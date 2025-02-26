«Салават» и «Динамо» прервали серии поражений, у Ливо забрали гол. Итоги дня в КХЛ

25 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Представляем обзор всех игр.
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.
Отметим, что к 10-й минуте матча «Лада» вела со счётом 2:0 — голами отметились Артём Манукян и Архип Неколенко. Уфимский клуб обрушил на ворота гостей град атак, в результате чего Деннис Ян сократил отставание в счёте с передач Шелдона Ремпала и Александра Хмелевски. В начале второго периода Ремпал забросил шайбу в меньшинстве после великолепной передачи Владислава Ефремова, сравняв счёт. До этого забил и Джош Ливо, однако его шайбу не засчитали из-за офсайда. В концовке третьего периода уфимцы получили возможность провести большинство в формате «пять на три», и его реализовал Ремпал, оформивший дубль.
«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений и взял реванш у «Лады» за недавнее поражение со счётом 0:3.
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Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в Ярославле со счётом 3:1, обеспечило себе место в плей-офф КХЛ, а также прервало трёхматчевую серию поражений.
На 24-й минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Артём Чернов, которому ассистировали Даниил Пыленков и Павел Кудрявцев. Ещё одну шайбу бело-голубых во втором периоде забросил Максим Джиошвили с передачи Павла Кудрявцева. В начале третьего периода Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа сделал счёт 3:0. Единственную шайбу «Локомотив» забросил за 30 секунд до конца матча, лишив «сухаря» голкипера «Динамо» Максима Моторыгина.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл матч между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.
На шестой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев, которому ассистировали Никита Нестеров и Максим Соркин. Под занавес первого периода Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. В начале третьего периода Михаил Орлов размочил счёт. В концовке матча команды обменялись заброшенными шайбами — в составе ЦСКА гол забил Кирилл Долженков, а за «Торпедо» отличился Никита Тертышный.
Таким образом, ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Торпедо».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
СКА на домашнем стадионе потерпел сокрушительное поражение от «Спартака» со счётом 2:7.
В первом периоде команды на двоих забросили шесть шайб. На дубль капитана СКА Александра Никишина «Спартак» ответил дублем Александра Пашина и голами Александра Беляева и Германа Рубцова. Во втором периоде красно-белые забросили три безответные шайбы — хет-трик оформил Пашин, по голу забили Михаил Мальцев и Николай Голдобин. Отметим, что голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Егора Заврагина после шести пропущенных шайб.
Таким образом, «Спартак» во второй раз в сезоне разгромил СКА и вышел в плей-офф КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.
Расписание матчей 26 февраля
- 25 февраля 2025
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23:50
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23:33
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23:31
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23:27
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23:23
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23:20
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23:05
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23:01
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22:57
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22:51
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22:47
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22:41
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22:25
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22:15
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22:10
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22:05
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22:00
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21:55
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21:25
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21:18
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21:05
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20:56
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20:48
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20:35
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20:16
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20:10
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20:05
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19:45
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19:40
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19:21
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19:10
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18:15
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17:50
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17:25
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17:11