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Результаты матчей КХЛ 27 февраля 2025 года, обзор, видео голов, расписание матчей 28 февраля

СКА опять проиграл и ни разу не забил, Минск разрывает лигу. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ 27 февраля 2025 года
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Три клуба сегодня гарантировали места в Кубке Гагарина.

27 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Тертышный (Фирстов) – 03:34 (5x5)     0:2 Тертышный (Летунов, Войнов) – 09:49 (5x5)     1:2 Пилипенко (Аймурзин, Давыдов) – 25:55 (5x5)     1:3 Атанасов (Виноградов, Артамонов) – 29:47 (5x5)     2:3 Подшивалов (Думбадзе) – 48:17 (5x5)    

На четвёртой минуте первого периода Никита Тертышный с передачи Владислава Фирстова открыл счёт во встрече. На 10-й минуте периода Никита Тертышный с передач Максима Летунова и Вячеслава Войнова удвоил преимущество гостей, оформив дубль.

На шестой минуте второго периода Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Тимофея Давыдова забросил первую шайбу «Северстали» в игре. На 10-й минуте периода Василий Атанасов с передач Егора Виноградова и Никиты Артамонова сделал счёт 3:1.

На девятой минуте третьего периода Иван Подшивалов с передачи Давида Думбадзе сократил отставание «Северстали» до минимума. Череповецкий клуб, как ни парадоксально, этим поражением гарантировал себе место в восьмёрке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 1
Спартак
Москва
1:0 Энас (Улле, Пинчук) – 15:21 (5x4)     2:0 Энас – 16:34     2:1 Ружичка (Мальцев, Локтионов) – 23:57 (5x5)    

На 16-й минуте первого периода Сэм Энас с передач Ксавье Улле и Виталия Пинчука открыл счёт в матче. Спустя минуту Сэм Энас забросил вторую шайбу хозяев во встрече, оформив дубль.

На четвёртой минуте второго периода Адам Ружичка с передач Михаила Мальцева и Андрея Локтионова забросил единственную шайбу «Спартака» в данной игре.

Это был четвёртый матч команд в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. В двух предыдущих играх лучше был «Спартак», в одной встрече – минское «Динамо». Минчане одержали пятую победу подряд, все — над командами из московского региона — и обеспечили себе место в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский, Сергеев) – 54:59 (5x5)    

В первых двух периодах команды обошлись без заброшенных шайб.

На 16-й минуте третьей двадцатиминутки Макс Комтуа с передач Дмитрия Рашевского и Артёма Сергеева открыл счёт во встрече.

Отметим, что СКА потерпел третье поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
6 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Полтапов (Уильямс) – 22:19 (5x5)     2:0 Каменев (Нестеров, Полтапов) – 44:56 (5x4)     3:0 Долженков – 50:52 (5x5)     4:0 Гурьянов (Касселс, Классон) – 51:35 (5x5)     5:0 Дроздов (Полтапов, Соркин) – 56:32 (5x4)     6:0 Нестеров (Соркин, Каменев) – 58:32 (5x4)    

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб.

В начале второй двадцатиминутки Прохор Полтапов с передачи Колби Уильямса открыл счёт во встрече.

На пятой минуте третьего периода Владислав Каменев удвоил преимущество армейского клуба. На 11-й минуте периода Кирилл Долженков сделал счёт 3:0. На 12-й минуте периода Денис Гурьянов с передач Коула Касселса и Фредрика Классона довёл счёт до крупного. На 17-й минуте периода Иван Дроздов сделал счёт 5:0. В конце встречи Никита Нестеров установил окончательный счёт в игре.

Таким образом, ЦСКА после этой победы обеспечил себе место в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Матчи 28 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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