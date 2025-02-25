«Спартак» вновь разгромил СКА в Петербурге! Армейцы ответили лишь психами и грубостью

После поражения от «Куньлуня», в котором СКА в очередной раз пропустил авоську шайб, Роман Ротенберг на пресс-конференции пообещал, что команда отдаст долг болельщикам. Перед следующим матчем со «Спартаком» главный тренер армейцев на флеш-интервью заявил, что петербуржцы готовы показать свою лучшую игру. Наверняка в СКА не забыли и про встречу в начале января, когда армейцы дома уступили принципиальному сопернику 0:5.

Словом, удивляться бодрому началу в исполнении армейцев и голу Александра Никишина уже на 19-й секунде не приходилось. СКА начал так, как и должен был, подарив надежду своим болельщикам, исправно заполняющим трибуны самой большой хоккейной арены мира, на качественный реванш. Но…

Хватило хозяев льда ненадолго. Сразу после забитого гола СКА не реализовал удаление «Спартака», полученное красно-белыми за неудачный челлендж Алексея Жамнова на помеху вратарю, а в равных составах защитник армейцев Илья Карпухин упал на чужой синей линии, москвичи оперативно развернули контратаку и сравняли счёт.

В следующие 10 минут голов не было, эту засуху прервал Александр Пашин. При существенной помощи вратаря СКА Артемия Плешкова, продолжившего ужасную серию грубейших индивидуальных ошибок петербуржских хоккеистов в этом сезоне. Ну как голкипер пропустил после этого броска с отрицательного угла?

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Впрочем, на это у СКА нашёлся ответ. Да какой! Изумительная передача Михаила Григоренко нашла благодарного адресата в лице Никишина, который оформил дубль броском в пустые ворота. Но насколько сильна атака армейцев, настолько же отвратительна их оборона. Через минуту после шедевра Никишина-Григоренко Пашин играючи обокрал в чужой зоне Карпухина и также легко забросил Плешкову третью шайбу. Явно не ради такого «усиления защитной линии» СКА отдавал в «Трактор» одного из своих самых стабильных, ярких и неравнодушных нападающих Василия Глотова.

В следующей смене «Спартак» забил и четвёртый гол. Очередной чудовищный провал СКА, и у Германа Рубцова было всё время мира, чтобы улучшить позицию, прицелиться и бросить без шансов для Плешкова.

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Уже после первого периода СКА в очередной раз в этой регулярке ушёл в неконтролируемое пике, и легко было догадаться, что после перерыва ничего не изменится. Так и вышло. Михаил Мальцев забил пятый гол «Спартака», завершив затяжную позиционную атаку. А через полминуты Пашин деклассировал ещё одного защитника СКА Андрея Педана и издевательски исполнил что-то в стиле Павла Дацюка. Какой же потрясающий гол, и это хет-трик рукастого мастерюги из стана красно-белых.

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«СКА Арена» в этот вечер снова наблюдала за тем, как соперник отгружает в ворота хозяев гол за голом. А хозяева начинали психовать. Сначала Плешков эффектно отправился на смену, разломав клюшку в подтрибунке и разбросав там же амуницию.

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А затем вновь «отличился» Карпухин. Защитник СКА ударил коленом молодого форварда «Спартака» Сергея Лукьянцева, причём ногу Илья выставлял намеренно. Пострадавший ушёл в раздевалку при помощи партнёров – скажет ли что-то на этот счёт Ротенберг, нетерпимо относящийся к любой грязи в хоккее?

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Карпухин получил большой штраф, за грубость гости наказали армейца только одним голом – Голдобин положил «свояка», распечатав и Егора Заврагина. И на этом содержательная часть матча закончилась.

Нередко СКА, получив разгром в первых двух периодах, бросается в третьем отрезке в погоню, отыгрывает несколько шайб, но в этот вечер армейцев не хватило и на это. Скорее «Спартак» мог забросить ещё, но красно-белые перешли в энергосберегающий режим и постарались повнимательнее сыграть у своих ворот. Так что счёт остался прежним – 7:2 в пользу москвичей.

«Спартак» снова разгромил СКА на выезде, армейский клуб вновь показал, что ни по каким параметрам не готов к плей-офф. Полный раздрай в обороне, нервные и не выручающие вратари, странные действия и детские ошибки даже опытных игроков. Возможно ли это хоть как-то исправить за месяц до старта Кубка Гагарина?