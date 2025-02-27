Три клуба сегодня гарантировали места в Кубке Гагарина.

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СКА опять проиграл и ни разу не забил, Минск разрывает лигу. Итоги дня в КХЛ

27 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

На четвёртой минуте первого периода Никита Тертышный с передачи Владислава Фирстова открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Никита Тертышный с передач Максима Летунова и Вячеслава Войнова удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

На шестой минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Тимофея Давыдова забросил первую шайбу «Северстали» в игре. На 10-й минуте периода Василий Атанасов с передач Егора Виноградова и Никиты Артамонова сделал счёт 3:1.

На девятой минуте третьего периода Иван Подшивалов с передачи Давида Думбадзе сократил отставание «Северстали» до минимума. Череповецкий клуб, как ни парадоксально, этим поражением гарантировал себе место в восьмёрке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 16-й минуте первого периода Сэм Энас с передач Ксавье Улле и Виталия Пинчука открыл счёт в матче. Спустя минуту Сэм Энас забросил вторую шайбу хозяев во встрече, оформив дубль.

На четвёртой минуте второго периода Адам Ружичка с передач Михаила Мальцева и Андрея Локтионова забросил единственную шайбу «Спартака» в данной игре.

Это был четвёртый матч команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В двух предыдущих играх лучше был «Спартак», в одной встрече – минское «Динамо». Минчане одержали пятую победу подряд, все — над командами из московского региона — и обеспечили себе место в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На 16-й минуте третьей двадцатиминутки Макс Комтуа с передач Дмитрия Рашевского и Артёма Сергеева открыл счёт во встрече.

Отметим, что СКА потерпел третье поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Прохор Полтапов с передачи Колби Уильямса открыл счёт во встрече.

На пятой минуте третьего периода Владислав Каменев удвоил преимущество армейского клуба. На 11-й минуте периода Кирилл Долженков сделал счёт 3:0. На 12-й минуте периода Денис Гурьянов с передач Коула Касселса и Фредрика Классона довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Иван Дроздов сделал счёт 5:0. В конце встречи Никита Нестеров установил окончательный счёт в игре.

Таким образом, ЦСКА после этой победы обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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