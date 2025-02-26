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«Автомобилист» выиграл исторический матч, у «Авангарда» семь побед подряд. Итоги дня в КХЛ

26 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Подводим их итоги.

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и «Витязем». Победу одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме, проведя седьмую выигранную встречу подряд.

На шестой минуте матча счёт открыл Николай Прохоркин, реализовавший большинство. Через несколько минут хозяева вновь забили гол в большинстве — отличился Майкл Маклауд с передач Райана Спунера и Константина Окулова. В концовке первого периода Владислав Цицюра с передачи Дмитрия Бучельникова сократил отставание в счёте. На 29-й минуте «Витязь» сравнял счёт — отличился Джереми Рой, которому ассистировали Дмитрий Бучельников и Алексей Макеев. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами — отличились Дамир Шарипзянов и Иван Савчик. Победную шайбу в овертайме забросил Рид Буше.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Барысом». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Голами в составе «Металлурга» отметились Даниил Вовченко, Робин Пресс, Борис Осипович и Люк Джонсон. По две результативные передачи отдали Денис Зернов и Александр Петунин. Голкипер магнитогорской команды Александр Смолин не смог записать на свой счёт «сухой» матч, так как за две с половиной минуты до конца встречи Семён Симонов забросил единственную шайбу «Барыса».

Таким образом, «Барыс» потерпел девятое поражение подряд, «Металлург» одержал вторую победу кряду.

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Победу в упорной встрече одержали хозяева со счётом 2:1.

В концовке первого периода счёт открыл защитник «Автомобилиста» Ник Эберт, которому ассистировали Егор Алексеев и Данил Романцев. В середине второго периода «Ак Барсу» удалось сравнять счёт — отличился Радэль Замалтдинов с передачи Никиты Дыняка. Через несколько минут Брукс Мэйсек вновь вывел хозяев вперёд с передач Александра Шарова и Даррена Дица.

Этот матч стал для «Автомобилиста» 1000-м в КХЛ и последним — на стадионе «Уралец». 10 марта клуб из Екатеринбурга примет ЦСКА на новой «УГМК Арене».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 27 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2