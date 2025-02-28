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Очередной гол Ливо, захватывающие камбэки «Трактора» и «Сибири». Итоги дня в КХЛ

28 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Подводим их итоги.

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На 10-й минуте первого периода Александр Щемеров открыл счёт во встрече. На 15-й минуте периода Андрей Белозёров восстановил равенство в счёте.

На 21-й секунде второго периода Алекс Бродхёрст вновь вывел «Амур» вперёд. Менее чем через минуту Артём Сериков сделал счёт 2:2. В середине периода Илья Талалуев забросил третью шайбу хозяев во встрече. На 16-й минуте периода Жан-Себастьен Ди вновь сделал счёт равным.

На 16-й минуте третьего периода Артур Гиздатуллин в четвёртый раз вывел «Амур» вперёд. За минуту до конца встречи Жан-Себастьен Ди сделал счёт 4:4. В овертайме Иван Мищенко принёс «Амуру» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2.

На 14-й минуте первого периода Никита Сошников с передач Егора Петухова и Аркадия Шестакова открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Джош Ливо с передачи Динара Хафизуллина восстановил равенство в счёте.

В середине второй двадцатиминутки Нэйтан Тодд с передач Михаила Науменкова и Алексея Василевского вывел «Салават Юлаев» вперёд. На 17-й минуте третьего периода Александр Шепелев с передач Дмитрия Завгороднего и Егора Степанова сделал счёт 2:2. В серии буллитов лучше оказались гости. Отметим, что форвард уфимского клуба Джош Ливо забил 42-й гол в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались новосибирская «Сибирь» и подмосковный «Витязь». Команды играли на стадионе «Сибирь-Арена» в Новосибирске. «Сибирь» одержала победу по буллитам со счётом 4:3.

В составе гостей заброшенными шайбами отметились Ярослав Бусыгин, Матвей Заседа и Дмитрий Бучельников. В составе хозяев голы на свой счёт записали Георгий Белоусов и Егор Мартынов, который оформил дубль. В серии буллитов лучше оказалась «Сибирь».

«Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 61 очко за 59 матчей. «Витязь» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, заработав 51 очко за 60 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались челябинский «Трактор» и казанский «Ак Барс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. «Трактор» одержал победу со счётом 3:2.

На 31-й минуте Степан Фальковский увеличил преимущество гостей с передач Александра Барабанова и Артёма Галимова. На 35-й минуте Никита Коростелёв сократил отставание своей команды с передач Максима Шабанова и Ильи Николаева. На 40-й минуте Коростелёв оформил дубль с передач Артёма Блажиевского и Андрея Светлакова. На 56-й минуте Александр Кадейкин забросил третью шайбу хозяев с передач Никиты Коростелёва и Ильи Николаева.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 84 очка за 61 матч. «Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 60 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались тольяттинская «Лада» и «Барыс» из Астаны. Команды играли на стадионе «Лада-Арена» в Тольятти. «Барыс» одержал победу по буллитам со счётом 3:2.

Никита Михайлов открыл счёт во встрече на 10-й минуте с передач Владислава Сёмина и Архипа Неколенко. На 11-й минуте Кирилл Панюков сравнял счёт в матче с передачи Ивана Николишина. На 55-й минуте Роман Старченко увеличил преимущество гостей. В концовке третьего периода Александр Волков сравнял счёт во встрече.

В овертайме команды не смогли определить победителя. В серии буллитов лучше оказался «Барыс».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в официальном YouTube-канале лиги.

Матчи 1 марта