Топ-загадка. Истинное состояние московского «Динамо» — одна из главных тайн сезона КХЛ

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся примечательный матч между СКА и московским «Динамо». После домашнего разгрома в принципиальном противостоянии со «Спартаком» (2:7) тренерский штаб армейской команды закрутил гайки. На протяжении всех 60 минут было видно, как хоккеисты СКА пытаются заставить себя внимательно действовать у своих ворот. За всю встречу армейцы допустили считаное количество оплошностей в своей зоне и даже смогли отбиться в пятиминутном меньшинстве, заглушив бригады большинства своего оппонента. Но за пять минут до конца основного времени бело-голубые всё-таки осалили армейцев в резкой контратаке, которую мастерским броском завершил канадский форвард Макс Комтуа.

Благодаря точному броску Комтуа динамовцы пятый раз в текущем регулярном чемпионате КХЛ переиграли СКА (1:0), в результате чего коллектив Алексея Кудашова выиграл сезонную серию у армейцев Санкт-Петербурга со счётом 5-1. После этой победы московский клуб вернулся на второе место в Западной конференции, сумев потеснить «Спартак» на третью строчку.

На этой неделе динамовцы смогли выиграть две подряд сложнейшие встречи, последовательно на выезде победив «Локомотив» (3:1) и СКА. Хотя ещё перед стартовым вбрасыванием в Ярославле настроения в среде болельщиков «Динамо» были близки к паническим. Всему виной результаты «Динамо» на прошлой неделе, которую столичные хоккеисты начисто провалили, сначала в гостях в овертайме уступив «Спартаку» (2:3 ОТ), а затем на домашнем льду получив по пять пробоин от «Сочи» (3:5) и минских одноклубников (0:5).

ХК «Динамо» Москва Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

После разгромного поражения в матче с минчанами 53-летний Кудашов максимально обстоятельным образом отвечал на вопросы журналистов, объясняя причины провала своей команды в этой локальной игре. Тогда Алексей Николаевич признал, что физическое состояние команды на той неделе было плачевным и что нужно внести изменения в тренировочный план.

Однако получить 0:5 в отдельно взятой игре, безусловно, крайне неприятно. Тем более ещё и на домашнем льду. Но дальнейшие матчи минчан показали, что на этом отрезке сезона команда Дмитрия Квартальнова находится на пике готовности, демонстрируя свою лучшую форму за всю регулярку. Куда же сильнее болельщиков и тренерский штаб москвичей тревожит тенденция, которая наблюдается с их командой в течение всего чемпионата.

Перейдём к языку фактов. На данный момент московское «Динамо» провело 59 встреч в регулярке КХЛ, набрав 77 очков в турнирную таблицу (65,3% от максимально возможного количества). Это очень приличный результат. Не зря москвичи сейчас располагаются на втором месте в своей конференции. При этом вот как столичный клуб выступает в матчах с командами, которые идут за чертой плей-офф.

«Куньлунь Ред Стар»: 2-1 по выигранным матчам, одна победа в овертайме;



«Витязь»: 3-1, одно сухое поражение;



«Сочи»: 2-2, два поражения на домашнем льду;



«Нефтехимик»: 1-0;



«Лада»: 0-2;



«Амур»: 2-0;



«Барыс»: 1-1, одно сухое поражение на домашнем льду.

С командами из зоны вне плей-офф бело-голубые в общей сложности провели 18 матчей с ужасным балансом 11-7. В этих встречах «Динамо» набрало 22 очка (61,1% от максимально возможного количества). Таким образом, в матчах с командами из зоны плей-офф команда Алексея Кудашова набрала 55 очков (67,1% от максимально возможного количества).

Тенденция здесь очевидна. Если вынести за скобки неудачные встречи с ЦСКА (0-3), то со своими прямыми соперниками динамовцы в этом сезоне играют заметно лучше, чем с объективно более слабыми оппонентами. Особняком в этой статистике стоит домашнее поражение от «Барыса» (0:2). Тот матч состоялся 17 декабря 2024 года, и с тех пор астанинская команда одержала одну победу в 22 встречах (из них 0 – на выезде).

Да и два подряд поражения от «Сочи» на родном льду (1:3 и 3:5) тоже не добавляли позитивных эмоций. Неудивительно, что после матча-концерта имени Даниила Сероуха обычно всегда очень вежливый, корректный и терпеливый в общении с журналистами Кудашов не сдерживал своей злости. Ведь подобным робингудством и раздачей «своих» очков столичные хоккеисты занимаются с сентября.

Самое интересное, что в раздевалке «Динамо» прекрасно понимают эту проблему. Один из наиболее опытных бело-голубых Антон Слепышев после 3:5 от «Сочи» говорил, что на предматчевой установке до них донесли всю опасность предстоящей встречи, да и сами игроки заявляли о необходимости реабилитироваться за предыдущую осечку с «леопардами». Но на выходе динамовцы выдали едва ли худший матч в сезоне с точки зрения выполнения тренерской установки.

Однако именно после поражения от «Сочи» и последовавшей оплеухи от минчан москвичи отправляются на выезд по маршруту Ярославль – Санкт-Петербург, где сразу же набирают 100% очков, ликвидируя всякие намёки на возможный кризис. При этом стоит заметить, что в обоих случаях динамовцы обходились без своего основного голкипера Владислава Подъяпольского, защитника первой бригады большинства Бреннана Менелла, а также двух ключевых форвардов Артёма Ильенко и Артёма Швеца-Рогового. Во вчерашнем же матче со СКА в последний момент из состава «Динамо» вылетел ещё и Седрик Пакетт, которого в экстренном порядке пришлось заменять Александром Бурмистровым. Без мастера игры на чужом пятаке Пакетта у динамовцев сразу же просела первая бригада большинства, да и в равных составах Седрика сильно не хватало.

ХК «Динамо» Москва Фото: Александр Фёдоров, photo.khl.ru

Но вот в таком поредевшем составе динамовцы всё равно выдают игру уровня плей-офф, пропуская одну шайбу за 120 минут. Казалось бы, общее выступление москвичей в этом сезоне позволяет относить бело-голубых к числу одних из главных претендентов на успешное выступление в розыгрыше Кубка Гагарина. Но целая серия срывов на ровном месте заставляет вновь и вновь задумываться на тему того, какое «Динамо» мы увидим в решающей части сезона.

Впрочем, одно обстоятельство определённо должно радовать тренерский штаб Кудашова. Кто бы ни оказался соперником столичной команды по первому раунду Кубка Гагарина, этой командой точно будет участник плей-офф. А не «Сочи», «Барыс» и даже не «Куньлунь», с которым бело-голубые встретятся в субботу, 1 марта, в матче регулярки.

В этой встрече динамовцы вроде бы имеют все основания надеяться на третью победу подряд и на своё закрепление на второй строчке в конференции, но спустя шесть месяцев после начала сезона ты по-прежнему не знаешь, какое «Динамо» увидишь в каждом отдельно взятом матче.