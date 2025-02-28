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Тампа-Бэй — Калгари — 3:0, обзор матча, Кучеров забил 400 голов в НХЛ, Василевский в топ-50 по сухарям в истории, видео

Вечер русских достижений! У Кучерова 400 голов в НХЛ, а Василевский — в элитном списке
Максим Макаров
Вечер русских достижений! У Кучерова 400 голов
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«Молнии» одержали седьмую победу подряд и закрепились в зоне плей-офф.

Перед матчем с «Калгари» «Тампа» одержала шесть побед подряд – Турнир четырёх наций никак не сказался на подопечных Джона Купера. «Огоньки» же пожаловали в гости, одержав два дня назад большую победу – был повержен «Вашингтон» в гостях.

Встреча началась размеренно, команды не форсировали события, где-то даже гости были ближе к первому голу, однако Василевский играл надёжно. Счёт открыл Кучеров на исходе первого периода – российский форвард сначала блестяще сыграл в отборе, а затем сделал передачу на пятак, но шайба рикошетом от конька Уигара попала в ворота. Реакция от Никиты стабильная – полная невозмутимость.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для 86-го номера этот гол стал 400-м в НХЛ (с учётом плей-офф), ранее этого показателя достигали только семь российских игроков. Уже через несколько минут Кучеров мог забрасывать 401-ю, но Вольф играючи остановил угрозу.

НХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кучеров (Гюнцель, Хедман) – 19:15 (pp)     2:0 Чернак (Хагель, Чирелли) – 43:51     3:0 Хагель (Хедман) – 57:10    

Второй период вышел безголевым, а в третьем ключевым моментом стал точный бросок Эрика Чернака, который сделал положение гостей почти безысходным. Точку поставил Брэндон Хагель, который первым подкараулил отскок у пустых ворот.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

3:0 – «Тампа» одержала седьмую победу подряд и на расстояние вытянутой руки приблизилась к «Флориде» и «Торонто», которые идут в топ-2 Атлантического дивизиона. А вечер достижений не закончился круглой цифрой Кучерова: Андрей Василевский сыграл «на ноль», отразив 27 бросков. Российский вратарь сделал 38-й шатаут в карьере, что позволило ему войти в топ-50 в истории НХЛ по данному показателю.

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