Топ-матчи пятницы: «Динамо» Махачкала — «Локомотив», теннис и яркий хоккей

Лучший спорт 28 января: Кучеров, Овечкин и Мичков — в НХЛ, возобновление РПЛ, битва двух титанов Востока в НБА, а также регулярка КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: обгонит ли Кучеров Драйзайтля в гонке бомбардиров сезона?

Нападающий «Тампы» набрал 85 (26+59) очков в 54 матчах чемпионата. Куч продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира сезона. Никита пока занимает третье место в гонке, отставая на два очка от Леона Драйзайтля (43+44) и на пять – от Натана Маккиннона (23+67). У Кучерова есть все шансы догнать и даже перегнать нападающего «Эдмонтона». В соперниках у «Тампы» как раз будет немало пропускающий «Калгари».

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🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

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Интрига: продолжит ли забивать Александр Овечкин?

Капитан «Вашингтона» ударно вернулся после отдыха в Майами. Овечкин в двух последних матчах забил четыре гола и вырвался в лидеры снайперской гонки среди россиян, оторвавшись от Кучерова на эти самые четыре шайбы. Александр может продолжить погоню за рекордом Гретцки, «Вашингтону» как раз придётся сыграть с одной из самых пропускающих от Ови команд НХЛ. Нападающий поражал ворота «Сент-Луиса» 21 раз в 27 встречах — это 0,78 гола за игру, что является вторым показателем для Алекса среди всех франшиз.

🏒 3:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли Мичков лишить «Питтсбург» Малкина шансов на плей-офф?

«Пингвинз» потерпели уже четыре поражения подряд и отстали от топ-8 в конференции на девять очков. Шансы на выход в плей-офф растворяются с каждым матчем. А в этот раз придётся сыграть с «Филадельфией», ведомой Матвеем Мичковым. «Флайерз» ещё борются за попадание в топ-8, хоть и отстают от неё на пять очков. Сможет ли Мичков вновь оставить Евгения Малкина без плей-офф?

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 28 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Денвер Наггетс Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто из европейских суперзвёзд лучше себя проявит?

В последнее время и «Денвер Наггетс», и «Милуоки Бакс» отлично себя показывают в НБА. Действующий MVP Никола Йокич крушит соперников направо и налево, а Яннис Адетокунбо хоть недавно оправился от травмы, но уже демонстрирует колоссальное влияние на игру «оленей». Встреча двух европейских суперзвёзд – всегда очень ярко. Правда, кому достанется победа?

🏒 12:30: «Адмирал» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

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Интрига: вернётся ли «Салават» в гонку за лидерство на Востоке?

Уфимцы попали в небольшой кризис, уступив в трёх из последних четырёх матчей. «Салават» обосновался на третьем месте в конференции и теперь отстаёт от лидирующего «Трактора» на пять очков. Юлаевцы могут вернуться в гонку за первую строчку, но для этого придётся одолеть «Адмирал», который выиграл две последние встречи.

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🏒 17:00: «Трактор» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

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Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто выйдет победителем из битвы двух титанов Востока?

«Трактор» продолжает лидировать в конференции, опережая ближайшего преследователя на одно очко и занимая второе место по потерянным очкам. «Ак Барс» же располагается на четвёртой строчке. Казанцы проиграли четыре из последних шести матчей и серьёзно ухудшили свои шансы на лидерство в конференции. «Ак Барс» отстаёт от «Трактора» на шесть очков, однако очная встреча — отличный шанс приблизиться к конкуренту.

⚽️ 19:00: «Динамо» Махачкала — «Локомотив», РПЛ, 19-й тур

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Интрига: как завершится первый матч РПЛ после зимнего перерыва?

Московский клуб не одержал ни одной победы в трёх предыдущих турах чемпионата России (одна ничья, два поражения). А ещё у красно-зелёных есть проблемы в гостях — четыре матча без побед на выезде. Домашние встречи махачкалинского «Динамо» получаются «низовыми» — 16 голов в девяти встречах (меньше двух забитых мячей в среднем за игру). «Локомотив» хорошо играет в атаке (33 гола), а у дагестанского клуба приличная оборона (17 пропущенных мячей). В первом круге красно-зелёные обыграли соперника (2:0). А что мы увидим в Каспийске?

🎾 22:00*: Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия), Остин, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли россиянка с первым номером посева?

Россиянка Анна Блинкова успешно продвигается по сетке турнира в Остине. Она уже дошла до 1/4 финала, и теперь, чтобы сделать ещё шаг вперёд, ей необходимо справиться с первым номером посева Джессикой Пегулой из США. Девушки ранее встречались четыре раза, и пока американка впереди — 3-1. Будущая победительница далее сыграет с кем-то из пары Эна Сибахара или Айла Томлянович.

⚽️ 22:30: «Штутгарт» — «Бавария», Бундеслига, 24-й тур

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Интрига: продлит ли «Бавария» серию без пропущенных мячей?

«Бавария» мчится к чемпионскому титулу — она оторвалась от ближайшего преследователя на восемь очков за 11 туров до финиша. А ещё команда Венсана Компани одержала восемь побед в девяти предыдущих встречах Бундеслиги. И ни разу не пропустила в трёх прошлых матчах. А как дела у «Штутгарта»? Всего одна победа в пяти предыдущих встречах чемпионата Германии. Предыдущая поездка «Баварии» в Штутгарт завершилась для мюнхенского клуба неудачно — поражение со счётом 1:3. Смогут ли мюнхенцы реабилитироваться?

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⚽️ 22:45 «Монако» — «Реймс», Лига 1, 24-й тур

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Интрига: справится ли «Монако» с неудобным соперником?

Александр Головин не принимал участия в трёх предыдущих матчах с участием «Монако». Причина — повреждение. В последнее время монегаски плохо играют с «Реймсом». Они уступили сопернику в серии пенальти в кубковой встрече, которая состоялась в начале 2025 года. А перед этим соперники сгоняли по нулям в чемпионате Франции. В прошлом сезоне «Монако» не справился с «Реймсом» на домашнем стадионе — 1:3. Таким образом, монегаски не обыгрывают соперника в течение трёх матчей.