехимик» сносит гранды и мчится в плей-офф. «Волков» ещё рано списывать?

Казалось, что концовка регулярного чемпионата в КХЛ станет практически формальностью со спортивной точки зрения. Последние игры в феврале и марте могут повлиять разве что на расположение команд внутри кубковой восьмёрки, но сами счастливчики, которые продолжат сезон, уже чётко определены.

Как бы не так, отвечает неожиданно Олег Леонтьев и его «Нефтехимик». Нижнекамская команда выходит из затяжного пике, по ходу которого в СМИ даже обсуждалась отставка специалиста, и серией громких побед навязывает борьбу за место в плей-офф «Адмиралу» и «Сибири». Евгений Митякин и компания всё ещё в деле?

ХК Нефтехимик Фото: hcnh.ru

В конце декабря и в январе «Нефтехимик» именно по игре не сказать прямо, что был ужасен, но результаты у команды были просто катастрофическими. Только вдумайтесь – на отрезке с 19 декабря по 30 января нижнекамцы провели 16 матчей, в которых одержали только две победы. 14 поражений за полтора месяца ровно в середине регулярки, шансы на плей-офф для «волков» после такого, казалось бы, уже потеряны. Тем более, набрала ход «Сибирь» Вадима Епанчинцева, «Адмирал» Леонида Тамбиева держится за счёт уверенной игры на домашней арене и запаса после яркого старта сезона. Две победы над «Ладой» стали хорошим подспорьем, правда, скорее, в борьбе за «почётное» девятое место, нежели за кубковую восьмёрку. Неудивительно что команда попала под огульную критику, и вокруг неё пошли неприятные разговоры о будущем. Но ближе к марту многое поменялось.

«Нефтехимик» набирает очки уже пять матчей подряд, и если гостевое поражение от давно лишившегося всякой турнирной мотивации ХК «Сочи» можно отнести, скорее, в сторону негатива, то победы над СКА, «Трактором» и извечным соперником по дерби Татарстана «Ак Барсом» вселяют надежду в команду Олега Леонтьева. Которого, к слову, местные СМИ уже успели отправить в отставку. В кулуарах ходило много слухов о конфликте Леонтьева с ключевыми игроками команды, которые, если и не «сливают» тренера, то биться за него явно желанием не обладают. Досталось Олегу Юрьевичу и за патронаж своего сына Владислава Леонтьева. 24-летний защитник и правда регулярно допускает результативные ошибки при игре в своей зоне, но им явно уделяется излишнее внимание, и обвинять Владислава во всех бедах Нижнекамска было наивно. В ответ Леонтьев резко отвечал на вопросы местной прессы, явно недовольный её поведением.

Олег Леонтьев Фото: hcnh.ru

Ещё бы, ведь пока команда выносит лидера Восточной конференции, в сети обсуждается вероятная замена тренера. В качестве возможного кандидата, якобы, обсуждался Андрей Мартемьянов. Только как минимум до конца недели эти новости выглядят нелепо. На момент публикации материала дистанция до плей-офф для «Нефтехимика» сократилась всего до шести очков. Впрочем, главным соперником для Нижнекамска видится не Новосибирск, а Владивосток. Впереди у подопечных Олега Леонтьева сразу четыре матча с «Адмиралом», а значит текущий разрыв в девять очков можно значительно сократить. Составители календаря будто бы заранее предсказывали, кто будет в гонке за последнее вакантное место розыгрыша Кубка Гагарина, поскольку завершать регулярный чемпионат «Адмирал» и «Нефтехимик» будут двумя очными встречами в Нижнекамске.

Прямо сейчас для команды Леонтьева наступает час X. Здорово, что удалось остановить «Трактор» Бенуа Гру в Челябинске, но куда важнее дальневосточный выезд. Для начала нужно разобраться с завалившим сезон «Амуром» и не потерять «свои» очки. А дальше выходить на «Фетисов-Арену», как на последний бой. Матчи во Владивостоке ни для кого не бывают простыми, к тому же Тамбиев в этом сезоне удивляет – латвийский специалист постепенно отходит от стереотипных капканов и показывает активный хоккей с мощным прессингом в средней зоне. В чём-то игровая модель сходится с «Трактором» при Гру – и тут Олег Юрьевич, кажется, знает, что делать. «То, что приносит успех, та тактика — мы будем ей пользоваться, — в юмористическом тоне прокомментировал он последнюю победу клуба. – Это давление, прессинг, жёсткая игра в своей зоне, всё это приносит нам результат».

«Нефтехимик» в игре с «Трактором» Фото: hctraktor.org

За команду Леонтьева на дистанции говорит опыт и текущая форма. Если «Адмирал» после осеннего спурта идёт на спад, то «Нефтехимик», наоборот, обретает вторую жизнь после провального января. Причём для нижнекамцев это стандартная история. Уже несколько сезонов подряд при Олеге Юрьевиче они выходят на пик формы к февралю-марту, пытаясь добрать упущенное на старте регулярки мощной концовкой. Конечно, команде не хватает стабильности, только вот откуда ей взяться при короткой скамейке. Важная причина неудач этой зимы – эпидемия травм, которая в определённый момент явно выбила «Нефтехимик» из колеи. После поражения в Казани в ноябре в сердцах Леонтьев выдал всё, что думает о неравенстве в лиге. «У нас нет финансовых возможностей, как у некоторых клубов, которые за сезон меняют половину состава. У нас нет на это средств», – сказал он, намекая очевидно на политику грандов.

Владислав Лещенко, Владимир Брюквин, Александр Дергачёв, Жан-Себастьен Ди, Роман Абросимов – лишится разом целой пятёрки для такого скромного по возможностям клуба смерти подобно. Потолок зарплат позволил ужесточить конкуренцию в борьбе за Кубок Гагарина, но, если не поднимать «пол», неравенство с командами второго-третьего эшелона будет оставаться значительным. СИБУР не славится любовью к спорту и готов выделять средства на нижнекамскую команду постольку-поскольку. Джентльменские соглашения с руководством Татарстана при покупке активов ТАИФ сдерживают акционеров холдинга от полного отказа от клуба, однако и серьёзно вкладываться в его развитие там не собираются. Выдают ровно сколько требуется по регламенту, и Леонтьев с гендиректором Игорем Ларионовым пытаются выжать из этого максимальный результат. Кто бы что не говорил, а получается неплохо. Точно лучше, чем у «Амура» или «Барыса», где финансовые потоки куда более обильные.