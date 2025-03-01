«На раскатке Федотов сказал: «Тебе сегодня конец». Интервью с русским новичком НХЛ

Максим Цыплаков – одно из открытий прошлого сезона КХЛ. В «Спартаке» нападающий выдал феноменальную регулярку, не потерялся в плей-офф, а в межсезонье столкнулся с трудностями общения с руководством красно-белых. В клубе не предложили Цыплакову устраивавший его контракт, выставили заградительную квалификацию своему ОСА, чтобы лишить другие команды лиги возможности забрать его через оффершит, и всё это привело к тому, что у Цыплакова и не было выбора, кроме как ехать покорять Америку.

Благо, что интерес к Максиму в НХЛ был огромный, в результате нападающий выбрал «Айлендерс» и вряд ли о чём-то жалеет. В перерыве на Турнир четырёх наций Цыплаков пообщался с корреспондентом «Чемпионата»:

о переезде в Нью-Йорк и конкуренции в составе «островитян»;

о дебюте в НХЛ и общении с Патриком Руа;

о нашумевшем силовом приёме на Пилинге и традициях НХЛ;

о приезде в «Айлендерс» Деанджело;

об уходе из «Спартака»;

о бытовых особенностях жизни в Америке.

Максим Цыплаков Фото: Rich Graessle/Getty Images

«Ковальчук говорил, что Ламорелло — настоящий мужик и держит слово»

— Читаешь отзывы о твоей игре в североамериканских источниках — сплошной позитив. Вообще, получается, зашёл в НХЛ как влитой?

— Реализация вот только хромает. Если бы всё забивал, то и очков, и голов было больше. Главное было привыкнуть к игре здесь. Всё-таки в «Спартаке» мы больше играли в короткий пас, из обороны выходили иначе, по игре в давление здесь тоже хватает своих нюансов.

— Голы, конечно, здорово, но я посмотрел твои хайлайты. Вот все восторгались пасом Кросби спинорамой на Маккиннона в первом матче Турнира четырёх наций, у тебя в игре с «Баффало» был точно такой же на Палмьери.

— Кстати, много раз пробовал этот приём, но не всегда проходит, или никого нет на дальней. Дедушка (заслуженный мастер спорта СССР по хоккею Виктор Цыплаков. — Прим. «Чемпионата») всегда учил: пас важнее гола. Мне приятнее пас на пустые отдать, чем самому забить. Даже когда «два в один» выкатываюсь, почти всегда буду искать передачу. Тем более выхожу почти весь сезон в тройке с «игровичками» — Нельсоном и Палмьери. Получается разыгрывать.

— Так ты же и выбрал «Айлендерс» из всех имеющихся предложений, так как тебе было обещано место в топ-6 и сильные партнёры?

— Так и было, но всё равно испытывал некоторые сомнения. Сколько было историй, когда обещания при подписании так и оставались обещаниями.

— Имеешь в виду неудачную поездку в «Айлендерс» Анатолия Голышева и его последующие комментарии?

— Кстати, его историю уже в Нью-Йорке от друзей услышал. Про себя могу сказать: всё, что мне обещали при подписании — всё выполнили. Но для меня это не стало сюрпризом. Когда принимал окончательное решение в пользу «Айлендерс», то брал в расчёт, к примеру, слова Ильи Ковальчука, что Ламорелло — настоящий мужик, человек чести и держит слово.

— После твоего шикарного сезона действительно звали в половину команд НХЛ?

— Лично я разговаривал с восемью клубами. Потом это количество сократилось до четырёх. Кто прямо реально проявлял интерес. Дальше выбор был сложнее, пришлось учитывать много факторов. Решал уже сам, взвешивал, где смогу получить больше времени и лучше себя проявить. Чтобы сразу играть в главной команде и не в нижних звеньях.

— Твой итоговый выбор мы знаем, но назови для истории другие варианты, которые рассматривал до последнего.

— По-моему уже писали. «Флорида», «Бостон» и «Вегас». Причём в «Вегасе» были готовы дать примерно ту же роль, что и в «Айлендерс». Ту позицию, которую забрал сейчас Пашка Дорофеев. Тогда бы с ним конкурировали. Видите, как в итоге всё удачно сложилось: и он хорошо выступает, и у меня, тьфу-тьфу, нормально получается.

— По поводу конкуренции: очень необычная история произошла перед стартом сезона, когда клуб выставил на драфт отказов нападающего Пьера Энгвалля, с которым год назад подписал многолетний контракт, и генменеджер Лу Ламорелло публично объявил, что его вытеснил ты.

— Он же ещё добавил, что Энгвалль не игрок нижних звеньев. С драфта отказов его никто не забрал и спустили в АХЛ. Потом, когда у нас пошли травмы и его подняли — первые пару дней было немного неловко с ним общаться. Всё-таки и он понимает, и я понимаю, почему так всё случилось. Потом забылось.

— Но тебе пришлось побороться за место в топ-6 или с первых дней тренировочного лагеря сразу поставили?

— Какой там. Начал вообще с лагеря новичков. Очень своеобразные тренировки. Все парни молодые, а я-то всё-таки зрелый, много поиграл на уровне КХЛ. Они все быстрые, бегут, но опыта такого нет. Поэтому где-то на смене ритма мог сыграть, на поле посмотреть, шайбу подержать.

— Лагерь новичков всё равно же был скорее для адаптации, раз тебе обещали место в основе?

— Четыре дня там, потом — лагерь первой команды. Изначально я был в пятой или шестой тройке. У нас было семь игр, я пропустил только одну, хотя основные играют на предсезонке две-три. Выходил в основном в нижних звеньях, но выступал неплохо. Помогло, что вообще не волновался, на полном спокойствии, лишних мыслей вообще не было. А уже ближе к старту сезона поставили к Палмьери и Нельсону.

«После первой смены в НХЛ подумал: «Как дальше играть?»

— В лагере не волновался, а перед дебютом в НХЛ поймал мандраж?

— Я не эмоциональный и стараюсь вообще ни о чём не думать, чтобы не загнаться. Особенно перед играми. Иначе страдает сон, потом наутро состояние неважное.

— Первая игра — сразу с голом. Идеальный старт. Тогда позволил дать волю эмоциям?

— На самом деле очень устал. На адреналине всех сразу полетел колоть. В первой смене то ли два, то ли три хита, ещё и переиграл её. Приехал на лавку и думаю: «Как дальше-то играть вообще?» Ощущения, как будто в конце игры, а ведь прошла только пара минут. Но потом разбегался, чуть поутих в плане эмоций. Моментов, кстати, вообще не было, но хорошо в конце вышли «три в два», удачно бросил и попал.

— На лавке тебя после первых смен не остудили? Тренеры же видели, что ты дышишь как после марафона.

— Нет-нет. В порядке вещей. Видимо, здесь так принято — раз ты большой, то хитуй себе на здоровье. Тренеры вообще не много общаются во время игры. Максимум подскажут как из-под давления выходить, как лучше форчек сделать. Здесь же нет закатов-раскатов, как в КХЛ, вот по этим моментам часто шёл разговор, пояснения давали.

— Самое приятное поздравление с дебютом?

— Даже не поздравление, а сообщение от Миши Сергачёва. Мы же играли с его «Ютой», с ним как раз возюкались часто, боролись, воткнулся в него пару раз. Ещё и гол в большинстве забили, когда он был на льду. После матча он прислал сообщение: «Красавчик, будешь так играть — останешься в лиге. Никаких сомнений». Сказал, что и его ребята из «Юты» высоко оценили. Приятно было.

Максим Цыплаков и его партнёры по «Айлендерс» Фото: Bruce Bennett/Getty Images

«После потери в конце периода в раздевалке сказали пару ласковых»

— Сам ожидал, что так быстро адаптируешься в новой лиге?

— Патрик (Руа — главный тренер «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата») ещё перед подписанием сказал, что не собирается меня переучивать. Мой хоккей, мои сильные стороны им подходили. Только шайбу поменьше терять просили. Но что-то всё равно пересмотрел. Всё-таки здесь больше игроков другого склада. В России нас с детства учат: зачем бежать лишний раз, если можно найти пас. Здесь больше вбросов, больше игры в давление. Огромное значение имеет форчек. Закинуть шайбу, не терять в средней зоне, а кто лучше делает форчек, тот больше играет в атаке.

— Сейчас можно сказать, что твоя игра изменилась по сравнению, допустим, с последним сезоном за «Спартак»?

— Просто поменял город, и люди на другом языке вокруг разговаривают. В хоккее всё то же самое. В скорости разве только потерял по сравнению со «Спартаком».

— Шутишь?

— За два тренировочных лагеря у меня не было выходных за 10 дней. Точнее, один был, но было командное мероприятие в гольф-клубе. Это целый день по этому полю ходишь, ездишь. У меня же ещё лето было практически без отдыха. Рано начал тренироваться, потому что не знал, как готовиться. Держал себя в форме. Зато есть резерв на следующий год (смеётся).

— Самое жёсткое внушение от тренеров или похвала за сезон?

— С Патриком часто разговаривали тет-а-тет. А на игре разок было, когда я за 30 секунд до конца второго периода при счёте 1:1 в конце минутной смены открываюсь под пас у чужой синей, получаю шайбу, захожу, делаю улитку и падаю. Соперники подобрали шайбу и провели опасную атаку. Вот за это в раздевалке сказали пару ласковых, так как в конце периода надо было сыграть проще. Я возразил, что была же возможность забить…

— Даже не просто слушаешь указания, а ведёшь диалог?

— Обсуждали уже после на разборе. Ещё раз указали: когда до конца периода остаётся несколько минут, то лучше так не рисковать.

— Ты первый в команде по силовым приёмам.

— Конкретного задания хитовать нет. По сути, играй в свою игру, просто есть нюансы. Но успевать надо всё: и воткнуться, и покреативить, и к воротам успеть приехать, чтобы закрыть вратаря. Говорю же, по большому счёту просто перенёс свою игру из «Спартака». Чем-то даже удивил местных. Саня Романов обращал внимание, что часто вхожу в зону и делаю улитку на полборта. Для КХЛ это классика. А здесь не привыкли к тому, что ждёшь второй темп после входа в зону. В НХЛ как раз стандарт сразу отправлять шайбу на ворота, допустим, бросить вратарю в щитки с расчётом на отскок, а там уже партнёры вступят в борьбу на пятачке.

Патрик Руа во главе «Айлендерс» Фото: Joel Auerbach/Getty Images

«Федотов сказал на раскатке: «Сегодня тебе конец»

— Об одном силовом на своём пятачке наверняка жалеешь. Что произошло в том эпизоде с Райаном Пилингом, после которого тебя дисквалифицировали на три матча?

— Либо меня не заметил, либо был не готов. Он лез на ворота, я не успел подставить клюшку в стык и закончил силовым. Получилось, что после броска он развернул корпус, открылся, и в итоге я ему попадаю сначала в плечо, а потом — по касательной в голову. Я вообще так-то не грязный игрок — они правда пока не знают, а после этого хита, наверное, и не узнают (вздыхает).

Райан Пилинг после хита Цыплакова Фото: Bruce Bennett/Getty Images

— Был готов к дисквалификации, ведь на льду даже две минуты не получил?

— Сразу на скамейке посмотрел на планшете момент. По мне, первый контакт был всё-таки в плечо, а уже на следующий день Лу сказал, что, скорее всего, один-три матча придётся пропустить. У парня не первое сотрясение, рецидив. Здесь очень внимательно к таким моментам относятся. Но дисквалификация была потом, надо было ещё встречу доиграть.

— Мстили по полной?

— Просто не отставали. Мне прилетало и по рёбрам, в лицо, под колено сзади по ногам. Как будто в хоккей 90-х попал. Ошибкой было то, что сразу после стыка с Пилингом, когда ко мне подъехал разбираться вроде бы Хэттуэй, я не стал с ним драться. В тот момент подумал, что это мне не нужно. Зря.

— А что бы изменилось?

— Когда вернулся в состав после дисквалификации через матч — снова «Филадельфия». Буквально вторая смена, вбрасывание в их зоне. Опять они начинают меня вызывать на бой, но я уже был готов. Скинули перчатки, не очень удачно для меня прошла драка, однако отстали моментально. То есть важен был просто сам факт.

— Наши игроки «Филадельфии» как-то участвовали в охоте на тебя в той первой игре?

— Перед вторым матчем на раскатке Федот (Иван Федотов — вратарь «Филадельфии». — Прим. «Чемпионата») сказал: «Тебе конец сегодня», я ему: «Ну, посмотрим. Дай тогда забить хотя бы».

— Как воспринял все проклятия в соцсетях, которые на тебя посыпались после инцидента?

— Честно, нет. Саня Романов мне постоянно говорит: «Про тебя написали-то, написали это». Не про эпизод с Пилингом, а вообще в течение сезона. Я сперва не понимал, где он это всё берёт. Оказалось, просто в «Твиттере» (запрещённая в РФ соцсеть. — Прим. «Чемпионата») вбиваешь свою фамилию в поиск и читаешь. Но мне на самом деле не очень интересно.

— У тебя более сотни силовых приёмов, с другими россиянами случались зарубы на этой почве?

— Я и сам играю в тело, но всегда готов к силовым приёмам со стороны соперников. За прошедшую часть сезона вроде был только один случай, когда меня хорошо так приложили, что даже упал. А перед «Бостоном» думал про Задорова. Он жёсткий защитник, думал, что-то может произойти, попытается меня поймать. Но в итоге разминулись.

— С российскими вратарями как складывается?

— Шестёркину забил на предсезонке. У него, конечно, манера очень активная. Играл в большинстве под воротами, так он постоянно меня цеплял, клюшку в коньки совал. Когда играли в сезоне, уже был готов к нему, к его действиям против нападающих. В сезоне забил из наших вроде бы только ему.

— За рейтингами претендентов на «Колдер» поглядываешь?

— С 25 очками что можно выиграть? Все мысли о борьбе за плей-офф. У нас как раз перед перерывом была серия побед хорошая. Буст приличный получили перед концовкой. Ситуация в таблице очень напряжённая. Даже идущий на последнем месте «Сан-Хосе» далеко не потерял шансы. Развязка будет до самого финиша. Будет интересно.

«Из рассказов Деанджело про СКА разобрал только crazy, crazy»

— Вас четверо русских в «Айлендерс» — своей компанией проводите время?

— Романыч и Сорока в поездках в основном в номерах. Но иногда ходим с ними и Варли вместе поужинать. Думаю, что с иностранцами ходил на выездах в рестораны даже почаще. Если не нахожу компанию, то в номер заказываю. Одному неохота куда-то выходить.

— А в самом Нью-Йорке не собираетесь?

— Здесь нет такой варки, как в России. В Москве вышли со стадиона вместе, вокруг куча мест, где можно посидеть вместе, покушать. А тут все в разных концах города живут, все на машинах. Плюс ещё игры через день, восстановиться бы времени хватило. Вот сейчас пауза, и чувствую, что эмоционально очень устал. Только одна игра закончилась, как сразу надо думать о следующей. Выматывает.

— Один из главных хитов сезона в КХЛ — подписание СКА Тони Деанджело и последующее расторжение контракта. С какими историями о России он приехал в «Айлендерс»?

— Да я с ним особо не общался. По-русски он точно говорить не научился. Пару слов матерных от него только услышал. Что-то пытался рассказывать про СКА, но я разобрал только crazy, crazy, хотя особо не вслушивался.

— Неужели неинтересно? История-то громкая.

— Может, Романыч что-то и узнавал. Лучше у него спросить. Саня любой фигнёй интересуется (смеётся).

«Возможно, в «Спартаке» считали, что я быстро попрошусь назад»

— От твоего лица иногда выступает твой российский агент Александр Черных. Понятно, ты не самый публичный человек, но всё равно история нетипичная.

— Мы иногда созваниваемся, я ему рассказываю, а потом он отвечает на вопросы журналистов, вот и появляются эти цитаты. Мне без разницы.

— Громко прозвучали слова твоего представителя, что ты был готов остаться в России, если бы «Спартак» предложил хорошие условия.

— Так и было. Я и не думал всерьёз об НХЛ никогда. Играл в НХЛ, но только на приставке, а такой цели, чтобы обязательно попробовать себя в Америке, не было. Ни в 20 лет, когда полировал лавку в КХЛ, ни сейчас. Да, так сложилось, что я провёл удачный сезон, клубы стали проявлять интерес, появились варианты, которые уже можно было рассматривать. Потому что ехать пробиваться через АХЛ ради мечты мне не хотелось. Когда тебя зовут уже под конкретное место в основе — другое дело. Но я был готов остаться при адекватном предложении, причём речь не шла об огромных деньгах. Так что за попадание в НХЛ могу сказать спасибо «Спартаку». Что решили на мне сэкономить и не платить по рынку.

— Болельщикам будет грустно это читать.

— И мне было неприятно, не буду скрывать. Я играл в «Спартаке» всю жизнь. Но они дают контракты гораздо больше тем, кто не провёл за клуб ни матча. Видимо, по логике, что я и так никуда не денусь. Считаю, что своей игрой в прошлом сезоне я заслужил хороший контракт. Окей, вы не готовы предложить мне контракт, соответствующий рынку, но зачем тогда делать квалификационное предложение, не дающее мне уйти в другой клуб КХЛ (выкуп составил бы не менее 200 млн рублей. – Прим. «Чемпионата»). По мне, это неуважение к своим воспитанникам. Но, опять же, теперь я благодарен, что всё так получилось. Возможно, это судьба.

— При этом спортивный директор «Спартака» Роман Беляев летом говорил, что вы расстались в хороших отношениях и они ждут тебя назад, если не получится пробиться в основу «Айлендерс».

— Мне сложно прокомментировать эти слова. Возможно, они изначально не шли на мои условия, так как считали, что я скоро сам попрошусь назад.

— На деле оказалось, что это стало дополнительной мотивацией?

— У меня и так хватало и мотивации, и забот. Переезд сложно дался. Даже не в хоккейном плане, хотя мне и говорили про приличное игровое время, но я же не мог быть в этом на 100% уверен. Могло же повернуться по-всякому. Поэтому возникали бытовые вопросы. Например, брать ли собаку? С документами много всякой мороки. Права пришлось заново получать. Тоже целая история.

— Проблемы возникли?

— Нет. На теории смешные вопросы. «Ты выпил две бутылки пива. Через сколько можешь сесть за руль?» И варианты ответов: через 30 минут, через час, через полтора или два. То есть опции, что поездку вообще стоит отложить или вызвать такси, нет. Меня позабавило. Или, например, предлагалось с учётом своего роста и веса ответить, через сколько уровень алкоголя в крови упадёт.

— Там что, полностью трезвыми за руль не принято садиться?

— Смех смехом, но я реально не представлял, что будет на самом экзамене. В итоге всё нормально прошло.