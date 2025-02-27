«Никогда не думал, что будет талантом поколения». Овечкин — это больше, чем рекорд Гретцки

Сейчас, кажется, весь спортивный мир пристально следит за погоней Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки. Это, без сомнения, одна из величайших историй — если не величайшая — для всего спорта. Поэтому и привлекает столько внимания.

Однако в пылу этой погони порой забывается, что её главное действующее лицо — в первую очередь человек. Не машина по забиванию голов, не великий спортсмен, а такой же человек, как и мы. Друг, сын, муж, отец, старший товарищ.

Всё это — Овечкин.

Посему журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер, уже долгие годы освещающая жизнь вокруг «Вашингтона», решила напомнить об этой простой истине. О том, что Ови — такой же человек. Обозревательница взяла у Александра интервью (и не только у него), где не задавала вопросов о погоне за рекордом Гретцки.

Она общалась в первую очередь с человеком. И только во вторую — с хоккеистом.

«Чемпионат» приводит перевод этого материала.

Александр Овечкин Фото: РИА Новости

«Сидя на своём месте в «MedStar Capitals Iceplex» (тренировочная арена «Вашингтона». — Прим. «Чемпионата»), ещё не сняв экипировку, развязывая свои фирменные жёлтые шнурки и гордо нося свой восьмой номер на золотой цепочке на шее, Алекс Овечкин кидает беглый взгляд.

«О, привет!» — он бросает свою повседневную улыбку, маша мне рукой, чтобы я села рядом с ним.

Я начинаю нашу беседу с обещания: нигде в этом разговоре мы не будем обсуждать его погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Он со своего рода облегчением откидывается поудобнее и произносит необязательное спасибо.

Обсуждать предстоящий подвиг становится всё утомительнее, и многое из того, что он слышал за последние несколько лет, повторялось снова и снова, подхватываясь СМИ в одном городе за другим.

«Как вы относитесь к возможности побить рекорд Уэйна Гретцки? Вы сделаете это? Сколько времени это займёт у вас? Что это будет значить для вас?»

И он ответит старым-добрым: «Это история… Это большие числа… Довольно крутой момент… Я работаю день за днём, матч за матчем».

На данный момент все знают Алекса Овечкина, крайне результативного голеадора, возможно, величайшего игрока всех времён, которому сейчас не хватает 12 голов, чтобы единолично завладеть этим титулом.

Но Овечкин — это нечто большее, и он хочет быть известным не только этим.

Так кто же такой Алекс Овечкин?

Описывая себя, он избегает титулов, которые ему присвоили — таких как «суперзвезда», «элитный талант» или «снайпер» — и вместо этого даёт простой ответ.

«Хороший человек, — сказал он, сверкнув своей улыбкой с отсутствующим зубом. — Вот и всё».

Конечно, стать талантом поколения Овечкину, который взял в руки игрушечную хоккейную клюшку в возрасте двух лет и отказался отпускать её, было предначертано.

«Я сразу же полюбил игру», — сказал он.

Александр Овечкин в детстве Фото: Из личного архива Александра Овечкина

С тех пор Александр встал на коньки и, когда не было льда, выбираясь со стадиона на улицу или выходя перед своим домом в Москве, играл с друзьями на всех возможных позициях: вратарём, защитником, крайним нападающим, центральным нападающим. Всё, чтобы получить удовольствие.

Тем не менее он никогда не думал, что окажется на такой стадии своей карьеры. Его любовь к хоккею переросла в нечто большее. Он был не просто хорош. Он был одарённым и талантливым не по годам. Это привело его в Суперлигу — на тот момент высший хоккейный дивизион в России — всего в 16 лет.

С этого момента всё пошло как по маслу. Когда Овечкин зажёг в «Динамо», то в одночасье превратился в сенсацию, имя нарицательное, от которого много чего ожидали, в человека, находившегося на пути к первому выбору на драфте. Ожидалось, что он изменит хоккей, когда «Флорида Пантерз» попыталась задрафтовать его на год раньше, утверждая, что он достиг нужного возраста, если не учитывать високосные годы.

В конечном счёте он ушёл под первым номером в «Вашингтон Кэпиталз», что, как он вспоминает, было неожиданностью даже тогда.

«Это был довольно важный момент, — сказал Овечкин. — Я видел так много разных игроков, которые могли бы стать №1 на том драфте. Всё постоянно меняется».

Тем не менее, даже несмотря на то что Алекс знал о шумихе вокруг себя и более чем оправдывал её, он признаёт, что никогда не думал, что станет талантом поколения.

«Нет, [я не мог себе этого представить], — сказал Овечкин. — Ты попадаешь в НХЛ и просто надеешься, что будешь играть достаточно хорошо, чтобы остаться в лиге и суметь и дальше выступать на этом уровне. Никто не думал чего-то вроде: «У меня всё будет так, как сейчас».

Это чертовски тяжёлое положение. Он не только забил 883 гола, но и применил 3707 силовых приёмов, что является третьим результатом в истории НХЛ с момента начала отслеживания этого показателя в сезоне-2005/2006. Овечкин также редко получал травмы, а когда всё же получал, то почти не пропускал матчей. Его самое длительное отсутствие составило 16 игр подряд.

«Мне повезло, — сказал он. — Конечно, каждый сезон ты получаешь синяки, с тобой случается всякое по мелочи. Вы, ребята, не знаете, но у всех есть какие-то проблемы со спиной, руками и так далее. Это силовой спорт… Самое главное — сохранять своё тело здоровым».

Ещё более впечатляющими являются его стабильность и природная способность забивать голы. Приближаясь к Гретцки, он стал лидером НХЛ по количеству шайб в большинстве (319), и, хотя вратари знают, что скоро он нанесёт свой бросок, им всё равно трудно его остановить. Ови забивал рекордному числу вратарей — 181, то есть он пробил около 83% голкиперов, с которыми «Кэпиталз» сталкивались за последние 20 лет, и это значение продолжает расти.

«Я люблю забивать голы, — смеясь, пожал он плечами. — Без голов ты не можешь выигрывать матчи».

Безумные числа? Да. Числа, о которых Овечкин думает постоянно? Нет, хотя он очень гордится каждым рекордом.

«Ты просто пытаешься не думать об этом, — сказал он. — Это самое главное. Конечно, ты будешь испытывать некоторое давление со стороны СМИ, игроков, тренерского штаба, потому что они ожидают, что ты будешь хорошо играть. Но так оно и есть. Один рекорд – сегодня, ещё один рекорд – завтра, и ты к этому привыкаешь».

Бóльшую часть времени он держится подальше от социальных сетей и на самом деле не читает, что о нём пишут, потому что для него спорт заключается не в этом.

Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP Photo/ТАСС

В конце концов, всё, что хочет Овечкин — получать удовольствие и веселиться. Это то, что требуется 39-летнему игроку, который заявил, что, как только хоккей перестанет приносить ему веселье, он повесит коньки на гвоздь.

«Ты отдаёшь хоккею практически всю свою жизнь, — сказал он. — Наслаждаешься временем, моментом. Приходя на каток, общаешься с ребятами, веселишься с ними, с фанатами, с кем угодно. Тебе это нравится».

«Алекс просто выдержал испытание временем, понимаете? — сказал экс-хоккеист «Кэпиталз» и бывший товарищ Ови по команде Майк Кнубл. — То, что он сделал для хоккея, округа Колумбия, лиги и много для кого и чего ещё… он сделал многое. Приятно видеть его просто счастливым, радостным. Когда Алекс был моложе, радость, можно сказать, несла его. Это было заметнее всего. Удовольствие, удовольствие, удовольствие. В конце концов, ты становишься старше, и, возможно, эти ощущения немного притупляются, но он всё равно играет с удовольствием. Это удивительно».

Его одноклубники восхищаются именно этим. Даже когда Овечкин гонится за рекордом, который больше его самого, который стал слоном в комнате и о котором постоянно говорят, он не упивается этим.

«Он очень скромный и очень благородный», — сказал его товарищ по звену Дилан Строум.

Овечкин не лезет из кожи вон, чтобы напомнить об этом, и это не та вещь, которая находится в центре внимания в раздевалке или на каждом матче. Он будет праздновать каждый гол одинаково — как будто это его первый гол, и, когда его товарищи по команде забивают, он испытывает ту же радость. Всё это время его «Вашингтон» находится на вершине Восточной конференции, являясь законным претендентом на Кубок Стэнли, пока у самого Ови наступает закат его легендарной карьеры.

«Почему ты должен быть эгоистичным? — спросил Овечкин. — Мой отец всегда говорил мне: «Неважно, насколько ты хорош, насколько ты успешен. Нужно оставаться на том же уровне, на котором был, придя в лигу». Ты никогда не узнаешь, что произошло бы без одноклубников, без этой команды, верно?

Если бы меня выбрала другая франшиза, не знаю, сумел бы я добиться такого успеха или нет. Мне повезло, что я смог вырасти как личность, как хоккеист в одной организации. Я благодарен за это».

Александр Овечкин Фото: John Froschauer/AP Photo/ТАСС

В конце концов, Овечкин просто счастлив быть здесь. Когда Алекс не на льду, он типичный парень, который проводит своё свободное время, отдыхая, тусуясь с семьёй, посещая разные рестораны или играя в Call of Duty со своими одноклубниками.

Так было всегда. С 16 до 39 лет — хорошо это или плохо — он был самим собой.

«Одна из самых крутых вещей в Ови — он никогда не менялся ни для кого, — сказал альтернативный капитан «Кэпиталз» Том Уилсон. — Когда он пришёл в лигу, то был суперзвездой и рок-звездой, и все рассчитывали на него. С тех пор каждый день он был Ови, он был искренним, он был тем, кем он был. Многие парни, приходящие в НХЛ, чувствуют, что должны вести себя очень профессионально, быть тихими, скромными и всё такое. А Ови — это просто Ови. Нет способа объяснить это».

Тем не менее с того времени, как он гнал со скоростью 200 миль в час на своём матово-чёрном Mercedes-Benz, угонял тележки с сумками для экипировки и возил их по коридорам арены — однажды он чуть не обезглавил себя и одноклубника Майка Грина в процессе — и швырял своих соперников через стекло сокрушительными силовыми приёмами — с того времени ему пришлось немного успокоиться.

«Я не думаю, что притормозил и успокоился, но, на мой взгляд, становясь старше, ты оглядываешься на определённые вещи и думаешь типа: «Зачем ты это сделал?» Понимаешь?» — рассмеялся он. — Ты можешь делать разные вещи».

Он делает короткую паузу, а затем добавляет: «Но если бы я вернулся обратно, то ничего бы не менял».

«Почему ты бы ничего не поменял?» — спрашиваю я.

«А зачем? — ответил он, приподняв бровь. — Всё ведь хорошо».

Единственное, что действительно изменилось, — Алекс вырос. Он помнит перемены, когда его назначили капитаном в 2010 году после обмена Криса Кларка — когда он получил должность, которая, по мнению критиков, могла быть ему не по плечу на том этапе его карьеры.

В каком-то смысле, может, так и было, но это помогло Ови начать переключать передачи, превращаясь из суперзвезды-голеадора в более ответственного, двустороннего игрока, что стало решающим фактором, когда он наконец-то выиграл Кубок Стэнли.

Александр Овечкин Фото: Getty Images

Опять же, Ови отдаёт должное своим бывшим товарищам по команде, таким как Майк Кнубл, Брендан Моррисон и Жозе Теодор, за то, что они помогли ему добраться до этого момента карьеры.

«Честно говоря, мне повезло, что тогда у меня были такие потрясающие одноклубники, — сказал Овечкин. — У них был опыт, они играли в НХЛ долгое время, и они помогли мне. Конечно, я, Никлас Бекстрём, Гринер [Майк Грин] — мы поддерживали друг друга, но мы были молоды. Мы получали тот опыт, просто слыша, что они говорят, видя, как они реагируют, когда оказываются в определённых позициях, ситуациях».

Но тот факт, что он отец, действительно закрепляет за Овечкиным определение «хорошего человека».

В 2018 году, через пару месяцев после купания в фонтанах округа Колумбия и празднования победы в Кубке на бесконечной вечеринке под названием «Лето Ови», он приветствовал в этом мире своего первого сына Сергея, названного в честь покойного брата. Два года спустя родился второй сын – Илья.

Эти события окончательно изменили его жизнь. Весь внешний шум, все достижения больше были не о нём.

«Конечно, конечно [это всё изменило]. Теперь тебе нужно думать не о себе, — сказал Овечкин. — Первый приоритет — твои дети. Потом жена, родители, всё такое, но дети — самое главное».

За эти годы Овечкин разделил свою любовь к хоккею со своими сыновьями, брал их на Матчи всех звёзд, обувал им коньки — CCM, конечно, с жёлтыми шнурками — и проводил вечера после того, как возвращался домой с катка, играя с ними в хоккей на коленях в прихожей.

«Он даёт им всё, показывает им дорогу, приводит их в раздевалку почти после каждого матча… Такие вещи меняют твой угол обзора, — сказал Уилсон. — Ты хочешь сделать всё, что можешь, для своей семьи».

Александр Овечкин с сыновьями Фото: Из личного архива Александра Овечкина

Это освежает, потому что, когда он приходит домой, ему не нужно быть Великой восьмёркой или Ови. Он может быть просто папой.

«Это здорово. Они тоже очень любят хоккей… Конечно, я буду говорить о хоккее. Дети спрашивают меня об игроках, о том, что они хотят делать, но бóльшую часть времени мы не говорим о хоккее», — сказал он.

Готовясь к последним двум месяцам сезона во время перерыва на Турнир четырёх наций, Овечкин знал, что ещё есть незаконченные дела. Он бы предпочёл взять второй Кубок Стэнли вместо рекорда по количеству голов, и он прекрасно понимает, что этой весной в округе будет на кону очень многое.

В последние годы своей карьеры Ови предпочитает оставаться в настоящем, хотя и сказал, что время от времени замечает случайные хайлайты, включая Тот-Самый-Гол «Аризоне», который заставил даже самого Гретцки посмотреть повтор на кубе, или его игру в матче с «Монреалем», когда он, сыграв в стеночку с бортиком, отправил в буфет Романа Гамрлика, развернувшись вокруг своей оси, или момент, когда поймал на бедро Пи Кей Суббэна, заставив того пролететь через голову, — и не может сдержать смеха.

Хотя Алекс и не мог представить, что всё сложится таким образом, он оглядывается на последние 20 лет — от его мечтаний, которые сбылись, до некогда невозможных подвигов, которые теперь не так уж далеки — с удивлением.

«Это часто заставляет тебя улыбаться. Очень хорошие воспоминания, — сказал он. — Это останется со мной навсегда».