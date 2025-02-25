Пойдут по пути Ливо или будут искать, где лучше? 10 главных свободных агентов КХЛ

Некоторые наверняка останутся в своих клубах, но есть и те, кто под вопросом.

Джош Ливо продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» и положил конец одной из главных возможных интриг предстоящего межсезонья. Однако канадец далеко не единственный звёздный игрок КХЛ, который летом мог выйти на рынок неограниченно свободных агентов. Многие топовые хоккеисты лиги ещё не обзавелись новыми контрактами на следующий сезон. Мы выделили для вас десятку главных возможных НСА.

Тейлор Бек

К Тейлору у болельщиков «Сибири» частенько бывают довольно оправданные претензии, однако вряд ли кто-то возьмётся спорить, что канадец является ярчайшим игроком новосибирцев в последние годы. Это безоговорочный лидер нападения команды, отличная опция для большинства и один из самых эффективных форвардов лиги.

С учётом возраста Бека, которому в мае исполнится 34, вряд ли стоит ждать серьёзной борьбы за него на рынке. Но ещё на год-другой в Новосибирске он наверняка может продлиться. Хотя после таких поступков, как в прошедшем матче с «Адмиралом», в клубе наверняка задумаются – а стоит ли?

Ник Петан

Спустя несколько лет слухов канадский нападающий всё-таки доехал до КХЛ и в кратчайшие сроки стал лидером «Ак Барса». Однако раскрыться в Казани в полной мере ему мешают травмы, из-за которых Петан пропустил довольно значительное количество матчей и которые, по словам главного тренера команды Анвара Гатиятулина, мешали ему в последних играх.

При отсутствии повреждений Ник может показывать довольно высокий уровень – ещё до первой травмы в КХЛ его связка с Дмитрием Яшкиным и Александром Барабановым была одной из самых результативных в лиге. Но такая травматичность не может не беспокоить – наверняка это будет одним из главных факторов при предложении нового контракта.

Ник Петан Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

И, конечно, ещё необходимо посмотреть, как Петан проявит себя в плей-офф – в Северной Америке в кубковой части сезона он никогда не блистал.

Зак Фукале

Голкипер «Трактора» является одним из лучших на своей позиции за то время, что он играет в КХЛ. Лидер лиги по количеству «сухарей» редко выдаёт провальные матчи, однако порой допускает такие ошибки, что невольно хватаешься за голову. В большинстве случаев он эти ошибки сполна компенсирует, но осадочек, как говорится, остаётся.

Сам Зак ещё тешит себя надеждой вернуться в НХЛ, однако его реальная возможность заиграть в сильнейшей лиге в мире находится под вопросом – в 30 лет относительно успешно за океан из КХЛ уехал Микко Коскинен, но это скорее исключение, а не правило.

В случае если Фукале всё-таки останется в России, представить его в другом месте, кроме Челябинска, пока тяжело. Но здесь, как и в ситуации с Петаном, многое должен прояснить предстоящий плей-офф.

Константин Окулов

После обмена в «Авангард» Константин однозначно расцвёл – если за 36 матчей в ЦСКА в этом сезоне он набрал всего 16 очков при «-5», то в 21 игре в Омске у него 20 результативных действий и «+14». Примерно такого Окулова мы привыкли видеть в его лучшие годы в столице.

Новое соглашение 30-летнего нападающего с «ястребами» пока под вопросом – не исключено, что он захочет изучить те возможности, которые у него будут летом. Тем более что то же самое он проделывал и перед подписанием предыдущего контракта с ЦСКА.

Впрочем, как известно, от добра добра не ищут – возможно, и Константину при наличии достойного предложения стоит остаться там, где его карьеру, кажется, смогли перезагрузить?

Шелдон Ремпал

Шелдон стал отличным дополнением к и без того солидной легионерской бригаде «Салавата» – с другой стороны, от хоккеиста, который в этом сезоне имеет самую высокую в команде и одну из самых высоких в лиге зарплат, и нельзя было ожидать чего-то другого.

В Уфе наверняка хотят сохранить Ремпала, однако финальной проверкой перед определением цены должен стать плей-офф – а здесь у канадского нападающего опыта практически не было. С учётом того, что он показывает в регулярке, опасения должны быть минимальными. Но если «Салават» вновь не преодолеет порог первого раунда…

Владислав Подъяпольский

«Он знал об интересе со стороны разных команд, однако хотел перейти только в «Динамо», – так прокомментировал обмен голкипера спортивный директор «Лады» Рафик Якубов.

В Тольятти Владислав вновь обрёл уверенность после не самого удачного отрезка в СКА и превратился в одного из лучших голкиперов КХЛ. Его цифры в «Динамо» пока чуть хуже, чем те, что были у него в «Ладе», однако вряд ли прямо сейчас именно это беспокоит москвичей.

Владислав Подъяпольский Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Главная проверка у Подъяпольского ещё впереди – как и для многих хоккеистов из этого списка, определяющим фактором в вопросе нового соглашения станет его игра в плей-офф. Сам Владислав хотел бы остаться бело-голубым (интересно, изменилось ли что-то после перестановок в руководстве?), но для этого ему надо сначала подтвердить свою значимость в матчах на вылет.

Впрочем, даже если в столице что-то вдруг пойдёт не так, вряд ли у Подъяпольского будет недостаток предложений на следующий сезон.

Стефан Да Коста

Кажется, что француз чуть ли не всю жизнь играет в КХЛ – нынешний сезон уже 10-й для него в лиге! Пять из них он провёл в Екатеринбурге и, кажется, готов провести там ещё не один год. Жена Стефана играет за баскетбольный УГМК, сам француз выражал желание получить российское гражданство, да и нынешний уровень форварда позволяет ему ещё на несколько сезонов остаться в КХЛ. Шутка ли – на пару с Тревором Мёрфи Да Коста возглавляет список лучших ассистентов лиги прямо сейчас.

Поэтому здесь никакой интриги не предвидится.

Тревор Мёрфи

А вот за Мёрфи летом наверняка развернётся настоящая борьба. Защитник «Сибири» проводит лучший сезон в карьере и может побить рекорд результативности для игроков обороны в рамках одной регулярки – чтобы обойти Криса Ли, ему осталось набрать всего 12 очков.

Вчера Тревор отметил юбилей: Видео Защитник «Сибири» Тревор Мёрфи забросил 50-ю шайбу в КХЛ

У Тревора есть свои недостатки при исполнении непосредственных обязанностей, но едва ли это сильно отпугивает потенциальных покупателей, коих через несколько месяцев должно быть немало. И пока сложно представить, что же такого должна предложить «Сибирь», чтобы удержать канадца в своих рядах.

Рид Буше

Американский форвард уже как-то пытался попробовать свои силы в другом клубе КХЛ, и ничего хорошего из этого не вышло. Кажется, больше экспериментировать Буше, который продолжает восстанавливаться после операции, не будет. В Омске он является одной из главных звёзд, любимчиком болельщиков, а с недавних пор ещё и лучшим снайпером «Авангарда» в истории КХЛ. Есть ли смысл что-то менять?

Никита Гусев

В «Динамо» Гусев засверкал с той же силой, что и до отъезда в НХЛ, полностью оправившись от не самого лучшего фона в его последний год в Санкт-Петербурге. Никита если и не главная звезда КХЛ последних лет (хотя если не он, то кто?), то точно входит в топ-3. И в этом статусе он может пребывать и дальше.

Никита Гусев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако нападающий не теряет надежд вернуться за океан. С этим были связаны позднее подписание нового контракта прошлым летом и такой непродолжительный срок нового соглашения – всего на один сезон.

С каждым годом перспективы возвращения в НХЛ у Гусева всё хуже, но каковы шансы, что в следующем чемпионате он будет защищать цвета «Динамо», руководство которого будет выглядеть по-новому? Ответа на этот вопрос пока нет.