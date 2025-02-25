Суперзвезда не задержится в клубе НХЛ? В Америке обсуждают второй за месяц обмен Рантанена

Казалось, в НХЛ в этом году уже не случится более удивительного обмена, чем Рантанен – Нечас (и сопутствующие активы). Казалось, такие обмены в реальности вообще не случаются: команды пытаются договориться со своими суперзвёздами до последнего. Однако в Денвере решили, что лучше приобрести игрока с менее громким именем, зато с действующим контрактом попроще.

«Каролина» при этом называлась победителем обмена по банальной причине — на бумаге лучшего игрока получила именно она. Конечно, было сложно оценить, как влияет на продуктивность Рантанена его связка с Натаном Маккинноном и их спецбригада с Кейлом Макаром на синей линии, однако финский форвард все последние годы стабильно входил в топ самых результативных игроков НХЛ. Да, в «ураганах» не было Маккиннона, зато там был знакомый ещё по сборной Финляндии Себастьян Ахо.

Десяток матчей — очень мало для оценки, однако Нечас вписался в состав «лавин» как минимум не хуже финна. Чех набрал девять очков в 10 матчах, и ничего удивительного в появившейся у него с Маккинноном «химии» нет: всё-таки Нечас провёл шикарную половину сезона, в основном выходя в звене с Эриком Робинсоном и Еспери Котканиеми. А вот у финна на новом месте дела скромнее: три очка в семи играх, хотя тренеры почти не разлучают связку Ахо — Рантанен.

Теперь дело принимает совсем удивительный оборот — и вовсе не из-за того, что Рантанен так медленно начал. «Каролина» год назад уже отмечалась громким обменом, когда отдала за Джейка Гюнцеля кучу активов, но не смогла договориться с американским снайпером о новом контракте. Повторения такой ситуации в Роли якобы не хотят, поэтому в заокеанских медиа уже ходят разговорчики, что Рантанена могут обменять ещё раз, если прогресса в контрактных переговорах не случится.

Микко Рантанен Фото: Claus Andersen/Getty Images

Сложно припомнить что-то подобное в современной истории лиги. Год назад «Ванкувер» задолго до дедлайна приобрёл Элиаса Линдхольма и после не самого удачного старта от шведа обсуждалось, что он может стать частью компенсации при переходе более звёздного «рентала». Однако даже тогда это казалось диким, а ведь фигуры – несопоставимые. Теперь же речь идёт о человеке, который должен был стать и джокером, и козырным тузом одновременно — слишком долго до этого «Каролина» не рисковала.

«Перед паузой на Турнир четырёх наций «Каролина» не была ближе к подписанию Микко Рантанена, чем «Колорадо». «Ураганы» готовы предложить финну хорошие условия для продления контракта, однако многие из тех, кто пристально наблюдает за ситуацией, не верят в конечный успех. Владелец «Каролины» Том Дандон не хочет, чтобы ситуация с Гюнцелем повторилась, так что у менеджмента есть время до 7 марта», — писал инсайдер Sportsnet Ник Кипреос.

Журналист Дэвид Паньотта дал другой ракурс: «Маловероятно, что будущее Рантанена – в Роли. «Каролина» готова дать ему большие деньги, те, что он хочет – в районе $ 14 млн в год. Это не проблема. Всё будет зависеть от Микко Рантанена и от того, комфортно ли ему оставаться в клубе в долгосрочной перспективе. И в лиге, и среди команд есть большие сомнения в этом». Между строк можно прочитать возможное недовольство игровым стилем команды: в хоккее Рода Бриндамора весьма сложно выбить 100 (и даже 90) очков за сезон.

Денег в запасе у «Каролины» действительно полно: команда прекрасно готова к повышению потолка зарплат в это межсезонье и будет располагать чуть ли не $ 40 млн. Эллиотт Фридман уже сообщает, что «ураганы» готовы заплатить своему звёздному форварду $ 100 млн в течение семи или восьми лет, и представители Рантанена якобы взяли время на размышление. Стоит понимать, что у многих команд лиги летом будет немало места под потолком, и предложение «Каролины» не будет уникальным.

Свою точку зрения представил и другой авторитетный инсайдер Пьер Лебрюн. «Я не верю, что «Каролина» сама звонит в другие команды и предлагает им Рантанена. Я поговорил с разными людьми в НХЛ и представляю ситуацию так: несколько клубов набрались смелости и спросили у представителей «Харрикейнс», что будет, если тем не удастся подписать новый контракт с Рантаненом. Никаких доказательств, что «Каролина» сама начинала эти разговоры.

Думаю, в клубе понимают, что обмен из «Колорадо» стал шоком для Рантанена. У него пока не было возможности вписаться в новые условия и привыкнуть к новому стилю и партнёрам по команде, плюс из-за сборной Микко провёл какое-то время вне клуба. Но из-за личности Тома Дандона я не могу сказать, что Рантанен на 100% закончит сезон в «Каролине». Дандон — экспрессивный владелец: если он будет взбешён тем, что финн откажется от нового контракта, он может попросить генменеджера обменять его по лучшей цене».

Дандон — действительно экстравагантный человек. Например, ещё в 2018-м он пообещал, что его команда не будет драфтовать защитников в первом раунде, и «ураганы» действительно так и поступили — правда, половину своих пиков первого раунда они обменивали. Однако обменивать финна в случае чего будет не миллиардер, а генменджер Эрик Тулски. Его задачу здесь осложнит то, что Рантанена надо будет менять на готового игрока, иначе вся чехарда с Нечасом не имела никакого смысла.

Микко Рантанен в сборной Финляндии Фото: Ben Jackson/Getty Images

Ну а какая команда, которой надо будет заходить в плей-офф, сама отдаст готового игрока, обрушив командную «химию»? Поэтому, если «ураганы» вдруг решат обменять Рантанена, можно представить себе трёхсторонний обмен: «Каролина» получит других взрослых игроков от клуба, не претендующего на многое — а уже тот примет драфт-пики и активы от команды, куда уедет Микко.

Одна из очень немногих претендующих на чемпионство команд, которая могла бы отдать готовых молодых игроков, уже заигранных за основу, — это «Даллас». У «звёзд» есть и Уайатт Джонстон, который очень классно показал себя в прошлом плей-офф, и неплохо заходящий в лигу Логан Станковен. Кроме того, в команде мощная финская банда, которая в потенциале может повлиять на решение Рантанена, а нулевые налоги Техаса сделают сумму потенциального контракта меньше.

Впрочем, даже если Рантанен останется в «Каролине» после 7 марта, это не будет означать, что он точно не покинет команду. $ 14 млн, которые якобы просила сторона форварда, с учётом грандиозного роста потолка могут спокойно переплюнуть на рынке. В таком случае компенсировать потерю активов может только одно — чемпионство.