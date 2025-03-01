Новый стадион в Екатеринбурге принял первый матч. Какой будет «УГМК-Арена»?

«УГМК-Арена» находится на улице Разина — но не того, про которого можно подумать в отделе хоккея, а Степана. С учётом того, как нынешний главный тренер «Металлурга» вставлял шпильки в адрес руководства «Автомобилиста», это придаёт локации новой арены некоторую ироничность.

Буквально за пару дней до тестовой встречи новой арены в Екатеринбурге прощались с «Уральцем», где «Автомобилист» в 1000-м матче в КХЛ обыграл «Ак Барс». Давно и упорно ходили слухи о сносе арены, при этом разнились версии, что будет вместо старого дворца — кто-то говорил о постройке специального дворца для единоборств, которые в последнее время активно развивают в Екатеринбурге. Кто-то считал, что на месте КРК построят «человейники».

«УГМК-Арена» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Пока «Уралец» остаётся в строю, но хоккея на нём скоро не будет. «У КРК «Уралец» будет другой хозяин. Формат и профиль проводимых соревнований станут другими, отличными от хоккея», — сказал вчера вице-президент КХЛ Александр Гуськов. Судя по всему, теперь главной специализацией «Уральца» будет падел — теннисоподобная игра, которая приобрела большую популярность в последнее время. Однако команда МХЛ, судя по всему, закончит сезон на старом месте, а в новом году может переехать в Верхнюю Пышму — руководство лиги уже выразило заинтересованность в том, чтобы и молодёжка играла на большой арене.

В отличие от Омска или Новосибирска, хоккей не будет единственной специализацией арены. Всё-таки женский баскетбол для УГМК — это почти как первая любовь. В холле арены почти сразу же можно наткнуться на плакат со свежевыигранным Кубком России, а на стенах, ведущих в раздевалке, нарисованные силуэты хоккеистов чередуются с силуэтами девушек с мячом. Правда, этой весной на новой арене ожидается только хоккей — но в будущем здесь можно ожидать самые важные игры и других клубов региона.

Первое вбрасывание на новой арене Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Большинство сегодня увидело новую арену впервые — вживую так точно. «Автомобилист» держал строительство за завесой секретности: если то же «Торпедо» постоянно даёт новости о статусе стадиона на Стрелке, то в Екатеринбурге хотели продемонстрировать только полностью готовую арену Все фото, которые появлялись в Сети, были утечками. Все сервисы на 100% запустить не получилось, и это отмечал сам клуб. Главной проблемой пока выглядит работа мобильного интернета: хотя арена находится почти что в самом центре города, большинство операторов выдают при работе постылую «Е».

Вид с трибун Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

После посещения большинства новых арен КХЛ вау-эффекта «УГМК-Арена» уже не вызывает — впрочем, это не означает, что она плохая. Она не восхищает своими архитектурными решениями, как омская арена, не подавляет размером, как питерская, однако если сравнивать с другими 12-тысячниками, то выглядит стадион в Екатеринбурге лучше, чем «ЦСКА-Арена» или «Сибирь-Арена». Пока это не объективный рейтинг на основе каких-то параметров, а просто личные ощущения.

Видимость с большинства мест прекрасная — если задаться целью, то наверняка можно найти какое-нибудь одно кресло, которое будет загорожено. Однако даже с последнего ряда второго яруса обзор на площадку открывается идеальный — на фоне «Уральца», где видимость некоторых мест за воротами была ограничена столбами, контраст весьма мощный.

Вход на сектор Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В «Телеграме» упоминалось о тесных холлах новой арены. На третьем уровне и правда показалось тесновато, но внизу всё очень просторно. Конечно, на фоне максимальной компактности «Уральца» просторно покажется почти в любом новом дворце, но не могу сказать, что здесь было как-то хуже новых арен — тем более с учётом того, что я и сам не маленький. При этом многие жалуются на узость рядов, связанную с металлическими перилами.

Верхние ярусы новой арены Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Пока слабым местом новой арены выглядел видеокуб: например, время удалённого игрока написано было еле различимым кеглем. В концовке штрафа оно вообще пропало с куба, и пришлось пользоваться контрольным секундомером, чего в КРК не было давно. Однако пока слышно, что такой куб — это временное решение на весенние матчи, а в новом сезоне появится другой.

Чуть ли не самый большой вызов возникнет не внутри новой арены, а вне неё. Пару лет назад в других городах ухахатывались, когда узнавали про первоначальный проект парковки аж на 500 мест (это на арене в 12,5 тысячи зрителей). Планируется постройка дополнительных мест, но хватит ли их? Общественный транспорт полноценно проблему не решит — транспортный узел около цирка, где находится «УГМК-Арена», и так традиционно является крайне загруженным, а здесь появится ещё несколько тысяч лишних пассажиров.

Ну а что касается хоккея, то «Толпар» всё-таки смог немножечко испортить Екатеринбургу праздник. Вспоминается, как открывалась арена в Омске: там «Омские Ястребы» в тестовом матче получили семь шайб от «Сибирских Снайперов». Вчера же «Авто» открыл счёт и трижды выходил вперёд, но все три раза уфимцы отыгрывались. Особенно обидной для хозяев стала третья шайба — точнее, то, что ей предшествовало: «Авто» в одной смене схватил два удаления, одно из которых случилось за выброс шайбы, и сразу же остался втроём.

«Очень приятно поднимать голову и видеть, как болельщики смотрят за нами с высоты 150 метров. Когда забил, оглох секунд на пять», — сказал форвард «Авто» Максим Тарасов. «Классная арена, приятно играть при такой поддержке. Понятно, что болельщики переживали не за нас, но атмосфера отличная. На арене созданы все необходимые условия: раздевалки, всё удобно», — заявил главный тренер «Толпара» Евгений Есаулов.

Теперь впереди у «Автомобилиста» полноценное открытие: 10 марта сюда приедет ЦСКА. Эта встреча откроет шестиматчевую домашнюю серию, которая и решит, с какой позиции уральский клуб начнёт плей-офф.