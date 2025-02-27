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Статистика по хет-трикам в КХЛ в сезоне-2024/2025 и 2023/2024, лидеры, кто больше всех забивает и пропускает

Мастера «трюков со шляпой». Кто и кому чаще всего оформляет хет-трики в КХЛ?
Дмитрий Сторожев
Кто чаще всего оформляет хет-трики в КХЛ?
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Главная статистика за последние два сезона.

Насколько частыми являются хет-трики в отечественном хоккее? Позавчера, 25 февраля, нападающему «Спартака» Александру Пашину удалось оформить последний на сегодняшний день «трюк со шляпой» в КХЛ – в качестве «жертвы» в той ситуации оказался СКА.

Благодаря этому красно-белые вышли на второе место по количеству хет-триков в нынешнем сезоне, сравнявшись с теми же армейцами Невы и… Джошем Ливо, который в этом чемпионате успел по три раза за матч огорчить сразу четырёх соперников. И теперь общая таблица хет-триков в КХЛ в текущей регулярке выглядит следующим образом:

Хет-трики в КХЛ в сезоне-2024/2025

КлубХет-трикиАвторы
1.«Салават Юлаев»5Ливо (4), Ремпал
2-3.СКА4Демидов, Плотников, Григоренко, Хайруллин
«Спартак»Ружичка, Пашин, Морозов, Мальцев
4.«Торпедо»3Артамонов, Атанасов, Почивалов
5-7.«Адмирал»2Петухов, Гутик
«Сочи»Хафизов, Сероух
ЦСКАСоркин, Абрамов
8-18.«Ак Барс»1Галимов
«Амур»Гальченюк
«Барыс»Сетдиков
«Витязь»Барак
«Динамо» МнМороз
«Динамо» МПакетт
«Куньлунь»Граовац
«Локомотив»Берёзкин
«Металлург»Канцеров
«Северсталь»Скоренов
«Сибирь»Бек
19-23.«Авангард»0
«Автомобилист»
«Лада»
«Нефтехимик»
«Трактор»

В общей сложности команды настреляли уже 33 хет-трика в этом чемпионате. При этом довольно-таки удивительно, что на три гола в одном матче сподобился даже игрок «Барыса» – клуба, который имеет шансы не добраться до отметки в 100 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. А вот представители одной из самых результативных команд лиги и лидера Восточной конференции «Трактора», как и хоккеисты, к примеру, «Авангарда», своих болельщиков таким достижением пока не радовали.

33 хет-трика – много или мало? Давайте сравним с предыдущей регуляркой.

Хет-трики в КХЛ в сезоне-2023/2024

КлубХет-трикиАвторы
1-2.«Динамо» М5Уил (2), Пакетт (2), Рашевский
«Салават Юлаев»Хмелевски (2), Дроздов, Кулёмин, Башкиров
3-6.«Авангард»3Буше (2), Шарипзянов
«Автомобилист»Мэйсек, Макеев, Обидин
«Металлург»Гребёнкин, Петунин, Вовченко
«Спартак»Голдобин (2), Цыплаков
7-8.«Ак Барс»2Яшкин, Свечников
«Торпедо»Летунов, Атанасов
9-18.«Адмирал»1Берлёв
«Амур»Барулин
«Барыс»Оберг
«Динамо» МнЭнас
«Локомотив»Никулин
«Северсталь»Коростелёв
СКАГлотов
«Сочи»Рендулич
«Трактор»Шабанов
ЦСКАПлотников
19-23.«Витязь»0
«Куньлунь»
«Лада»
«Нефтехимик»
«Сибирь»

Тогда за весь сезон игроки оформили 36 хет-триков. Но это было за 782 матча, а в нынешней регулярке хпока что проведено всего 673. Чтобы повторить результат предыдущего чемпионата, хоккеистам необходимо оформлять один хет-трик в среднем за 36 матчей. Нынешний темп – ~20 матчей. Темп прошлого сезона – ~22 матча. То есть в целом пока что хет-трики происходят даже чуть чаще, чем год назад. При этом нельзя не отметить вклад в эту статистику «Салавата Юлаева», который второй сезон подряд находится на вершине.

В качестве небольшого дополнения – количество хет-триков, допущенных каждым клубом за последние два сезона. Сразу семь команд смогли позволить одному игроку огорчить себя трижды за матч всего по одному разу. А вот тех, кто вообще смог избежать такой участи, в нашей лиге не оказалось.

КлубДопущенные хет-трикиАвторы
1.«Сочи»8Артамонов, Атанасов, Барак, Граовац, Коростелёв, Мэйсек, Ремпал, Уил
2.«Амур»6Гутик, Кулёмин, Ливо, Почивалов, Хайруллин, Хмелевски
3-5.«Витязь»5Глотов, Григоренко, Демидов, Рашевский, Яшкин
«Куньлунь»Летунов, Петухов, Плотников, Хафизов, Энас
СКАБуше, Галимов, Гальченюк, Пашин, Шарипзянов
6-8.«Нефтехимик»4Барулин, Голдобин, Ливо, Оберг
«Сибирь»Абрамов, Макеев, Никулин, Сетдиков
«Трактор»Бек, Берёзкин, Берлёв, Петунин
9-13.«Авангард»3Ливо, Ружичка, Свечников
«Барыс»Ливо, Мороз, Скоренов
«Динамо» МАтанасов, Сероух, Цыплаков
«Северсталь»Голдобин, Дроздов, Морозов
«Торпедо»Пакетт, Плотников, Рендулич
14-16.«Адмирал»2Соркин, Шабанов
«Динамо» МнМальцев, Обидин
«ЛадаКанцеров, Хмелевски
17-23.«Автомобилист»1Уил
«Ак Барс»Вовченко
«Локомотив»Пакетт
«Металлург»Башкиров
«Салават Юлаев»Гребёнкин
«Спартак»Пакетт
ЦСКАБуше
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