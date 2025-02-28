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В Америке составили топ-25 лучших хоккеистов XXI века, пять россиян оказались в списке 25 лучших игроков, Овечкин, Малкин, Кучеров

«Преступно недооценён». 5 россиян — в топе XXI века из Америки, а Овечкин ниже Кросби
Владимир Лаевский
В Америке составили топ-25 хоккеистов XXI века
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А ещё один наш хоккеист попал в список почётных упоминаний.

В Северной Америке продолжают подводить итоги первой четверти XXI века. Конечно, новое 100-летие технически началось 1 января 2001 года, но числа 25 и 2025 слишком уж красивые. Поэтому журналисты — причём не только в Америке — по-прежнему составляют рейтинги лучших за первую четверть XXI века.

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Так, издание Daily Faceoff показало свой топ-25 хоккеистов за 25 лет этого века.

«За последнюю четверть 100-летия мы стали свидетелями радикальных изменений в хоккее. Эпоха мёртвых шайб прошла, новая НХЛ вышла на сцену после локаута-2004/2005, а талантливые игроки получили возможность продемонстрировать свои навыки. За последние 25 лет появились некоторые из величайших суперзвёзд, которых когда-либо знал этот вид спорта.

Группа из девяти журналистов Daily Faceoff представила свои списки 25 лучших игроков за четверть века. Мы присуждали 25 очков за первое место, 24 — за второе и так далее», — написало издание.

В топ-25 от Daily Faceoff попали сразу пять российских хоккеистов! Кто же удостоился такой чести? Разбираемся!

Почётные упоминания

Всего в бюллетенях журналистов оказались 44 хоккеиста. Так что 19 из них не попали в итоговый топ. Кто-то ещё слишком молод и начал феерить совсем недавно (как Кейл Макар), а кто-то начал век уже с большей частью карьеры за плечами. Кто-то же просто немного уступил другим игрокам.

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В список почётных упоминаний попал один россиянин — Артемий Панарин. А помимо него, там оказались Марк-Андре Флёри, Коннор Хеллебайк, Мариан Госса, Роман Йози, Данкан Кит, Роберто Луонго, Кейл Макар, Патрик Марло, Давид Пастрняк, Кэри Прайс, Туукка Раск, Джо Сакик, Хенрик Седин, Даниэль Седин, Мартен Сан-Луи, Джон Таварес и Джонатан Тэйвз.

Топ-25

МестоХоккеистБаллыПозиция
25Дрю Даути43Защитник
24Анже Копитар50Центральный нападающий
23Эрик Карлссон52Защитник
22Андрей Василевский53Вратарь
21Джером Игинла54Правый крайний нападающий
20Павел Дацюк60Центральный нападающий
19Стивен Стэмкос64Центральный нападающий
18Остон Мэттьюс67Центральный нападающий
17Крис Пронгер74Защитник
16Яромир Ягр77Правый крайний нападающий
15Хенрик Лундквист79Вратарь
14Патрис Бержерон79Центральный нападающий
13Леон Драйзайтль83Центральный нападающий
12Здено Хара85Защитник
11Виктор Хедман86Защитник
10Джо Торнтон99Центральный нападающий
9Мартин Бродо112Вратарь
8Натан Маккиннон116Центральный нападающий
7Никита Кучеров125Правый крайний нападающий
6Евгений Малкин144Центральный нападающий
5Патрик Кейн155Правый крайний нападающий
4Никлас Лидстрём196Защитник
3Коннор Макдэвид200Центральный нападающий
2Александр Овечкин212Левый крайний нападающий
1Сидни Кросби224Центральный нападающий

22. Андрей Василевский

Андрей Василевский

Андрей Василевский

Фото: Getty Images

Первые восемь сезонов Василевского были частью карьеры члена Зала славы сами по себе: он лидировал в НХЛ по количеству побед пять сезонов подряд и забрал домой два Кубка Стэнли, «Конн Смайт» и «Везина Трофи». Андрей покорил отметку в 300 побед к 30 годам и давно ушёл дальше.

Травма спины затормозила его в прошлом сезоне, но он снова стал звездой в чемпионате-2024/2025 и к концу своей карьеры должен собрать одно из лучших вратарских резюме. Он Патрик Руа своего поколения в том смысле, что Вася — голкипер, которого большинство людей выбирают при сценарии, когда надо тебе нужно выиграть один конкретный матч. Его средний коэффициент надёжности по карьере во встречах на выбывание составляет 2,28, а процент отражённых бросков — 91,9.

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20. Павел Дацюк

Павел Дацюк

Павел Дацюк

Фото: Getty Images

Волшебник мог всё. Он обладал одним из самых головокружительно красивых навыков владения клюшкой, которые когда-либо видел хоккей, регулярно создавая вы-вообще-это видели хайлайты. Он один из лучших оборонительных нападающих всех времён, в его шкафчике с трофеями три «Селке Трофи». Павел также был одним из самых классных игроков в этом виде спорта, выиграв четыре подряд «Леди Бинг Трофи». Это особенно впечатляет — когда хоккеист играет в такой джентльменский хоккей, при этом будучи главным оборонительным центрфорвардом.

7. Никита Кучеров

Никита Кучеров

Никита Кучеров

Фото: Getty Images

Его руки, его хитрости, все моменты, когда он играл тонко, в касание — всё это элементы арсенала, которые делают Кучерова невероятным оружием в нападении — и, возможно, всё ещё недооценённым. Он делит эпоху с Макдэвидом, но Никита — дважды лучший бомбардир чемпионата и дважды лучший бомбардир плей-офф, с лёгкостью и холодной развязностью набирающий по 100+ очков за сезон. Среди игроков, проведших 200 или более матчей, только Макдэвид и Кросби в первой четверти века в среднем набирают больше очков, чем Кучеров.

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6. Евгений Малкин

Евгений Малкин

Евгений Малкин

Фото: Getty Images

Извините, но я никогда не перестану ворошить прошлое: представьте, что вы выиграли три Кубка Стэнли, «Харт», два «Арт Росса», «Конн Смайт» и «Колдер» — и не попали в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. Евгений Малкин добился всех этих достижений, кроме третьего Кубка, к моменту, когда лига огласила свой список в 2017 году, кстати.

Джино преступно недооценён, особенно с учётом того, что он играл в лучший хоккей в своей карьере, когда Сидни Кросби не было в составе «Питтсбурга». Кросби принял эстафету у Лемье как герой «Пингвинз», но Малкин, как никто другой из игроков его поколения, напоминает о лучшем, что было в Марио, демонстрируя невероятную ловкость и физическую форму в дополнение к своей силе крупного человека.

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2. Александр Овечкин

Александр Овечкин

Александр Овечкин

Фото: Getty Images

Ни один хоккеист не выигрывал гонку снайперов в НХЛ чаще. Мало кто в любом крупном профессиональном виде спорта оставался таким же доминирующим спортсменом после 30 лет. Ни один игрок, похоже, не испытывал больше радости от забивания голов. Возможно, именно поэтому Овечкин оставался хорош вообще всегда, пробив своими щелчками 181 разного вратаря НХЛ, несмотря на то что все на арене знают, что он будет делать.

С учётом того, что Алекс потерял 1,5 года из-за локаутов, а ещё один сезон был укорочен из-за пандемии, Ови уже стал бы лучшим снайпером всех времён, но, забросив ещё 12 шайб, он обойдёт Гретцки и завоюет этот статус официально.

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1. Сидни Кросби

Сидни Кросби

Сидни Кросби

Фото: Getty Images

Он быстрый. Он умный. Его бэкхенд такой же мощный, как и его форхенд. Он сильный. Он обладает потрясающим атлетизмом и координацией рук и глаз. Он мастер вбрасываний. Кросби, возможно, самый совершенный хоккеист всех времён, и это сделало его непревзойдённым победителем, трёхкратным обладателем Кубка Стэнли и единственным игроком за эту четверть века, дважды взявшим «Конн Смайт». Так здорово знать, что проблемы из-за сотрясений мозга, которые угрожали его хоккейному долголетию в середине третьего десятка, не помешали ему построить карьеру на века.

Сид сейчас на пути к установлению рекорда НХЛ с 20 сезонами подряд со средним показателем минимум очко за встречу. Если это овертайм, игра, когда следующий гол принесёт победу, ситуация, когда нужно выиграть всего один матч, Кросби — первый хоккеист, которого ты выберешь, среди всех игроков за последние 25 лет. Лёгкое решение.

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