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Результаты матчей КХЛ за 25 февраля 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание матчей 26 февраля

«Салават» и «Динамо» прервали серии поражений, у Ливо забрали гол. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ за 25 февраля 2025 года
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ЦСКА обыграл «Торпедо», «Спартак» отгрузил СКА семь шайб.

25 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре матча. Представляем обзор всех игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Лада
Тольятти
0:1 Манукян (Сёмин, Семёнов) – 02:00 (5x5)     0:2 Неколенко (Михайлов) – 09:17 (5x5)     1:2 Ян (Ремпал, Хмелевски) – 12:44 (5x5)     2:2 Ремпал (Ефремов) – 23:16 (4x5)     3:2 Ремпал (Тодд, Ливо) – 54:18 (5x3)    

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась волевой победой хозяев со счётом 3:2.

Отметим, что к 10-й минуте матча «Лада» вела со счётом 2:0 — голами отметились Артём Манукян и Архип Неколенко. Уфимский клуб обрушил на ворота гостей град атак, в результате чего Деннис Ян сократил отставание в счёте с передач Шелдона Ремпала и Александра Хмелевски. В начале второго периода Ремпал забросил шайбу в меньшинстве после великолепной передачи Владислава Ефремова, сравняв счёт. До этого забил и Джош Ливо, однако его шайбу не засчитали из-за офсайда. В концовке третьего периода уфимцы получили возможность провести большинство в формате «пять на три», и его реализовал Ремпал, оформивший дубль.

«Салават Юлаев» прервал трёхматчевую серию поражений и взял реванш у «Лады» за недавнее поражение со счётом 0:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Чернов (Пыленков, Кудрявцев) – 23:56 (5x5)     0:2 Джиошвили (Кудрявцев) – 35:57 (5x5)     0:3 Рашевский (Комтуа) – 42:25 (5x5)     1:3 Фрейз (Сурин, Алексеев) – 59:33 (6x5)    

Московское «Динамо» обыграло «Локомотив» в Ярославле со счётом 3:1, обеспечило себе место в плей-офф КХЛ, а также прервало трёхматчевую серию поражений.

На 24-й минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Артём Чернов, которому ассистировали Даниил Пыленков и Павел Кудрявцев. Ещё одну шайбу бело-голубых во втором периоде забросил Максим Джиошвили с передачи Павла Кудрявцева. В начале третьего периода Дмитрий Рашевский с передачи Макса Комтуа сделал счёт 3:0. Единственную шайбу «Локомотив» забросил за 30 секунд до конца матча, лишив «сухаря» голкипера «Динамо» Максима Моторыгина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Каменев (Нестеров, Соркин) – 05:59 (5x4)     0:2 Гурьянов (Нестеров, Касселс) – 18:07 (5x5)     1:2 Орлов – 42:29 (5x5)     1:3 Долженков (Охотюк) – 56:28 (5x5)     2:3 Тертышный (Фирстов, Филлипс) – 56:56 (5x5)    

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл матч между «Торпедо» и ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

На шестой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Владислав Каменев, которому ассистировали Никита Нестеров и Максим Соркин. Под занавес первого периода Денис Гурьянов удвоил преимущество армейцев. В начале третьего периода Михаил Орлов размочил счёт. В концовке матча команды обменялись заброшенными шайбами — в составе ЦСКА гол забил Кирилл Долженков, а за «Торпедо» отличился Никита Тертышный.

Таким образом, ЦСКА в четвёртый раз в сезоне обыграл «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 7
Спартак
Москва
1:0 Никишин (Воробьёв) – 00:19 (5x5)     1:1 Беляев (Лукьянцев, Галимов) – 02:44 (5x5)     1:2 Пашин (Савиков) – 12:26 (5x5)     2:2 Никишин (Григоренко, Хайруллин) – 13:57 (5x5)     2:3 Пашин – 14:56 (5x5)     2:4 Рубцов (Филин) – 15:32 (5x5)     2:5 Мальцев (Миронов, Ружичка) – 28:06 (5x5)     2:6 Пашин – 28:43 (5x5)     2:7 Голдобин (Вишневский, Морозов) – 35:38 (5x4)    

СКА на домашнем стадионе потерпел сокрушительное поражение от «Спартака» со счётом 2:7.

В первом периоде команды на двоих забросили шесть шайб. На дубль капитана СКА Александра Никишина «Спартак» ответил дублем Александра Пашина и голами Александра Беляева и Германа Рубцова. Во втором периоде красно-белые забросили три безответные шайбы — хет-трик оформил Пашин, по голу забили Михаил Мальцев и Николай Голдобин. Отметим, что голкипер СКА Артемий Плешков был заменён на Егора Заврагина после шести пропущенных шайб.

Таким образом, «Спартак» во второй раз в сезоне разгромил СКА и вышел в плей-офф КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Турнирная таблица КХЛ

Расписание матчей 26 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
26 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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