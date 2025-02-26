Хаос в СКА и нестабильность в ЦСКА. Как дела у клубов Запада за месяц до плей-офф КХЛ?

До старта плей-офф остался месяц — самая длинная регулярка в истории КХЛ вроде бы началась совсем недавно, а теперь уже подходит к концу. На Востоке только «Нефтехимик» может зацепиться за восьмёрку, благо календарь на финише позволяет, а на Западе восьмёрка почти сформирована. Поговорим сегодня о том, в какой форме западные клубы подходят к кубковой весне.

«Торпедо»

Нижегородский клуб с утомительной неизбежностью двигается к серии плей-офф с «Локомотивом». Для того чтобы Ярославль упал с первой строчки, нужно чудо. Для того чтобы «Куньлунь» со своим робингудством и раздачей очков бедным догнал нижегородцев, нужно чудо поменьше. Догнать группу, которая сплелась в яростном клубке со второго по седьмое место, тоже выглядит сложной задачей.

Сейчас уже точно стоит забыть все наши представления об «атакующем» «Торпедо». Конечно, шайб команда забила предостаточно, но эта команда от своего же образца из 2023 года отличается. Теперь она отличается и от своего образца из 2024-го. «Когда они проигрывали 1:4, у них на синей линии четыре человека стояли. Это был «автобус», а сейчас не «автобус». Сейчас «троллейбус», — говорил Алексей Кудашов после победы в Нижнем Новгороде.

В плей-офф можно ожидать того же, что и в прошлогодней серии со СКА: терпеливая игра в своей зоне, самоотверженность при блокшотах, попытка сразу организовывать быстрые контратаки — как их умеют использовать молодые торпедовцы, мы видим. Только вот поможет ли это с «Локомотивом», против которого команда давно играет через пень-колоду?

СКА

Пять от «Спартака», пять от «Динамо», семь от «Северстали», восемь от «Ак Барса», шесть от «Куньлуня», ещё семь от «Спартака». СКА в календарном 2025-м проиграл шесть домашних матчей из 11, причём каждый раз это было сопряжено с фантастическими провалами в обороне. Но кто будет о них говорить, если качество игры СКА дымовой завесой прикрывают будильники, замены вратарей и нервный матерок от игроков?

Пару лет назад СКА своей сверхвертикальностью напоминал «Каролину», но теперь и она уже куда-то делась. Сейчас питерская команда напоминает «Автомобилист» времён странной эпохи Билла Питерса — всё в атаку, всё вперёд, но при этом без чего-то, хотя бы отдалённо напоминающего систему. Весёлые игры чередовались с болезненными поражениями от топ-клубов — но у этого СКА класс игроков кратно выше, а уровень соперников вне топ-8 куда ниже, поэтому и место в плей-офф не пропадёт.

А что будет в плей-офф? Профильный тренер по защите в СКА так и не появился, игроки как будто предоставлены сами себе. Пертурбации привели к тому, что состав клуба не выглядит лучше, чем в начале чемпионата. Конечно, месяца более чем достаточно, чтобы упростить игру, только вот кто и когда будет этим заниматься?

Матч СКА — «Динамо» Минск Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

«Динамо» Минск

Минское «Динамо» никогда не проходило первый раунд плей-офф и даже до седьмой игры в последний раз добиралось в 2011-м. Если сейчас не побивать это достижение, то когда? Даже расхлябанное «Динамо» Вудкрофта в 2023-м дало жёсткий бой СКА, год назад «зубры» с излюбленным квартальновским стилем попили много крови у московского «Динамо».

Минчане календарный 2024-й заканчивали мощно, однако пауза из-за президентских выборов и переносов матчей явно повлияла на форму «Динамо». Как оказалось, ненадолго: команда Квартальнова триумфально проехалась по Москве, выиграв три матча с общим счётом 12:1. Если в какой-то момент сезона было непонятно, во что же хочет играть «Динамо», то теперь мы снова видим привычный квартальновский стиль с агрессией, давлением и очень короткими сменами для поддержания темпа.

Самое интересное — меньше «Динамо» в КХЛ пропустил только «Локомотив». Конечно, сильно помог переход Василия Демченко (1,47 КН и 94% сейвов), однако сильно играет и защита, почти полностью составленная из североамериканских игроков и прекрасно понимающая стиль Квартальнова. Если только сам главный тренер не закрутит гайки слишком сильно, «Динамо» выглядит идеально подготовленным к плей-офф.

«Северсталь»

Полтора года назад череповецкий клуб не сразу привык к хоккею Андрея Козырева, но после долгой адаптации принял новый стиль. В принципе, после этого клубная философия не меняется — разнится лишь уровень её проведения в жизнь. Мы все знаем, что в «Северстали» не приветствуются силовые приёмы, что оборона команды начинается с прессинга, что защитники предпочитают сыграть клюшкой, а не корпусом, чтобы отобрать шайбу.

Правда, команда в последнее время выглядит более зависимой от дуэта Аймурзин — Пилипенко, чем это было год назад. Хотя совсем недавно Пилипенко пропускал матч из-за простуды, на его место встал молодой Егор Смирнов из МХЛ и отметился красивыми ассистами. Год назад отметку в 10 шайб за сезон выбили девять человек, а за 10 матчей до конца нынешней регулярки их пока что шесть. Но самый главный вопрос остаётся другим: сможет ли «Северсталь» показать, что умеет выполнять «грязную» работу на регулярной основе? Есть прошлогодний пример в чём-то идеологически близкого «Металлурга».

Матч ЦСКА — «Северсталь» Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

ЦСКА

Более загадочного клуба в КХЛ сейчас просто нет. 11-матчевая победная серия оборачивается тотальным коллапсом на старте 2025 года, 12:2 с «Северсталью» и «Торпедо» сменяются провалом в двух матчах с «Сочи». Конечно, можно в очередной раз пнуть новичков команды, пришедших на дедлайне — они сами не набирают очков, но неужели Галиев и компания бьют по рукам партнёров, которые не всегда держат стабильный уровень игры? Может быть, это всё-таки и правда не «дрим-тим», про которую мы слышали перед стартом сезона?

Поэтому предсказывать что-то в конце регулярки смысла нет — там всё может поменяться ещё раза три. А вот в плей-офф, если что-то пойдет не так, Илья Воробьёв может вернуться к аккуратному и осторожному хоккею — и логично, если со всеми травмами ЦСКА весной не будет ставить «бразильский» стиль. «Магнитка» несколько лет назад умела быть потрясающе скучной, когда попадала в кризисные моменты — и потенциальный соперник в плей-офф может наткнуться на те самые «заборы» в средней зоне, которые у нас теперь так не любят.

«Динамо» Москва

У бело-голубых самый глубокий и стабильный состав в КХЛ — помогли возвращение Слепышева, выкуп Подъяпольского и переход Сикуры. Конечно, у того же СКА есть немало игроков на пять или шесть пятёрок, но в Петербурге лидеры часто сидят на головах друг у друга. У Алексея Кудашова в топ-6 выходят те, кто и должен, как и в нижних звеньях, а в случае травм есть несколько готовых ролевых игроков. Главный тренер исправил бо́льшую часть тех проблем, которые отравляли жизнь команде на старте сезона (кто уже и помнит про них?)

Однако «Динамо» всегда стоит особняком из-за внутренних интриг. Наверное, в бразильских сериалах было меньше неожиданных поворотов сюжета, чем в управленческих структурах команды. Понятно, что отставка Алексея Сопина прямо сейчас уже не повлияет на комплектацию этого состава, но некоторые бытовые мелочи могут сильно повлиять на настрой и ментальное состояние игроков. И тренерскому штабу, конечно, надо ограждать команду от бурлящей жизни вокруг — на бумаге именно «Динамо», у которого нет провисаний ни в спецбригадах, ни во вратарской линии, выглядит самой сбалансированной командой лиги.

«Спартак»

Если СКА похож на неуправляемый хаос, то «Спартак» — это как будто бы хаос управляемый. Весь год в команде происходят какие-то происшествия: легионеры массово садятся в запас почти без объяснения причин, там же иногда оказываются и Голдобин с Порядиным, Алексей Жамнов постоянно берёт тайм-ауты во время матчей, чтобы успокоить валяющуюся в моменте команду — а эта команда тем не менее идёт второй на Западе.

Артём Загидулин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Помогает «Спартаку» вратарская бригада — с переходом Артёма Загидулина клуб несомненно угадал, да и Дмитрий Николаев после всех пертурбаций прошлого сезона вернулся на хороший уровень. В звезду КХЛ внезапно превращается Александр Пашин — скоростной и энергичный форвард, который не только оформил хет-трик в последнем матче со СКА, но и идёт на 50 очков за сезон. Сильно прибавили почти все спартаковские ролевики, даже те, кого фактически списали пару лет назад.

Остаётся понять, как хорошо это веселье ложится под плей-офф. У «Спартака» довольно молодая оборона, где буквально вчера на игру выходили три 21-летних игрока. В прошлом году красно-белые прошли антисиловую «Северсталь», но в этом году уже вряд ли попадут на команду со схожей игровой философией.

«Локомотив»

Травма Даниила Исаева весьма сильно подсветила его значимость для команды — как оказалось, дело было не только в удушающем хоккее Никитина. Однако Даниил вернулся в строй, и причин беспокоиться у фанатов ярославского клуба должно быть меньше. Конечно, многие последние матчи у «Локомотива» были трудными — но а какой смысл команде, которая стабильно везёт преследователям десяток очков, рвать жилы в такой ситуации?

Реально смущает только форма Рихарда Паника. Словаку дали 45 млн рублей, но за половину сезона — то есть это те же деньги, которые получают Ливо и Ремпал в Уфе, которые свою команду тащат. У словака — пять очков в 21 матче, он уже успел посидеть в запасе и поиграть в ротации. Наверняка можно найти примеры его черновой работы, но продуктивность для своей зарплаты и статуса у Паника явно провисает.

В остальном для «Локомотива» ничего не поменялось, ярославский спецназ способен вынуть душу из кого угодно. Вопрос лишь в том, появится ли в нужный момент щепотка креативности в атаке, которой так не хватало в прошлом финале.