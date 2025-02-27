Ренессанс «Авангарда», спад «Ак Барса». Как дела у клубов Востока за месяц до плей-офф КХЛ

Продолжаем наши краткие обзоры дел в КХЛ. Вчера мы писали про клубы Запада, а сегодня очередь восьмёрки Востока.

«Сибирь»

Ещё перед стартом сезона я писал, что в Новосибирске собрали идеальный состав для восьмого места конференции. Так оно и вышло — несмотря на то что новосибирский клуб по ходу сезона шатает из стороны в сторону, заданной траектории «Сибирь» держится. Во многом это происходит благодаря лучшему в лиге большинству, которое обеспечивает связка Мёрфи — Бек.

Правда, лидер «Сибири» представляет собой и определённую проблему. Буквально на днях он покинул матч с «Адмиралом» за пять минут до конца, потому что боялся, что получит большой штраф. Это новое слово в КХЛ. Прекрасно известно, что легионеры в «Сибири» давно находились на особом положении, на их непростой характер закрывали глаза, пока они приносили больше пользы, чем сами ошибались. Только такая ситуация всё равно имеет взрывоопасный потенциал.

Тейлор Бек Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

В последних играх «Сибирь» очень сильно расслабилась и совсем провалила матч с «Адмиралом». «Нефтехимик» не дремлет, тем более команде Олега Леонтьева скоро дважды играть в Хабаровске, сезон уже закончившем.

«Адмирал»

Угроза со стороны «Нефтехимика» касается и «Адмирала» тоже, причём даже в большей степени, потому что команде Леонида Тамбиева надо будет четырежды сыграть против нижнекамцев. Победа в Новосибирске создала небольшой виртуальный отрыв от восьмого места, но впереди розыгрыш восьми очков с прямым конкурентом, и в наихудшем случае этот отрыв может быть ликвидирован в этих играх.

Шутки про жалобы на перелёты от Тамбиева уже стали локальным мемом телеграм-каналов, но в последнее время «моряки» перестали покорно сдаваться в гостях. Правда, одновременно они перестали быть и неудержимой силой на родном льду. Однако это помогло разрушить стереотипы об «Адмирале» как о чисто оборонительной команде: и в прошлом неудачном сезоне «моряки» порой постоянно играли в давление, но бензина за 60 минут постоянно не хватало.

Состав команды претерпел множество пертурбаций, но в итоге во Владивостоке собрали очень равную и глубокую команду, где все четыре звена представляют опасность. Потенциальные соперники могут сливаться от «Адмирала» не только из-за нежелания далеко лететь — эта команда в серии плей-офф вынет из соперника душу, даже если проиграет.

«Авангард»

Ги Буше и Тодд Маклеллан из «Детройта» в этом сезоне могут бороться за неформальный приз «Самая удачная смена тренера в унылой хоккейной команде». Оба раза к их предшественникам возникает вопрос: а чем же вы занимались всё это время? Почему команда играла даже не на четверть своих возможностей?

Против такого резкого взлёта говорило всё: масштабная встряска состава команды, дебют Буше в КХЛ, его непонятный отъезд на канадскую родину сразу после приезда в Омск. Однако как только экс-тренер «Тампы» провёл несколько матчей, все шутки были забыты. Забыты были и опасения о консервативном хоккее Буше, «Авангард» заиграл жёстко и агрессивно. Здесь можно провести параллель с Бобом Хартли, который считался устаревшим оборонительным тренером в НХЛ, но в России его хоккей оказался весьма свежим.

Ги Буше изменил всё Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Ещё более удивительно то, что с такой серией «Авангард» всё ещё идет шестым. Правда, если в начале года отрыв от топ-4 казался неотыгрываемым, то сейчас ещё несколько побед могут обеспечить домашний посев в первом раунде. Матч с «Ак Барсом» 8 марта может стать критическим в этом плане. А уж что будет, если травмированные лидеры поправятся к началу апреля?

«Металлург»

Кажется, очередной крестовый поход Андрея Разина против арбитров КХЛ привлёк больше внимания, чем игра «Магнитки». Чемпионы предсказуемо преодолели спад старта сезона, связанный с лавиной травм, но пока всё ещё не могут вернуться в топ-4 — хотя последние неудачи «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» приближают «Металлург» к этому.

Разин недавно сетовал на плохую реализацию моментов — и это весьма характерно для всего сезона команды. «Металлург» является одной их худших команд лиги по реализации бросков, хотя в целом идёт на четвёртом месте в лиге по количеству этих попыток. Старая череповецкая гвардия играет нестабильно, к высокооплачиваемым Михайлису и Зернову есть большие претензии, Уилсон вообще не вписался в тот хоккей, который ставят в «Металлурге», покинув команду на дедлайне.

Сейчас становится ещё очевиднее, что команде нужно было более мощное усиление летом — особенно в линию центров. После травмы Юрова вчера «Магнитка» вышла с линией Джонсон — Джозефс — Козлов — Зернов. И если раньше главный тренер «Металлурга» любил говорить про необходимость О’Делла, то недавно пожалел об отсутствии Кадейкина.

«Ак Барс»

Всего лишь пару недель назад пункт об «Ак Барсе» мог бы иметь совсем другой ракурс. Совсем недавно казанский клуб уничтожил СКА на их же площадке и спокойно шёл по регулярному чемпионату, нацеливаясь на второй посев Востока. Затемнение — и после совсем короткой паузы на Матч звёзд казанский клуб проигрывает всем клубам выше среднего и вымучивает победы над «Нефтехимиком» и «Ладой» дома.

Вчерашний матч в Екатеринбурге стал хорошей иллюстрацией этого: «Ак Барс» периодически очень активно давил, старался играть в быстрый вертикальный хоккей — только вот за объем проделанной работы очки не дают. С доведением шайбы до сетки ворот всё было сложнее: «Ак Барс» в чужой зоне выдавливали на периметр, с выведением игрока на хорошую позицию возникали проблемы, а броски с дальнего расстояния спокойно блокировались или отражались вратарём.

Конечно, вызывает вопросы игра главного приобретения «Ак Барса» по ходу сезона — Эрика О’Делла. Даже в ограниченной роли третьего центра канадец не похож на себя прежнего. Однако прямо сейчас основные вопросы идут к тренерскому штабу: то, что сейчас наблюдают в Казани — это философский тупик или «запланированный спад»?

«Салават Юлаев»

Слишком много факторов указывает на то, что именно «Салават» является самым лёгким соперником из клубов, идущих в топе Востока. Судите сами: короткая скамейка, чудовищный дисбаланс между топ-6 и нижними звеньями, когда в третьей тройке выходят вчерашние игроки ВХЛ, жуткая разница между результатами дома и на выезде. Наконец, плей-оффная история последних лет тоже говорит не в пользу Уфы.

Картина для «СЮ» не новая. Можно вспомнить, как в 2021-м Томи Лямся загонял своих звёздных соотечественников так, что они еле дышали на скамейке. Правда, теперь у «Салавата» есть два легионерских звена (можно и Денниса Яна, рождённого в Портленде, в американцы записать), но просело качество нижних троек, форварды которых суммарно забили меньше, чем один Саша Хмелевски.

Затащат ли легионеры «СЮ» в плей-офф? Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

Можно было бы сказать, что история говорит о том, что «СЮ» в последние годы легче начинать плей-офф в гостях. Вспомните, как при Николае Цулыгине уфимский клуб весело выбивал фаворитов, дважды имея шестой посев. Однако недавние поражения в Тольятти и Балашихе от клубов, которые не попадают в плей-офф, об этом не говорят. Но фактор икс — это игра Александра Самонова, который в прошлом году вроде как выступал с травмой.

«Автомобилист»

Самая прагматичная команда КХЛ, которая из-за своего прагматизма особенно и не получает внимания. Стиль игры «Автомобилиста» особенно эффективен во встречах с клубами, которые сильно уступают в классе: в матчах с командами, которые сейчас находятся вне зоны плей-офф, уральский клуб набрал 37 очков из 42. Если приплюсовать к этому ещё и «Адмирал» с «Сибирью», которые сильно уступают по возможностям топам Востока, выходит вообще 52 очка из 58. Хоккейной благотворительностью команда Николая Заварухина не занимается и очень часто забивает три гола, создав два момента.

Фактически у «Автомобилиста» есть одно суперзвено: Анатолий Голышев вернулся на левый фланг, где капитан команды не выходил на постоянной основе лет 10, и теперь три лучших бомбардира команды играют вместе уже достаточно давно. Отметку в 10 шайб в команде преодолели только Голышев, Мэйсек, Да Коста и Степан Хрипунов. Компенсируется всё это заборами в средней зоне, которые почти невозможно пройти, когда «Авто» ведёт в счёте, и очень ровным дуэтом вратарей: Аликин и Галкин играют примерно по графику «2 через 2» и оба отражают более 92% бросков.

Однако календарь в концовке у «Автомобилиста» непростой, даже с учётом домашней серии — на «УГМК-Арене» другая площадка и незнакомые отскоки от бортов. А попадание в топ-2 конференции с учётом игры с клубами, уступающими в классе, является критически важным.

«Трактор»

Как и в случае с «Локомотивом», сложно оценивать именно игру команды, которая уже прекрасно понимает, что отдать если не первую, то хотя бы вторую строчку ей будет уже очень сложно. После того как многочисленные новички влились в состав и восстановились после травм, снова пошли победы. Центральная ось и глубина атаки у команды выглядят лучшими в лиге, хотя по защите дедлайновые перестановки как будто слегка ударили.

Но вопрос теперь в другом — как любимчик прессы Бенуа Гру справится со своим первым плей-офф? Буквально на днях агент Семёна Дер-Аргучинцева Шуми Бабаев жёстко прошёлся по улыбчивому квебекцу, и сложно представить, что это была исключительно его собственная инициатива. Ходили разговоры, что именно Гру был инициатором нескольких декабрьских обменов, и сложно сказать, что происходит в раздевалке, не находясь внутри неё.

Медовый месяц для Бенуа Гру давно закончен Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru

Алексей Волков, как сейчас кажется, искал второго Боба Хартли и моделировал команду под чемпионский «Авангард», который тоже отличался глубиной и мощью в центре. Хартли многие игроки, что уж скрывать, вообще ненавидели. Так что теперь главный вопрос к Гру даже не в тактике, а в создании правильной атмосферы — большая арена в случае чемпионства городу уже обещана.