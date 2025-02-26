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«Салават» и «Динамо» прервали серии поражений, у Ливо забрали гол. Итоги дня в КХЛ

25 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Представляем обзор всех игр.

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

Отметим, что к 10-й минуте матча «Лада» вела со счётом 2:0 — голами отметились Артём Манукян и Архип Неколенко. Уфимский клуб обрушил на ворота гостей град атак, в результате чего Деннис Ян сократил отставание в счёте с передач Шелдона Ремпала и Александра Хмелевски. В начале второго периода Ремпал забросил шайбу в меньшинстве после великолепной передачи Владислава Ефремова, сравняв счёт. До этого забил и Джош Ливо, однако его шайбу не засчитали из-за офсайда. В концовке третьего периода уфимцы получили возможность провести большинство в формате «пять на три», и его реализовал Ремпал, оформивший дубль.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений и взял реванш у «Лады» за недавнее поражение со счётом 0:3.

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Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в Ярославле со счётом 3:1, обеспечило себе место в плей-офф КХЛ, а также прервало трёхматчевую серию поражений.

На 24-й минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Артём Чернов, которому ассистировали Даниил Пыленков и Павел Кудрявцев. Ещё одну шайбу бело-голубых во втором периоде забросил Максим Джиошвили с передачи Павла Кудрявцева. В начале третьего периода Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа сделал счёт 3:0. Единственную шайбу «Локомотив» забросил за 30 секунд до конца матча, лишив «сухаря» голкипера «Динамо» Максима Моторыгина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл матч между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

На шестой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев, которому ассистировали Никита Нестеров и Максим Соркин. Под занавес первого периода Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. В начале третьего периода Михаил Орлов размочил счёт. В концовке матча команды обменялись заброшенными шайбами — в составе ЦСКА гол забил Кирилл Долженков, а за «Торпедо» отличился Никита Тертышный.

Таким образом, ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

СКА на домашнем стадионе потерпел сокрушительное поражение от «Спартака» со счётом 2:7.

В первом периоде команды на двоих забросили шесть шайб. На дубль капитана СКА Александра Никишина «Спартак» ответил дублем Александра Пашина и голами Александра Беляева и Германа Рубцова. Во втором периоде красно-белые забросили три безответные шайбы — хет-трик оформил Пашин, по голу забили Михаил Мальцев и Николай Голдобин. Отметим, что голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Егора Заврагина после шести пропущенных шайб.

Таким образом, «Спартак» во второй раз в сезоне разгромил СКА и вышел в плей-офф КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Расписание матчей 26 февраля

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2