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Айлендерс — Нэшвилл — 7:4, обзор матча, Сорокин забил гол, второй после Набокова вратарь с заброшенной шайбой, видео

Что?! Сорокин — забил, став вторым русским вратарём с голом в НХЛ
Максим Макаров
Илья Сорокин забил гол в матче НХЛ
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Для этого Илье даже не понадобилось совершать бросок по воротам.

Пока «Айлендерс» борются за плей-офф, жизнь Ильи Сорокина напоминает американские горки: в матче с «Рейнджерс» голкипер досрочно закончил матч, пропустив пять шайб с 11 бросков за 40 минут и подвергся словесной обструкции со стороны главного тренера команды. Патрик Руа сказал: «Если я скажу, что он провёл отличный матч, то я полный кретин». Но при этом легендарный в прошлом вратарь подчеркнул, что по-прежнему верит в то, что Илья сумеет восстановиться.

Веру Сорокин оправдал сполна – уже в следующем матче с «Бостоном» россиянин отразил 38 бросков и позволил «остравитянам» добиться выездной победы.

Матч с «Нэшвиллом» складывался для «Айлендерс» таким образом, что и помощь Сорокина была особо не нужна – уже к первому перерыву нью-йоркская команда уверенно вела со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Пажо (Сизикас, Боквист) – 02:37     2:0 Палмьери (Боквист, Нельсон) – 12:27 (pp)     3:0 Хорват (Ли) – 19:31     3:1 Сиссонс – 21:03     4:1 Нельсон (Хольмстрём) – 22:38 (sh)     4:2 Дель Гаизо (Сиссонс, О'Райлли) – 24:58     5:2 Нельсон (Романов, Хольмстрём) – 36:21     6:2 Сизикас (Фэшинг, Пажо) – 45:21     6:3 Смит (Дель Гаизо, Сиссонс) – 45:51     6:4 Смит (Новак, Бланкенбург) – 58:56     7:4 Сорокин – 59:48    

Во втором периоде голкипер пропустил дважды, но едва ли его можно обвинить в этих голах: в первом случае Сиссонс наотмашь попал так, что прочитать траекторию полёта шайбы было практически нереально, а во втором – бросок совершался уже почти в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вот в третьем периоде Сорокин действительно мог выручить, но два раза позволил Коулу Смиту себя пробить. А на последней минуте произошло событие, которого мы не видели почти 23 года – российский вратарь забил гол! Правда, для этого Илье даже не пришлось совершать бросок по воротам – Стивен Стэмкос при игре в формате «6 на 5» сделал небрежную передачу на синюю линию, а шайба, минуя Брэди Шея, отправилась прямо в ворота. Вопросов по тому, кто стал автором гола, не осталось, ведь аккурат перед передачей назад Стивена российский вратарь сделал сейв.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сорокин стал лишь вторым российским голкипером с голом в матчах НХЛ. Первым был Илья Набоков, который 10 марта 2002 года отличился в матче с «Ванкувером».

А ещё Илья успел потроллить своего хорошего друга Игоря Шестёркина, который из года в год пытается забросить первую шайбу, но у него никак не получается: «Я знал, что сделаю это раньше Шестёркина».

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