Яркое 27 февраля: чемпионат мира по лыжам, игры АПЛ и Серии А, «Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс» в НБА, а также хоккей! Не пропустите!

Топ-матчи четверга: СКА — «Динамо» Москва в КХЛ, футбол и Медведев в 1/4 финала в Дубае

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Детройт Пистонс» — «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 03:00 МСК Детройт Пистонс Детройт Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чемпионы остановят разбушевавшихся «поршней»?

Вряд ли до старта сезона кто-то ожидал увидеть «Детройт Пистонс» в топ-6 Восточной конференции. Именно на шестой строчке «поршни» сейчас и находятся. Команда показывает отличную игру, победив в семи матчах кряду. Если им удастся одолеть «Бостон Селтикс», то это уже будет небольшой историей. В последний раз клубу из Мичигана удавалось оформить такую серию в далёком 2006 году. Чемпионы прервут доминирование «Детройта» или нет?

🏒 5:30: «Колорадо Эвеланш» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 27 февраля 2025, четверг. 05:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как «Колорадо» отреагирует на два поражения?

«Колорадо» после паузы играет не особенно удачно: «лавины» уступили в двух матчах «Нэшвиллу» и «Сент-Луису», забросив лишь две шайбы за 120 минут. «Дьяволы» всухую разгромили тот же «Нэшвилл», им надо укреплять позиции в плей-офф, которые ещё недавно казались незыблемыми. Смогут ли Маккиннон и компания помешать этим планам?

Достижение лидера «лавин»: Макар уступил лишь двум легендарным защитникам НХЛ по скорости набора 400 очков в лиге

🎿 14:30: Лыжи, чемпионат мира — 2025, мужчины и женщины, спринт, свободный стиль, финалы

Интрига: станет ли Клебо 10-кратным?

Лыжные гонки на чемпионате мира в Тронхейме откроются коньковым спринтом. У мужчин главный и безоговорочный фаворит — Йоханнес Клебо. Норвежец выигрывал спринт на трёх предыдущих чемпионатах мира. Нет никаких оснований полагать, что он не сумеет выиграть и на домашней трассе. Клебо — настоящая машина для побед в спринте. И если он победит в первой гонке ЧМ-2025, то станет 10-кратным чемпионом мира.

У женщин все главные претенденты на медаль собраны в сборной Швеции, включая действующую чемпионку Йонну Сундлинг. Пожалуй, её можно считать главным фаворитом. Во всяком случае, победа Сундлинг точно никого не удивит.

🎾 18:00*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Таллон Грикспор (Нидерланды), Дубай, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: справится ли Медведев с нидерландцем, выбившим из сетки Сафиуллина?

Россиянин Даниил Медведев продолжает свой путь по сетке «пятисотника» в Дубае. Во втором круге он успешно справился с мастером подачи — французом Джованни Мпетчи Перрикаром. Теперь в 1/4 финала Даниил встретится с нидерландцем Таллоном Грикспором. Теннисисты ранее друг с другом не играли, а победитель далее сразится либо с кем-то из пары Стефанос Циципас — Карен Хачанов, либо с Маттео Берреттини.

🏒 19:10: «Динамо» Минск — «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как «Спартак» сыграет после 7:2 в Петербурге?!

Минское «Динамо» возвращается на родную арену после триумфальной поездки в московский регион: команда Дмитрия Квартальнова выиграла все четыре встречи в основное время. Теперь московская команда едет в гости: в прошлый раз «Спартак» после разгрома СКА провалил следующий матч. Сейчас победа в Петербурге получилась даже более впечатляющей, но расслабляться красно-белым нельзя.

🏒 19:30: СКА — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сыграет ли защита СКА надёжно?

В календарном 2025-м СКА чаще проигрывает дома, чем побеждает, причём поражения эти получаются очень болезненными. 12 шайб в двух матчах от «Спартака» — невиданное зрелище для последних лет. Следующий соперник легче не будет: динамовцы почти вернулись к оптимальному составу и недавно выиграли в Ярославле.

🏐 19:30: «Зенит» Санкт-Петербург — «Динамо» Москва, Суперлига, мужчины, 28-й тур

Интрига: битва за второе место в регулярном чемпионате в разгаре!

Важнейший матч в плане распределения мест в турнирной таблице. Пока зенитовцы четвёртые, а «Динамо» и вовсе на пятом месте. Причём команда Владимира Алекно впереди только по соотношению сетов. Победитель получит шанс завершить регулярку вторым, ведь в таблице всё очень плотно. У «Локомотива» на одну победу больше, но впереди визит в Казань в гости к победителям регулярки. У «Белогорья» календарь проще, однако всего на одно очко больше. Проигравшему же будет крайне сложно подняться выше пятого места. Это означает самую сложную сетку среди топ-команд без преимущества своей площадки. Алекно или Брянский — кто окажется сильнее?

⚽️ 22:45: «Болонья» — «Милан», Серия А, 9-й тур

Интрига: прервёт ли «Болонья» дикую серию?

Два участника Лиги чемпионов уже закончили свой путь в турнире. «Болонья» – на стадии общего этапа, а «Милан» – в стыковых матчах. Дело у команды Сержиу Консейсау и правда так себе: ведь после провала с «Фейеноордом» они умудрились проиграть и в чемпионате «Торино» (1:2). Ситуацию нужно срочно выправлять. И для этого есть все предпосылки: «Болонья» не побеждает «Милан» на своём поле 18 встреч подряд. Понятно, что любая серия прерывается, однако не факт, что это случится именно в перенесённом матче.

⚽️ 23:00: «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити», АПЛ, 27-й тур

Интрига: «Лестер» продолжит падение?

Казалось, где брать очки, если не в матче с командой, у которой отсутствует мотивация. «Вест Хэм» вылетел из всех второстепенных турниров, расположился в середине таблицы и уже может готовиться к следующему сезону. И тут к ним едет «Лестер», который в зоне вылета, но хочет наверх. Однако представить даже ничью очень сложно. Ведь бывшие чемпионы совсем плохи: 0:10 в последних трёх встречах. О чём здесь можно говорить? Едва ли ситуация одномоментно изменится. «Вест Хэм» наверняка на подъёме после того, как окончательно разрушил чемпионскую интригу. Так что едва ли они испытают проблемы с «Лестером».