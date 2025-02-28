«Хочу абстрагироваться от новостей». Интервью с игроком КХЛ, ставшим легендой за один матч

Едва ли не главное событие февраля – если не всего сезона – в КХЛ – пента-трик нападающего «Сочи» Даниила Сероуха в матче с московским «Динамо». Сочинцы обыграли столичный клуб в гостях со счётом 5:3, и все пять шайб в составе южан оформил один хоккеист. Сероух — второй в истории лиги игрок – после Алексея Морозова, кому покорилось подобное достижение. Нынешний президент КХЛ забросил пять шайб в ворота «Барыса», играя за «Ак Барс» в далёком ноябре 2008 года.

Следующего пента-трика пришлось ждать почти 17 лет, и мало кто мог предположить, что его автором окажется 27-летний игрок, ещё два года назад игравший в ВХЛ, а на старте карьеры и вовсе выступавший в любительской лиге. В интервью «Чемпионату» Даниил рассказал, как изменилась его жизнь после внезапной известности, объяснил причины неудач и текущую мотивацию игроков «Сочи», а также поделился важными советами с теми, кто потерял веру в себя.

«После пента-трика больше людей узнало о моём существовании»

– Прошло уже больше недели с матча, который разделил вашу жизнь на до и после. Эмоции улеглись?

– Стараюсь забыть всё и двигаться дальше. Уже две игры сыграли после матча с «Динамо». Не получилось реализовать свои моменты, были хорошие шансы продолжить свою серию. Но пока не получается забросить.

– Пента-трик помог набрать уверенность? Или, наоборот, лишние мысли мешали сосредоточиться?

– Мысли, конечно, есть. Везде и вокруг столько говорят об этом, столько информации, во всех хоккейных сообществах в интернете обо мне сейчас говорят. Немного загружает голову, поэтому потихоньку стараюсь абстрагироваться от всего и двигаться дальше. Больше тренируюсь, настраиваюсь на работу.

– Ощущаете себя звездой? Как живётся в новом статусе?

– Такого ощущения нет, звёздной болезни точно нет. Наоборот, хочется, чтобы всё прошло, и дальше идти без такого внимания. Настрой на работу – выжать из концовки сезона максимум результата.

– Что самое забавное прочитали о себе в интернете?

– Я не могу сказать, что сам активно читаю и изучаю, скорее ребята смотрят и скидывают. Сам не видел ничего, чтобы запомнилось.

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– Внезапная популярность вам в плюс для развития карьеры?

– Думаю, что да, это здорово. Приятно – 100%. Наверняка больше будут узнавать теперь меня. Больше людей в принципе узнало о моём существовании.

– Вы говорили, что раньше даже и не слышали, не видели пять голов Морозова и другие пента-трики. Сейчас уже успели изучить их историю?

– Нет, не смотрел. Единственное, что знаю – в этом сезоне даже четыре гола никто не забил пока. Больше ни о чём не слышал.

– И про легендарный пента-трик Павла Буре на Олимпиаде не слышали?

– Увы, не слышал, я тогда только родился. Узнал про российский рекорд Алексея Морозова, и то, получается, постфактум. Дальше уже не вникал в эту историю.

– Так или иначе, ваше имя рядом с великими хоккеистами – Буре, Морозовым, Марио Лемье. Теперь ответственности добавится?

– Скорее всего, придётся доказывать. Но хочется поскорее от всех новостей абстрагироваться и просто играть в хоккей, приносить пользу команде своими очками и голами. В двух последних матчах не получилось, стараюсь вернуть голевое чутьё.

Даниил Сероух Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

«Безразличия в «Сочи» нет точно – все работают, хотят выигрывать»

– Если говорить о командной мотивации, то в чём она заключается? Найти игровой тонус, проверить игровую модель с прицелом на следующий сезон?

– Каждый в команде хочет выходить и побеждать в каждой игре. Все выходят заряженные, несмотря на то что осталось всего 10 игр. Наоборот, всем важно показать себя именно в концовке регулярного сезона. В том числе с прицелом на будущее – кто-то хочет, чтобы его заметили и дальше пригласили в другую команду либо оставили в «Сочи», но уже на других условиях. Все хотят доказывать своё место в хоккее, настроя, что скоро отпуск и надо просто доигрывать, нет.

– Чего прежде всего не хватает «Сочи»? В команде отлично раскрываются неожиданные игроки, но командного результата не видно.

– Даже не знаю, что сказать. В этом году у нас самая молодая команда в КХЛ, возможно, этот фактор влияет, нехватка опыта. Все работают, все хотят выигрывать. Безразличия нет точно. Но не складывается.

– Ближе к концу сезона, когда шансы на плей-офф уже упущены, на первый план выходят именно личные достижения и успехи? Пусть без ущерба для команды, но вера в успех наверняка уходит.

– Вера в команду не уходит никогда. Да, все хотят намного больше очков набрать. Такое есть, учитывая общую турнирную ситуацию. Но тут ведь как бывает: и свою ситуацию поправить с результативностью, и команде тем самым помочь.

Всё взаимосвязано. Нет такого, что я вышел на лёд набирать очки и отрабатывать в обороне не буду. Подобного отношения я ни от кого не вижу, все с желанием отрабатывают и в защите, и в нападении. Исключений ни для кого тут нет.

– Обойти в сводной таблице «Витязь» – посильная задача для «Сочи»?

– Задача на концовку сезона у нас обозначена, но не буду её сейчас произносить, чтобы не сглазить.

ХК «Сочи». Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Следующая игра — с «Локомотивом». Лидер сезона практически без слабых мест – как настраиваться на такой матч?

– Так же, как и всегда. Это такой же соперник, как и остальные. Да, они на первом месте сейчас, наверняка первыми и закончат. К таким командам повышенное внимание всей лиги, все на них настраиваются, хотят показывать свою лучшую игру в матчах с ними. Поэтому нам нужно подойти в максимально боевом настроении и выдать свой максимум.

«Зубов сказал: забраться наверх было нелегко, но самое трудное – удержаться»

– Вам комфортно работать в системе Сергея Зубова? Многие отмечают его как думающего специалиста, при котором игроки обретают второе дыхание. Взять, к примеру, прогресс Тимура Хафизова.

– Тимур – огромный молодец. Огромное уважение к этому человеку, он через многое прошёл по ходу своей карьеры. Были и взлёты, и падения. В этом году судьба сложилась так, что пошла игра. Он двигает команду за собой, попал на Матч звёзд, я очень рад за него. Он достоин своего нового статуса, всего достиг трудолюбием, работой, терпением. Доказывает, что не просто так в составе и не просто так набирает столько очков. Это не везение, это работа.

– Насколько для вас лично важна роль Зубова? Мысль, что его стиль — давать тот самый второй шанс, справедлива?

– Сергей Александрович – большой специалист, легенда мирового хоккея. Приятно находиться в одном коллективе с такими людьми. У него колоссальный опыт, знания, просто так в Зал славы не включают. Так что слушаем внимательно и многое от него берём. Он много работает индивидуально с каждым игроком, подсказывает, помогает. Наша задача – помогать тренеру, черпать как можно больше информации от Сергея Александровича.

– Был отдельный совет от Зубова, который запомнился больше всего?

– Из последнего – после того как я пять голов забил, он подошёл ко мне и привёл пример с игрой «Царь горы». Ты взобрался на самый верх, это было нелегко, но теперь тебя все захотят с этой вершины столкнуть. Самое трудное – удержаться на вершине. Так что давай не расслабляйся. Только вперёд!

Сергей Зубов Фото: hcsochi.ru

– «Сочи» — главный клуб в вашей карьере? Здесь вы впервые сыграли на высшем уровне.

– В КХЛ это мой первый клуб, а я всё-таки и в ВХЛ много поиграл. Благодарен руководству «Сочи» за доверие, что дали мне шанс проявить себя, нашли во мне что-то. Хотя в прошлом сезоне у меня изначально не совсем складывалась игра, я долго искал возможность перестроиться, перейти на этот уровень.

– За счёт чего удалось прибавить в этом сезоне? Ключевой момент – доверие тренерского штаба?

– Ещё по ходу прошлого сезона постепенно начал находить свою игру, ближе к концовке прошлой регулярки более-менее адаптировался к лиге. В этом сезоне уже знал, к чему быть готовым с начала сборов. Старался сразу включаться, и так получилось, что мы с Тимуром Хафизовым выдали бодрый старт чемпионата. Набрали ход, закрепились в составе и начали дальше набирать очки, помогать команде.

– Первое время после ВХЛ в КХЛ было тяжело? Скорости другие?

– Скорость игры, мысли – в принципе всё по-другому. Переезды по-другому устроены, работа команд. В первую очередь, конечно, выделяется скорость принятия решений, уровень игроков, мастерство.

Даниил Сероух в матче со СКА Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Везение играет большую роль – кто-то сразу заходит в КХЛ, кто-то нет»

– В вашей карьере был сезон в любительской лиге. Не нашли себя после молодёжного хоккея?

– После ЮХЛ, когда окончил школу, отыграл год по любителям в Омске. Оттуда попал в МХЛ в «Тайфун». Оттуда в «Юниор-Курган», МХЛ-Б. И оттуда уже в ВХЛ-Б и в «вышку», в «Зауралье». Из «Зауралья» — в «Молот», а дальше уже в «Сочи».

– При этом в какой-то момент вы стали тренером любительского клуба. Как так вышло?

– Я не то чтобы полноценно работал тренером, здесь важно уточнить. Тогда уже играл за «Молот». А отец был в команде «Титан» из омской ночной лиги. Ехали на ежегодный фестиваль, я просто помогал команде во время этого фестиваля.

– Был момент, когда уже опускались руки? За счёт чего удалось сохранить мотивацию?

– Не помню такого, чтобы прямо опускались руки. Но мысли, бывало, проскакивали, что, может, стоит пойти учиться. Потом проходит время, проходят игры. И ты через тренировки, через отдельные моменты, когда у тебя получается игра, начинаешь где-то ловить позитив, и из этого складывается уверенность в себе. Ощущение, что двигаюсь в правильном направлении. Надо гнать от себя мысли, что нужно заканчивать, надо верить в себя.

Даниил Сероух Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Родители поддерживали в ключевые моменты?

– Конечно. Без окружения ничего не будет получаться. От окружения очень много зависит. Если близкие не поддерживают, перестроиться очень тяжело. Надо будет искать в себе силы, какой-то позитив. В первую очередь важен настрой тех людей, которые вокруг тебя – родителей, родных, супруги, на тот момент ещё моей девушки. От них зависит многое, если не всё. Хоть они и в стороне, но близкие люди окрыляют, вселяют уверенность, когда тяжело.

– Насколько велик фактор везения в спорте? Наверняка и сейчас в МХЛ, ВХЛ и даже, возможно, по любителям много талантливых ребят играет, у которых в моменте не сложилось, не получилось, и мы их не видим в сильнейших лигах.

– Таких ребят прилично. Везение играет большую роль, бывает, кто-то сразу заходит в КХЛ и всё получается, кто-то – нет, факторов много. И везение, и труд, всё должно сложиться.

– Ваш путь к успеху – через терпение и веру в себя?

– Можно сказать и так.

– Какая дальнейшая мечта? Сборная России, НХЛ?

– Каждый сезон ставлю для себя цель провести его лучше, чем прошлый. Поэтому всегда есть к чему стремиться. О сборной или НХЛ целенаправленно не думаю, но если вдруг будет возможность – почему бы и нет. Был бы счастлив попробовать свои силы.