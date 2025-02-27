Мастера «трюков со шляпой». Кто и кому чаще всего оформляет хет-трики в КХЛ?

Насколько частыми являются хет-трики в отечественном хоккее? Позавчера, 25 февраля, нападающему «Спартака» Александру Пашину удалось оформить последний на сегодняшний день «трюк со шляпой» в КХЛ – в качестве «жертвы» в той ситуации оказался СКА.
Благодаря этому красно-белые вышли на второе место по количеству хет-триков в нынешнем сезоне, сравнявшись с теми же армейцами Невы и… Джошем Ливо, который в этом чемпионате успел по три раза за матч огорчить сразу четырёх соперников. И теперь общая таблица хет-триков в КХЛ в текущей регулярке выглядит следующим образом:
Хет-трики в КХЛ в сезоне-2024/2025
|№
|Клуб
|Хет-трики
|Авторы
|1.
|«Салават Юлаев»
|5
|Ливо (4), Ремпал
|2-3.
|СКА
|4
|Демидов, Плотников, Григоренко, Хайруллин
|«Спартак»
|Ружичка, Пашин, Морозов, Мальцев
|4.
|«Торпедо»
|3
|Артамонов, Атанасов, Почивалов
|5-7.
|«Адмирал»
|2
|Петухов, Гутик
|«Сочи»
|Хафизов, Сероух
|ЦСКА
|Соркин, Абрамов
|8-18.
|«Ак Барс»
|1
|Галимов
|«Амур»
|Гальченюк
|«Барыс»
|Сетдиков
|«Витязь»
|Барак
|«Динамо» Мн
|Мороз
|«Динамо» М
|Пакетт
|«Куньлунь»
|Граовац
|«Локомотив»
|Берёзкин
|«Металлург»
|Канцеров
|«Северсталь»
|Скоренов
|«Сибирь»
|Бек
|19-23.
|«Авангард»
|0
|«Автомобилист»
|«Лада»
|«Нефтехимик»
|«Трактор»
В общей сложности команды настреляли уже 33 хет-трика в этом чемпионате. При этом довольно-таки удивительно, что на три гола в одном матче сподобился даже игрок «Барыса» – клуба, который имеет шансы не добраться до отметки в 100 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. А вот представители одной из самых результативных команд лиги и лидера Восточной конференции «Трактора», как и хоккеисты, к примеру, «Авангарда», своих болельщиков таким достижением пока не радовали.
33 хет-трика – много или мало? Давайте сравним с предыдущей регуляркой.
Хет-трики в КХЛ в сезоне-2023/2024
|№
|Клуб
|Хет-трики
|Авторы
|1-2.
|«Динамо» М
|5
|Уил (2), Пакетт (2), Рашевский
|«Салават Юлаев»
|Хмелевски (2), Дроздов, Кулёмин, Башкиров
|3-6.
|«Авангард»
|3
|Буше (2), Шарипзянов
|«Автомобилист»
|Мэйсек, Макеев, Обидин
|«Металлург»
|Гребёнкин, Петунин, Вовченко
|«Спартак»
|Голдобин (2), Цыплаков
|7-8.
|«Ак Барс»
|2
|Яшкин, Свечников
|«Торпедо»
|Летунов, Атанасов
|9-18.
|«Адмирал»
|1
|Берлёв
|«Амур»
|Барулин
|«Барыс»
|Оберг
|«Динамо» Мн
|Энас
|«Локомотив»
|Никулин
|«Северсталь»
|Коростелёв
|СКА
|Глотов
|«Сочи»
|Рендулич
|«Трактор»
|Шабанов
|ЦСКА
|Плотников
|19-23.
|«Витязь»
|0
|«Куньлунь»
|«Лада»
|«Нефтехимик»
|«Сибирь»
Тогда за весь сезон игроки оформили 36 хет-триков. Но это было за 782 матча, а в нынешней регулярке хпока что проведено всего 673. Чтобы повторить результат предыдущего чемпионата, хоккеистам необходимо оформлять один хет-трик в среднем за 36 матчей. Нынешний темп – ~20 матчей. Темп прошлого сезона – ~22 матча. То есть в целом пока что хет-трики происходят даже чуть чаще, чем год назад. При этом нельзя не отметить вклад в эту статистику «Салавата Юлаева», который второй сезон подряд находится на вершине.
В качестве небольшого дополнения – количество хет-триков, допущенных каждым клубом за последние два сезона. Сразу семь команд смогли позволить одному игроку огорчить себя трижды за матч всего по одному разу. А вот тех, кто вообще смог избежать такой участи, в нашей лиге не оказалось.
|№
|Клуб
|Допущенные хет-трики
|Авторы
|1.
|«Сочи»
|8
|Артамонов, Атанасов, Барак, Граовац, Коростелёв, Мэйсек, Ремпал, Уил
|2.
|«Амур»
|6
|Гутик, Кулёмин, Ливо, Почивалов, Хайруллин, Хмелевски
|3-5.
|«Витязь»
|5
|Глотов, Григоренко, Демидов, Рашевский, Яшкин
|«Куньлунь»
|Летунов, Петухов, Плотников, Хафизов, Энас
|СКА
|Буше, Галимов, Гальченюк, Пашин, Шарипзянов
|6-8.
|«Нефтехимик»
|4
|Барулин, Голдобин, Ливо, Оберг
|«Сибирь»
|Абрамов, Макеев, Никулин, Сетдиков
|«Трактор»
|Бек, Берёзкин, Берлёв, Петунин
|9-13.
|«Авангард»
|3
|Ливо, Ружичка, Свечников
|«Барыс»
|Ливо, Мороз, Скоренов
|«Динамо» М
|Атанасов, Сероух, Цыплаков
|«Северсталь»
|Голдобин, Дроздов, Морозов
|«Торпедо»
|Пакетт, Плотников, Рендулич
|14-16.
|«Адмирал»
|2
|Соркин, Шабанов
|«Динамо» Мн
|Мальцев, Обидин
|«Лада
|Канцеров, Хмелевски
|17-23.
|«Автомобилист»
|1
|Уил
|«Ак Барс»
|Вовченко
|«Локомотив»
|Пакетт
|«Металлург»
|Башкиров
|«Салават Юлаев»
|Гребёнкин
|«Спартак»
|Пакетт
|ЦСКА
|Буше