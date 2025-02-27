Мастера «трюков со шляпой». Кто и кому чаще всего оформляет хет-трики в КХЛ?

Насколько частыми являются хет-трики в отечественном хоккее? Позавчера, 25 февраля, нападающему «Спартака» Александру Пашину удалось оформить последний на сегодняшний день «трюк со шляпой» в КХЛ – в качестве «жертвы» в той ситуации оказался СКА.

Благодаря этому красно-белые вышли на второе место по количеству хет-триков в нынешнем сезоне, сравнявшись с теми же армейцами Невы и… Джошем Ливо, который в этом чемпионате успел по три раза за матч огорчить сразу четырёх соперников. И теперь общая таблица хет-триков в КХЛ в текущей регулярке выглядит следующим образом:

Хет-трики в КХЛ в сезоне-2024/2025

№ Клуб Хет-трики Авторы 1. «Салават Юлаев» 5 Ливо (4), Ремпал 2-3. СКА 4 Демидов, Плотников, Григоренко, Хайруллин «Спартак» Ружичка, Пашин, Морозов, Мальцев 4. «Торпедо» 3 Артамонов, Атанасов, Почивалов 5-7. «Адмирал» 2 Петухов, Гутик «Сочи» Хафизов, Сероух ЦСКА Соркин, Абрамов 8-18. «Ак Барс» 1 Галимов «Амур» Гальченюк «Барыс» Сетдиков «Витязь» Барак «Динамо» Мн Мороз «Динамо» М Пакетт «Куньлунь» Граовац «Локомотив» Берёзкин «Металлург» Канцеров «Северсталь» Скоренов «Сибирь» Бек 19-23. «Авангард» 0 «Автомобилист» «Лада» «Нефтехимик» «Трактор»

В общей сложности команды настреляли уже 33 хет-трика в этом чемпионате. При этом довольно-таки удивительно, что на три гола в одном матче сподобился даже игрок «Барыса» – клуба, который имеет шансы не добраться до отметки в 100 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. А вот представители одной из самых результативных команд лиги и лидера Восточной конференции «Трактора», как и хоккеисты, к примеру, «Авангарда», своих болельщиков таким достижением пока не радовали.

33 хет-трика – много или мало? Давайте сравним с предыдущей регуляркой.

Хет-трики в КХЛ в сезоне-2023/2024

№ Клуб Хет-трики Авторы 1-2. «Динамо» М 5 Уил (2), Пакетт (2), Рашевский «Салават Юлаев» Хмелевски (2), Дроздов, Кулёмин, Башкиров 3-6. «Авангард» 3 Буше (2), Шарипзянов «Автомобилист» Мэйсек, Макеев, Обидин «Металлург» Гребёнкин, Петунин, Вовченко «Спартак» Голдобин (2), Цыплаков 7-8. «Ак Барс» 2 Яшкин, Свечников «Торпедо» Летунов, Атанасов 9-18. «Адмирал» 1 Берлёв «Амур» Барулин «Барыс» Оберг «Динамо» Мн Энас «Локомотив» Никулин «Северсталь» Коростелёв СКА Глотов «Сочи» Рендулич «Трактор» Шабанов ЦСКА Плотников 19-23. «Витязь» 0 «Куньлунь» «Лада» «Нефтехимик» «Сибирь»

Тогда за весь сезон игроки оформили 36 хет-триков. Но это было за 782 матча, а в нынешней регулярке хпока что проведено всего 673. Чтобы повторить результат предыдущего чемпионата, хоккеистам необходимо оформлять один хет-трик в среднем за 36 матчей. Нынешний темп – ~20 матчей. Темп прошлого сезона – ~22 матча. То есть в целом пока что хет-трики происходят даже чуть чаще, чем год назад. При этом нельзя не отметить вклад в эту статистику «Салавата Юлаева», который второй сезон подряд находится на вершине.

В качестве небольшого дополнения – количество хет-триков, допущенных каждым клубом за последние два сезона. Сразу семь команд смогли позволить одному игроку огорчить себя трижды за матч всего по одному разу. А вот тех, кто вообще смог избежать такой участи, в нашей лиге не оказалось.