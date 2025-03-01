Овечкин вновь сделал это! Забил 884-й гол в НХЛ, но «Вашингтон» проиграл «Тампе»

«Вашингтон» уступил в двух матчах подряд и, более того, показывал достаточно сомнительную игру. Поражения были вполне заслуженными. Тем не менее «столичные» в этом сезоне уже показывали, как могут при слабой игре добиваться нужных результатов. Не просто же так команда ведёт борьбу за лидерство в НХЛ — уступает только «Виннипегу», от которого отстаёт на три очка.

«Тампа» же провела замечательный февраль, набрав очки во всех восьми встречах и приехав в Вашингтон с семиматчевой победной серией за плечами.

Особенно интересным обещало стать противостояние российских лидеров команд. Александр Овечкин уже обошёл Никиту Кучерова в списке лучших снайперов сезона, зато в гонке бомбардиров у нападающего «Лайтнинг» было значительное преимущество.

Игра, однако, началась со взаимных, но редких атак. Первый хороший шанс открыть счёт получили «молнии», в начале периода оставшиеся впятером против четырёх соперников. Овечкин отправился на две минуты за задержку соперника клюшкой. «Тампа» не забила.

Затем в середине игрового отрезка «Лайтнинг» во второй раз отправились забрасывать в большинстве. Создав несколько хороших моментов и даже броском сломав клюшку хоккеиста «Вашингтона», гости всё же не смогли реализовать свои шансы.

На 17-й минуте отдыхать отправился уже Том Уилсон, нарушивший правила против Никиты Кучерова — хотя удаление, по ощущениям, было достаточно спорным. И вот тут «Тампа» уже забрала своё. Куч от борта скинул шайбу в центр Брейдену Пойнту — вратарь Логан Томпсон спас хозяев, щитком отразив бросок. Однако Митчелл Чаффи оказался первым на отскоке и пробил голкипера «столичных» — 1:0! Куч оформил 60-й ассист и 87-е очко в сезоне.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй период начался с игры уже «Вашингтона» в большинстве. «Тампа» отбилась, а потом пережила ещё одну пытку в формате «4 на 5».

На шестой минуте отрезка Тейлор Рэддиш получил отличный шанс, оставшись в одиночестве на пятачке. Нападающий бросил с неудобной, но Андрей Василевский спас «Лайтнинг».

На предпоследней минуте периода Овечкин из слота разрядил свой бросок — вратарь «Тампы» вновь справился с неотразимым броском капитана «Вашингтона»!

В итоге на второй перерыв «Кэпс» ушли, минимально проигрывая гостям. «Лайтнинг» не создали достаточно шансов, однако сумели связать «столичных» по рукам и ногам, не позволив пробить Василевского.

Третий период вновь начался со взаимных атак. Первый реальный шанс забить появился на 46-й минуте. Алексей Протас убежал «один на один» с Василевским и, оттесняя нагонявшего защитника, попытался проткнуть шайбу вратарю в «домик». Но Андрей справился с угрозой.

А спустя всего 53 секунды «Тампа» забила второй гол. Гейдж Гонсалвес, открывшись в центре чужой зоны, получил шайбу и нанёс прицельный бросок с кистей. Чаффи на пятачке закрыл обзор Томпсону. Шайба залетела под самую перекладину — 2:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Лайтнинг» забили первым броском в периоде.

Несмотря на давление «Вашингтона», забить долго не получалось.

До 57-й минуты.

«Кэпиталз» проводили очередную атаку. Мэтт Рой попытался прорваться через соперников, но потерял шайбу. Её подхватил Овечкин, бросивший с разворота. И попал! Пробил Василевского! Ови оформил 884-й гол в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки всего до 10 шайб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Это, однако, не помогло команде. На последней минуте Брэндон Хагель забил в пустые ворота и похоронил шансы «столичных» на камбэк.

В итоге «Тампа» продолжила победную серию, продлив её до восьми матчей. А Кучеров стал вторым хоккеистом сезона, отдавшим 60 ассистов.

«Вашингтон» же проиграл в третий раз подряд, окончательно отстав от «Виннипега». А Овечкин вновь приблизился к Гретцки. Кажется, «столичные» попали в небольшой кризис. Получится ли у них выбраться из ямы до конца чемпионата?