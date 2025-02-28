Вечер русских достижений! У Кучерова 400 голов в НХЛ, а Василевский — в элитном списке

Перед матчем с «Калгари» «Тампа» одержала шесть побед подряд – Турнир четырёх наций никак не сказался на подопечных Джона Купера. «Огоньки» же пожаловали в гости, одержав два дня назад большую победу – был повержен «Вашингтон» в гостях.

Встреча началась размеренно, команды не форсировали события, где-то даже гости были ближе к первому голу, однако Василевский играл надёжно. Счёт открыл Кучеров на исходе первого периода – российский форвард сначала блестяще сыграл в отборе, а затем сделал передачу на пятак, но шайба рикошетом от конька Уигара попала в ворота. Реакция от Никиты стабильная – полная невозмутимость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для 86-го номера этот гол стал 400-м в НХЛ (с учётом плей-офф), ранее этого показателя достигали только семь российских игроков. Уже через несколько минут Кучеров мог забрасывать 401-ю, но Вольф играючи остановил угрозу.

Второй период вышел безголевым, а в третьем ключевым моментом стал точный бросок Эрика Чернака, который сделал положение гостей почти безысходным. Точку поставил Брэндон Хагель, который первым подкараулил отскок у пустых ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:0 – «Тампа» одержала седьмую победу подряд и на расстояние вытянутой руки приблизилась к «Флориде» и «Торонто», которые идут в топ-2 Атлантического дивизиона. А вечер достижений не закончился круглой цифрой Кучерова: Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив 27 бросков. Российский вратарь сделал 38-й шатаут в карьере, что позволило ему войти в топ-50 в истории НХЛ по данному показателю.