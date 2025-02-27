Но опасность может таиться в одном из кандидатов на пост президента МОК.

Россия на Олимпиаде — было бы круто! Почему пакости Тардифа на этот раз не пройдут

Происходящие в мировой политике вещи вселяют в российских болельщиков (в том числе и хоккейных) здоровый оптимизм. После прихода к власти в США президента Дональда Трампа и его администрации отношения между Америкой и Россией постепенно начали налаживаться, что неминуемо скажется на международном спорте.

Не просто так на днях шведский телеканал SVT выдал информацию, что МОК призывает международные федерации допустить россиян до квалификации к зимним Играм — 2026. Они, напомним, пройдут в Италии. Для хоккея эта Олимпиада будет иметь особое значение: в ней примут участия хоккеисты из НХЛ.

«Мы можем официально объявить, что игроки НХЛ примут участие в олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов», — заявил комиссионер лиги Гэри Беттмэн ещё в начале февраля 2024 года.

Только представьте, какой ажиотаж будет вокруг хоккейного турнира и какие невероятные заработки он принесёт, в том числе от продажи телевизионных прав. Разве можно при таких обстоятельствах, да ещё и при устанавливающемся новом миропорядке, прокатить мимо Милана Овечкина, Бобровского, Кучерова и других российских суперзвёзд? Абсурд.

Сборная России по хоккею Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Дополнительную уверенность, что сборную России по хоккею допустят до ОИ-2026, придаёт ещё один занимательный факт. Как мы помним, на очередном заседании Совета ИИХФ президент организации Люк Тардиф и его приспешники в очередной раз лишили россиян их законного права участвовать в мировом хоккейном первенстве под надуманным предлогом «невозможности обеспечения должной безопасности». Слушать эти сказки уже надоело, но конкретно по Олимпиаде, что не может не радовать, никаких решений относительно поездки на неё нашей хоккейной сборной ИИХФ принимать не будет.

А кто же будет? Отвечаем: Международный олимпийский комитет.

Это сразу же объяснил президент ИИХФ Люк Тардиф: «Мы обсуждаем Россию — участие в чемпионате мира. А вот Олимпийские игры — это не наша компетенция. Решение принимает МОК. Так что здесь нам нечего обсуждать, тут у нас нет полномочий». Об этом в интервью «Матч ТВ» рассказал специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре.

Однако в случае с МОК есть один важный нюанс. Известный русофоб и его глава Томас Бах отметил, что не собирается переизбираться на новый срок в 2025 году, и, по сути, уже покинул свой пост. Решение же по возможному допуску хоккейной сборной России на Олимпиаду будет приниматься после выборов нового президента. Отметим, что выборы нового главы организации пройдут в рамках сессии МОК с 19 по 21 марта 2025 года.

На пост претендуют Себастьян Коу (Великобритания), Кирсти Ковентри (Зимбабве), Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания), Фейсал Аль-Хуссейн (Иордания), Давид Лапартьян (Франция), Моринари Ватанабэ (Япония) и Йохан Элиаш (Великобритания).

Прогнозируют, что к победе ближе всех британец Коу, который, по мнению журналистов и экспертов, русофоб похлеще Баха. В этом можно увидеть определённую опасность. Но даже антироссийская риторика Коу в последнее время сильно изменилась: человек явно держит нос по ветру. Противоречить своим американским хозяевам в Великобритании точно не будут, а уж если в ближайшее время между Россией и Украиной при активном участии США будет подписано мирное соглашение, то вся тема с отстранением российских спортсменов (в том числе и хоккейной национальной команды) окончательно сойдёт на нет.

Пока же констатируем факт: вероятность допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года в Италии действительно высока. Ждём, когда всё будет утверждено и оформлено официально.