Фаворита в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина нет. И это здорово

Интрига в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ практически исчезла. Да, теоретически «Куньлунь» или в большей степени «Нефтехимик» ещё могут заползти в восьмёрки сильнейших, но нужно смотреть на вещи объективно. От Запада в битве за Кубок Гагарина на 90% будут участвовать «Локомотив», московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Северсталь», минское «Динамо», СКА и «Торпедо». На Востоке можно смело говорить о «Тракторе», «Автомобилисте», «Салавате Юлаеве», «Ак Барсе», «Металлурге», «Авангарде», «Адмирале» и «Сибири».

И если в регулярке к началу марта всё более-менее понятно (не считая упорной борьбы на Западе за места со второе по седьмое, а, по сути, за попадание в топ-4, дающее преимущество своего льда), то о стартующем 26 марта плей-офф так точно не скажешь. Уже сейчас видно, что уровень команд стал более плотный, конкуренция в лиге – жёстче, каждый может обыграть каждого, битвы идут в прямом смысле до крови.

«Это ошибочное мнение, нет удобных соперников. Это одна игра, а чтобы быть на вершине, надо обыгрывать сильнейших. В плей-офф не бывает удобных соперников, думать так – ошибка, которая приводит к обратному результату. Думаю, первый раунд будет очень интересный для всех, думаю, будет много непредсказуемых серий», – верно заметил главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов, отвечая на вопрос о том, что СКА может стать удобным соперником для красно-белых в первом раунде.

Как бы ни критиковали армейцев из Санкт-Петербурга по ходу всего чемпионата, как бы над ними ни посмеивались, – мастеров и исполнителей там хватает. Можно смело провести анонимный опрос среди тренеров или менеджеров, и вряд ли кто-то вам скажет, что захочет сразу играть со СКА.

Заждавшийся Кубка Гагарина «Локомотив», как и прежде, будет являться одним из главных претендентов на титул – команда Игоря Никитина давно идёт первой в общей турнирной таблице. Очень хорошо выглядит московское «Динамо», в составе которого разыгрались легионеры во главе с Максом Комтуа.

Сильно обновился ЦСКА, однако главный тренер армейцев Илья Воробьёв – опытный кубковый боец. Москвичи точно дадут бой любому сопернику и будут претендовать на многое. «Северсталь», минское «Динамо» и «Торпедо» выглядят сладкими булочками для первого раунда, но посмотрите, например, в какой потрясающей форме нынче находится команда Дмитрия Квартальнова.

Если обратить свой взгляд на Восточную конференцию, то и там много всего занимательного, хотя интриги больше на Западе. Очень силён «Трактор» с Бенуа Гру – генменеджер Волков идёт ва-банк и хочет повторить чемпионский трюк по примеру своей работы в «Авангарде» времён Боба Хартли.

Сами омичи после прихода Ги Буше тоже выглядят прилично: семиматчевая победная серия говорит сама за себя, а тут ещё залечившие травмы Рид Буше и Владимир Ткачёв подтягиваются к составу. Американец и вовсе уже забросил победную шайбу в овертайме встречи с «Витязем».

Кубок Гагарина Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Привычно опасен переехавший на новую красавицу-арену «Автомобилист»: именно команда Николая Заварухина в прошлом сезоне реально могла выбить из борьбы за кубок будущего чемпиона «Магнитку».

Отдельное внимание будет приковано к «Ак Барсу» и «Салавату Юлаеву». Казанцы нынче не в форме, пора бы приходить в себя, а юлаевцам важно избежать провалов из серии тех, что были в памятной серии с «Адмиралом». Такого казуса ни болельщики, ни высшее руководство республики могут больше не простить.

«Металлургу», как уже сказано, нужно защищать титул, поэтому другого выбора, кроме как обыгрывать всех подряд, у Андрея Разина и его команды нет. Ну а от «Адмирала» и «Сибири» многого ждать не будут, поэтому оба этих коллектива станут эдакими тёмными лошадками. Тем проще и более раскрепощённо можно себя чувствовать на площадке и за её пределами.

Во втором раунде, напомним, нас ждёт перекрёстный плей-офф, где интрига закрутится с новой силой: команды Западной конференции встретятся с соперниками из Восточной. Но до этого, как говорят в таких случаях, ещё надо дожить. Пока же давайте радоваться приближению самой интересной части всего сезона. Готов ли кто-то сделать прогноз прямо сейчас? Разве что в пользу своих любимых команд.