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СКА вышел в плей-офф, «Авангард» выгнал канадца. Итоги дня в КХЛ

1 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три встречи. Представляем обзор всех игр, а также дайджест главных новостей дня.

Владимир Ткачёв отправился на выезд с «Авангардом»

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв отправился с командой на выезд. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. «Ястребы» сразятся со «Спартаком» (2 марта), «Сочи» (4 марта), «Торпедо» (6 марта) и «Ак Барсом» (8 марта).

Напомним, Ткачёв в нынешнее межсезонье получил травму во время тренировки и до сих пор ещё не играл. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист набрал 75 очков в 58 матчах. Он забросил 20 шайб и сделал 55 голевых передач. Ранее «Авангард» и Ткачёв продлили контракт до конца сезона-2029/2030.

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Стали известны причины расставания «Авангарда» и канадского защитника Меркли

Омский «Авангард» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с канадским защитником Райаном Меркли по соглашению сторон.

«В связи с семейными обстоятельствами, возникшими у защитника Райана Меркли, хоккеист и клуб решили расторгнуть контракт по соглашению сторон. Благодарим Райана за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

«Чемпионату» стали известны подробности расставания «Авангарда» с Меркли. В омском клубе были недовольны игровой и личной дисциплиной канадского хоккеиста, его отношением к тренировочному процессу, а также большим количеством ошибок в матчах. Для главного тренера «Авангарда» Ги Буше такое неприемлемо, поэтому Меркли выпал из состава команды и в итоге покинул клуб, сославшись на семейные обстоятельства.

КХЛ определила лучших игроков февраля

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных определила лауреатов февраля в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Василий Демченко («Динамо» Мн), одержавший шесть побед в девяти встречах месяца с коэффициентом надёжности 1,32.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 8 (4+4) очков в девяти матчах месяца. Шарипзянов не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8».

Лучшим нападающим признан Артём Галимов («Ак Барс»), набравший 10 (7+3) очков в 11 матчах месяца, показатель полезности составил «+3».

Лучшим новичком признан нападающий Матвей Короткий (СКА), набравший 6 (4+2) очков в восьми встречах месяца, показатель полезности составил «+2».

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

На 28-й минуте счёт во встрече открыл Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева. На 31-й минуте Дмитрий Силантьев сравнял счёт в матче с передач Александра Петунина и Макара Хабарова. На 51-й минуте Борна Рендулич увеличил преимущество хозяев с передачи Никиты Михайлиса. В концовке третьего периода Дмитрий Силантьев оформил дубль.

«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 78 очков за 60 встреч. «Автомобилист» находится на второй строчке в турнирной таблице Востока, заработав 81 очко за 60 игр.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Московское «Динамо» одержало победу над «Куньлунь Ред Стар» со счётом 6:3. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Дилан Сикура (дважды), Игорь Ожиганов, Павел Кудрявцев, Антон Слепышев и Егор Римашевский. Голы за «Куньлунь» на свой счёт записали Ярослав Лихачёв, Люк Локхарт и Цзян Фу.

Благодаря победе бело-голубых СКА вышел в плей-офф КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

ЦСКА обыграл «Торпедо» в домашнем матче со счётом 4:2, продлив серию побед до четырёх встреч. Уже на второй минуте Сергей Гончарук открыл счёт, реализовав удаление Карнаухова. Ближе к перерыву Денис Гурьянов восстановил равенство на табло, а в середине второго периода Никита Нестеров вывел хозяев вперёд. За 11 секунд до второго перерыва Никита Седов увеличил преимущество армейцев. В концовке третьего периода Никита Артамонов при игре «6 на 5» сократил отставание, но следом Гурьянов оформил дубль, поразив пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Расписание матчей 2 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2025, воскресенье. 10:00 МСК Адмирал Владивосток Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2025, воскресенье. 10:30 МСК Амур Хабаровск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2025, воскресенье. 13:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2