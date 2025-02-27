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Расписание спортивных матчей 28 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи пятницы: «Динамо» Махачкала — «Локомотив», теннис и яркий хоккей
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Лучший спорт 28 января: Кучеров, Овечкин и Мичков — в НХЛ, возобновление РПЛ, битва двух титанов Востока в НБА, а также регулярка КХЛ!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Калгари Флэймз
Калгари
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: обгонит ли Кучеров Драйзайтля в гонке бомбардиров сезона?

Нападающий «Тампы» набрал 85 (26+59) очков в 54 матчах чемпионата. Куч продолжает борьбу за звание лучшего бомбардира сезона. Никита пока занимает третье место в гонке, отставая на два очка от Леона Драйзайтля (43+44) и на пять – от Натана Маккиннона (23+67). У Кучерова есть все шансы догнать и даже перегнать нападающего «Эдмонтона». В соперниках у «Тампы» как раз будет немало пропускающий «Калгари».

Зуб раскрывает секреты Кучерова:
Артём Зуб рассказал об излюбленном приёме Никиты Кучерова в НХЛ

🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли забивать Александр Овечкин?

Капитан «Вашингтона» ударно вернулся после отдыха в Майами. Овечкин в двух последних матчах забил четыре гола и вырвался в лидеры снайперской гонки среди россиян, оторвавшись от Кучерова на эти самые четыре шайбы. Александр может продолжить погоню за рекордом Гретцки, «Вашингтону» как раз придётся сыграть с одной из самых пропускающих от Ови команд НХЛ. Нападающий поражал ворота «Сент-Луиса» 21 раз в 27 встречах — это 0,78 гола за игру, что является вторым показателем для Алекса среди всех франшиз.

Кто такой Александр Овечкин на самом деле?
«Никогда не думал, что будет талантом поколения». Овечкин — это больше, чем рекорд Гретцки
«Никогда не думал, что будет талантом поколения». Овечкин — это больше, чем рекорд Гретцки

🏒 3:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли Мичков лишить «Питтсбург» Малкина шансов на плей-офф?

«Пингвинз» потерпели уже четыре поражения подряд и отстали от топ-8 в конференции на девять очков. Шансы на выход в плей-офф растворяются с каждым матчем. А в этот раз придётся сыграть с «Филадельфией», ведомой Матвеем Мичковым. «Флайерз» ещё борются за попадание в топ-8, хоть и отстают от неё на пять очков. Сможет ли Мичков вновь оставить Евгения Малкина без плей-офф?

О настрое Малкина на финальную часть сезона:
«Я не буду играть в России после «Питтсбурга». Новые откровения Малкина
«Я не буду играть в России после «Питтсбурга». Новые откровения Малкина

🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто из европейских суперзвёзд лучше себя проявит?

В последнее время и «Денвер Наггетс», и «Милуоки Бакс» отлично себя показывают в НБА. Действующий MVP Никола Йокич крушит соперников направо и налево, а Яннис Адетокунбо хоть недавно оправился от травмы, но уже демонстрирует колоссальное влияние на игру «оленей». Встреча двух европейских суперзвёзд – всегда очень ярко. Правда, кому достанется победа?

Кому не суждено стать лицом НБА?
Джейсон Тейтум не может быть лицом НБА. Это нелепо
Джейсон Тейтум не может быть лицом НБА. Это нелепо

🏒 12:30: «Адмирал» — «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли «Салават» в гонку за лидерство на Востоке?

Уфимцы попали в небольшой кризис, уступив в трёх из последних четырёх матчей. «Салават» обосновался на третьем месте в конференции и теперь отстаёт от лидирующего «Трактора» на пять очков. Юлаевцы могут вернуться в гонку за первую строчку, но для этого придётся одолеть «Адмирал», который выиграл две последние встречи.

Интересное мнение о борьбе за лидерство на Востоке:
Эксклюзив
«Не вопрос жизни и смерти на данном этапе». Вайсфельд оценил борьбу на Востоке КХЛ

🏒 17:00: «Трактор» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто выйдет победителем из битвы двух титанов Востока?

«Трактор» продолжает лидировать в конференции, опережая ближайшего преследователя на одно очко и занимая второе место по потерянным очкам. «Ак Барс» же располагается на четвёртой строчке. Казанцы проиграли четыре из последних шести матчей и серьёзно ухудшили свои шансы на лидерство в конференции. «Ак Барс» отстаёт от «Трактора» на шесть очков, однако очная встреча — отличный шанс приблизиться к конкуренту.

О провалах казанцев:
У «Ак Барса» самая длинная серия поражений в сезоне. В плей-офф Казань ждёт провал?
У «Ак Барса» самая длинная серия поражений в сезоне. В плей-офф Казань ждёт провал?

⚽️ 19:00: «Динамо» Махачкала — «Локомотив», РПЛ, 19-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: как завершится первый матч РПЛ после зимнего перерыва?

Московский клуб не одержал ни одной победы в трёх предыдущих турах чемпионата России (одна ничья, два поражения). А ещё у красно-зелёных есть проблемы в гостях — четыре матча без побед на выезде. Домашние встречи махачкалинского «Динамо» получаются «низовыми» — 16 голов в девяти встречах (меньше двух забитых мячей в среднем за игру). «Локомотив» хорошо играет в атаке (33 гола), а у дагестанского клуба приличная оборона (17 пропущенных мячей). В первом круге красно-зелёные обыграли соперника (2:0). А что мы увидим в Каспийске?

Большое интервью с талантом «Локомотива»:
«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали
Эксклюзив
«Теперь со мной хотят общаться ради выгоды». Батраков, каким вы его ещё не знали

🎾 22:00*: Джессика Пегула (США, 1) — Анна Блинкова (Россия), Остин, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Остин. 1/4 финала
28 февраля 2025, пятница. 20:00 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Анна Блинкова
74
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова

Интрига: справится ли россиянка с первым номером посева?

Россиянка Анна Блинкова успешно продвигается по сетке турнира в Остине. Она уже дошла до 1/4 финала, и теперь, чтобы сделать ещё шаг вперёд, ей необходимо справиться с первым номером посева Джессикой Пегулой из США. Девушки ранее встречались четыре раза, и пока американка впереди — 3-1. Будущая победительница далее сыграет с кем-то из пары Эна Сибахара или Айла Томлянович.

Анна пытается нащупать игру в этом сезоне:
Хачанов в девятый раз проиграл Циципасу. А вот Блинкова вышла в четвертьфинал Остина
Хачанов в девятый раз проиграл Циципасу. А вот Блинкова вышла в четвертьфинал Остина

⚽️ 22:30: «Штутгарт» — «Бавария», Бундеслига, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Германия — Бундеслига . 24-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли «Бавария» серию без пропущенных мячей?

«Бавария» мчится к чемпионскому титулу — она оторвалась от ближайшего преследователя на восемь очков за 11 туров до финиша. А ещё команда Венсана Компани одержала восемь побед в девяти предыдущих встречах Бундеслиги. И ни разу не пропустила в трёх прошлых матчах. А как дела у «Штутгарта»? Всего одна победа в пяти предыдущих встречах чемпионата Германии. Предыдущая поездка «Баварии» в Штутгарт завершилась для мюнхенского клуба неудачно — поражение со счётом 1:3. Смогут ли мюнхенцы реабилитироваться?

Сколько Киммих будет зарабатывать по новому контракту с «Баварией»:
«Бавария» повысит Киммиху зарплату после подписания нового контракта — Ran

⚽️ 22:45 «Монако» — «Реймс», Лига 1, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция — Лига 1 . 24-й тур
28 февраля 2025, пятница. 22:45 МСК
Монако
Монако
Не начался
Реймс
Реймс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: справится ли «Монако» с неудобным соперником?

Александр Головин не принимал участия в трёх предыдущих матчах с участием «Монако». Причина — повреждение. В последнее время монегаски плохо играют с «Реймсом». Они уступили сопернику в серии пенальти в кубковой встрече, которая состоялась в начале 2025 года. А перед этим соперники сгоняли по нулям в чемпионате Франции. В прошлом сезоне «Монако» не справился с «Реймсом» на домашнем стадионе — 1:3. Таким образом, монегаски не обыгрывают соперника в течение трёх матчей.

Как «Монако» провёл предыдущий матч в чемпионате:
«Монако» уступил «Лиллю» в 23-м туре Лиги 1 и опустился на пятое место в турнирной таблице
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