Овечкин против Гретцки! Сравниваем голы двух легенд с 876-го по 882-й

Александр Овечкин с последнего дня января забил сразу семь голов, несмотря на то что в НХЛ был двухнедельный перерыв на Турнир четырёх наций. Капитан «Вашингтон» подобрался к рекорду Уэйна Гретцки на расстояние всего в 12 шайб. Чтобы установить новый, ему нужно забить 13 голов.

Мы продолжаем нашу крутейшую рубрику — сравнение решающих 25 шайб Гретцки и Ови. Мы начали с отметки «870» и в первой части уже показали голы с 870-го по 875-й и Уэйна, и Александра, а также рассказали, когда, кому и как они были забиты.

Мы продолжаем — теперь на очереди шайбы с 876-й по 882-ю. Изначально планировалось провести границу на 880-м голе, но неожиданный хет-трик Овечкина не позволил нам этого сделать. Так что ограничимся отметкой «882».

Наслаждаемся вместе и сравниваем исторические голы двух легенд!

876

Когда забил Овечкин: 31 января 2025 года

Кому забил: вратарю «Оттавы» Антону Форсбергу

Время: 53:01

Как забил: «Вашингтон» играл в большинстве, когда Овечкин начал движение с левого фланга в центр. Александр нанёс кистевой бросок от синей линии — шайба залетела впритирку с правой штангой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 4 марта 1998 года

Кому забил: вратарю «Флориды» Кевину Уиксу

Время: 19:18

Как забил: в том матче с «Пантерз» Гретцки забил сразу два гола в большинстве. Первую шайбу Уэйн оформил всего за 41,4 секунды до конца первого периода, сравняв счёт — 1:1. Голкипер-новичок Кевин Уикс, которому на тот момент было всего 22 года и который вышел в старте всего в третий раз в НХЛ, отразил первый бросок Брайана Лича, но Гретцки оказался первым на отскоке и забил свой 14-й гол в сезоне. Благодаря этому канадец завершил кошмарную 10-матчевую безголевую засуху.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

877

Когда забил Овечкин: 1 февраля 2025 года

Кому забил: вратарю «Виннипега» Коннору Хеллебайка

Время: 52:21

Как забил: Овечкин спас «Вашингтон» от поражения, сравняв счёт в третьем периоде. Александр мощно бросил от синей линии — шайба, попав в Коннора Хеллебайка, всё-таки заскочила в ворота. Тем не менее «столичные» в итоге всё равно уступили в овертайме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 4 марта 1998 года

Кому забил: вратарю «Флориды» Кевину Уиксу

Время: 46:58

Как забил: Гретцки своим вторым голом в большинстве принёс «Рейнджерс» победу в матче — 4:3. Брайан Лич щёлкнул, попав в левую штангу, а Уэйн подоспел на отскок. Гретцки забил 15-й гол в сезоне и провёл 188-й матч с 2+ шайбами в карьере — предпоследний. Кроме того, Гретцки добавил ещё и ассист на Никласа Сундстрёма, в итоге набрав три очка.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

878

Когда забил Овечкин: 5 февраля 2025 года

Кому забил: «Флориде»

Время: 59:59

Как забил: «Флорида», проигрывая 3:5, под занавес матча решила заменить голкипера на шестого полевого хоккеиста. Овечкин подкараулил отскок шайбы, качнул соперника и затем бросил прямо в пустые ворота, поставив точку во встрече — победа «Вашингтона» со счётом 6:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 7 марта 1998 года

Кому забил: вратарю «Нью-Джерси» Мартину Бродо

Время: 15:29

Как забил: как известно, Гретцки забивал отовсюду. Этот гол исключением не стал. В ходе атаки Уэйн завладел шайбой у бортика, сделал несколько шагов и бросил с отрицательного угла. Шайба попала в конёк Мартину Бродо и залетела в ворота. Голкипер даже не сразу понял, что произошло. Гретцки помог «Рейнджерс», сравняв счёт — 3:3. Тем не менее «Нью-Джерси» в итоге всё равно вырвал победу, забив три безответных гола в последней двадцатиминутке.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

879

Когда забил Овечкин: 7 февраля 2025 года

Кому забил: вратарю «Филадельфии» Ивану Федотову

Время: 19:07

Как забил: Овечкин, выходя из зоны, отдал передачу партнёру, после чего Мартин Фехервари вернул Алексу шайбу — и тот классным броском пробил Ивана Федотова. Капитан «Вашингтона» впервые поразил ворота соотечественника из «Филадельфии».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 9 марта 1998 года

Кому забил: вратарю «Нью-Джерси» Мартину Бродо

Время: 58:55

Как забил: через два дня после 878-го гола Гретцки забил 879-й. Ещё и в крайне важный момент! Канадец спас «Рейнджерс», забросив за 65 секунд до конца встречи. Уэйн подарил «синерубашечникам» ничью — 2:2. Причём Гретцки вновь забил необычный гол. Он из-за ворот пытался отдать передачу по центру на Кевина Стивенса, но шайба, угодив в клюшку защитника «Нью-Джерси» Лайла Оделайна, отлетела в грудь нападающему гостей Бобби Карпентеру. А от неё заскочила в ворота над плечом Бродо. Гретцки забил в третьем матче подряд, суммарно записав на свой счёт четыре шайбы, и оформил 17-й гол в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

880

Когда забил Овечкин: 23 февраля 2025 года

Кому забил: вратарю «Эдмонтона» Кэлвину Пикару

Время: 28:53

Как забил: при счёте 2:1 в пользу «Вашингтона» Овечкин получил пас от Дилана Строума и из района слота бросил с кистей. Шайба миновала Кэлвина Пикара, который стал 181-м вратарём-«жертвой» Александра. Ови забил 27-й гол в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 11 марта 1998 года

Кому забил: вратарю «Сан-Хосе» Келли Хруди

Время: 28:45

Как забил: «Рейнджерс» играли в большинстве «пять на три», Гретцки получил передачу от Алексея Ковалёва, сделал небольшую паузу, неожиданно развернулся и нанёс бросок из нижней части правого круга вбрасывания. Уэйн попал точно под ловушкой Келли Хруди. Канадец забил 18-й гол в сезоне, продлил результативную серию до четырёх встреч и сравнял счёт в матче — 2:2. Тогда Гретцки суммарно набрал 3 (1+2) очка и помог «Рейнджерс» победить — 5:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

881

Когда забил Овечкин: 23 февраля 2025 года

Кому забил: вратарю «Эдмонтона» Кэлвину Пикару

Время: 38:39

Как забил: Овечкин продолжил «кошмарить» Пикара. Под занавес второго периода, когда «Вашингтон» играл в большинстве, Александр получил передачу от Джейкоба Чикрана в левом круге вбрасывания и мощно щёлкнул. Ови оформил дубль за 9 минут 46 секунд и обеспечил «Кэпиталз» комфортное преимущество — 4:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 22 марта 1998 года

Кому забил: вратарю «Филадельфии» Шону Бурку

Время: 39:09

Как забил: под занавес второго периода, когда команды остались в формате «четыре на четыре», Гретцки получил пас от Алексея Ковалёва и щёлкнул из вершины слота. Шон Бурк капитулировал. Уэйн сравнял счёт всего за 50,2 секунды до конца периода. Канадец завершил матч с «Филадельфией» с 3 (2+1) очками, однако победу всё равно праздновали «лётчики», вырвавшие нужный результат в овертайме — 5:4 ОТ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

882

Когда забил Овечкин: 23 февраля 2025 года

Кому забил: «Эдмонтону»

Время: 57:22

Как забил: «Эдмонтон» за три минуты до конца матча, проигрывая 3:6, решил заменить голкипера Пикара на дополнительного полевого игрока. Но это не помогло. Овечкин подобрал шайбу в своей зоне и бросил по пустым воротам с 42 метров. Александр попал практически по центру, 29-м голом в сезоне оформив хет-трик. «Вашингтон» одержал победу со счётом 7:3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Когда забил Гретцки: 22 марта 1998 года

Кому забил: вратарю «Филадельфии» Шону Бурку

Время: 58:18

Как забил: Гретцки забросил вторую шайбу во встрече с «Флайерз» и 20-ю в сезоне, сумев сравнять счёт и перевести матч в овертайм. Уэйн получил передачу от Брайана Лича из угла площадки и бросил точно из правого круга вбрасывания, заставив Бурка в очередной раз капитулировать. Гретцки в последний, 189-й раз провёл матч с 2+ голами. Это до сих пор является рекордом НХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Нет сомнений, что это ещё не всё. Впереди 25 матчей сезона, и, кажется, рекорд Гретцки падёт даже быстрее, чем казалось всего месяц назад.