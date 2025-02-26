Русский концерт от «Коламбуса»! Марченко, Воронков и Проворов набрали семь очков на троих

«Коламбус», ведущий борьбу за плей-офф несмотря на все прогнозы, после паузы прервал четырёхматчевую серию поражений, уверенно переиграв «Чикаго». «Даллас», в свою очередь, сделал себе хороший отрыв и уверенно себя чувствует в турнирной таблице.

Правда, уже через 30 секунд гостям пришлось вытаскивать шайбу из своих ворот – Кирилл Марченко удачно сыграл на добивании и открыл голевой парад. Для нападающего эта шайба стала первой с 1 февраля. Напомним, несколько игр Кирилл пропустил из-за неприятной травмы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

До окончания первой десятиминутки команды успели обменяться голами, что позволило «Коламбусу» уйти на перерыв с минимальным преимуществом.

Во втором отрезке Марченко вновь взял всё в свои руки. Но теперь гола пришлось ждать не 30, а 71 секунду – двухходовка с Фантилли закружила голову защитникам «Далласа».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ближе к экватору матча преимущество увеличил Иван Проворов, которому помог рикошет от клюшки Джейсона Робертсона. До сих пор непонятно, будет ли «Коламбус» обменивать российского защитника, но даже если так, то цену он повышает с каждым матчем.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Старз», как и в первом периоде, не позволили сопернику разгуляться и до перерыва вновь сократили отставание до минимума.

При счёте 5:3 в концовке «Даллас» снял вратаря и смог отквитать одну шайбу – отдельной похвалы здесь заслуживает Евгений Дадонов, который прорвался сквозь оборону «мундиров» и довёл шайбу до пятака, откуда Бурк добил её в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но последнее слово осталось за хозяевами – Марченко выбросил шайбу из зоны, Воронков подобрал её за воротами и сделал пас на пятак, откуда Фантилли точку и поставил.

6:4 – «Коламбус» одерживает победу и вновь залезает в зону плей-офф. А главными творцами успеха стали российские ребята, которые сегодня устроили настоящий концерт и набрали семь очков на троих. Марченко набрал три очка, Проворов и Воронков – по два.