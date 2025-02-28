Такого Малкина мы не видели больше пяти лет! Уничтожил «Флайерз» и вошёл в историю НХЛ

Матчи «Питтсбурга» и «Филадельфии» почти всегда получаются особо принципиальными, а здесь добавляет остроты и турнирное положение – обе команды борются за последние путёвки в плей-офф. Да, и «пингвины», и «лётчики» фаворитами в этой гонке не являются, но играть ещё больше полутора месяцев, а это значит, что поменяться всё ещё может кардинальным образом.

Но «Пингвинз», играя на домашней площадке, видимо, решили на первые 10 минут не выходить – «Флайерз» разрывали оппонента, но забросили всего одну. Основные же события команды отложили на второй период.

Уже к восьмой минуте отрезка гости отличились дважды, а Матвей Мичков продлил результативную серию, забросив шайбу и отдав голевую передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Берём во внимание и тот факт, что преимущество могло быть больше, но гол Кузьменко не был засчитан. Салливан тут же поменял Недельковича по методичке одного всем известного тренера, ведь обвинить Алекса в пропущенных шайбах сложно. Но лишь с одним отличием – это действительно взбодрило «Питтсбург», который через две минуты отыграл две шайбы. Затем «Филадельфия» вернула преимущество в две шайбы, помогла российская связка – Кузьменко сделал аккуратную скидку, а Мичков великолепно попал в дальний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева ещё до перерыва отыграли одну шайбу, а уже в начале третьего периода за дело принялся Евгений Малкин, который до этого уже сделал две результативные передачи.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Матч ушёл в овертайм, где главными действующими лицами так и остались Малкин и Мичков. Матвей вновь неудачно сыграл в обороне и, как говорят в хоккейных кругах, «пошёл рыбачить» на красную линию, вследствие чего Малкин вышел с партнёром «два в один», а затем уложил защитника на лёд и попал в ближний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» одержал важную победу и обозначил, что продолжает бороться за плей-офф. А Малкин и Мичков провели невероятную дуэль. Матвей набрал три очка и вновь вернулся на первое место гонки бомбардиров среди новичков. А Евгений впервые с 27 ноября 2019 года забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. По такому Джино наверняка многие соскучились. В этом матче россиянину также удалось войти в историю НХЛ вместе со своим многолетним партнёром по «Пингвинз» Сидни Кросби: их дуэт выиграл 400-й матч в лиге, в котором оба смогли набрать очки. Ранее ни одна пара хоккеистов до такой отметки ещё не добиралась.