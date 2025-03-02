Большой обмен в НХЛ! «Флорида» избавилась от сменщика Бобровского

Окончание дедлайна в НХЛ всё ближе, а это значит, что в ближайшую неделю мы увидим ещё не один обмен. Ночью случился один из них, и вышел он относительно большим – «Флорида» и «Чикаго» произвели трейд, в результате которого Сет Джонс и выбор в четвёртом раунде драфта 2026 года отправились в «Пантерз», а «Блэкхоукс» получили вратаря Спенсера Найта и выбор в первом раунде драфта 2026 года (может превратиться в пик драфта 2027-го).

Давайте разберём сделку и начнём с «Чикаго». Сет Джонс некоторое время назад недвусмысленно заявил, что он желает покинуть стан «ястребов» и бороться за Кубок Стэнли: «Я хочу дать себе шанс выиграть Кубок Стэнли. Знаю, что моя зарплата затрудняет возможный обмен, и об этом мы поговорили с руководством клуба». После этого стало окончательно ясно, что американский защитник не останется в команде, вопрос только в том, какими будут компенсация и сумма удерживаемой зарплаты.

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Как кажется, «Чикаго» не продешевил. Во-первых, удалось договориться с контрагентом об удержании лишь 25% зарплаты, а не 50. Это большой плюс сразу по нескольким причинам: контракт Джонса составляет $ 9,5 млн в год и действует ещё пять лет (без учёта нынешнего сезона), к тому же потолок зарплат увеличивается, и нагрузка на «кепку» не будет такой сильной. При этом удалось получить вратаря, который с большой долей вероятности станет основным (ему уже давно пора было) – всё-таки Мразек и Сёдерблом выглядят на данный момент слабее. Да и пик первого раунда никогда не будет лишним, а уж как используют его «Блэкхоукс», узнаем позже.

Сет Джонс Фото: Erin Hooley/AP/ТАСС

«Флорида» же как один из контендеров получила то, что ей нужно прямо сейчас – крепкого защитника в первую-вторую пару, который при этом может закрыть позицию в первой спецбригаде большинства. Ещё важный фактор – выносливость Джонса и готовность получать максимум минут на льду. В плей-офф это однозначно пригодится. Прямо сейчас американский защитник занимает 13-е место в НХЛ по среднему игровому времени, которое составляет 24 минуты и 30 секунд.

В случае с «Флоридой» можно констатировать ещё один факт – вера в Бобровского там невероятная. Правда, если, не дай бог, Сергей получит какое-то повреждение, заменять его придётся молодым и «зелёным» вратарём из АХЛ. Но Билл Зито принял решение рискнуть, большим менеджерам свойственно это, иногда нужно принимать непопулярные решения.

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Сам генеральный менеджер так прокомментировал трейд: «Сет — элитный защитник-ветеран и проверенный лидер в нашей лиге. Он был одним из самых стабильных игроков последнего десятилетия, выступая в качестве надёжной рабочей лошадки по обе стороны льда, и он поможет нашему клубу продолжать оставаться конкурентоспособным на самом высоком уровне».

Давайте подведём наши любимые итоги: кто выиграл от этого обмена? Если не брать в расчёт тот факт, что за спиной Бобровского теперь зияет пустота, то можно сказать, что все. «Чикаго» потенциально получил первого номера (главное, чтобы проблемы вне хоккея не дали о себе знать), не нагрузил платёжку и получил пик первого раунда, параллельно избавившись от игрока, который уже не хотел за них играть. Так как команда до сих пор находится в стадии перестройки, игра вдолгую логична.

Спенсер Найт Фото: David Santiago/AP/ТАСС

«Флорида» решила, наверное, основную проблему здесь и сейчас, приобретя качественного защитника за $ 7 млн. Опять же, с учётом роста потолка вполне себе эквивалентная уровню Джонса зарплата. Также кажется, что в системе Пола Мориса Сет станет максимально полезным.

Но от обмена выиграли и оба игрока: амбиции Сета Джонса были удовлетворены, так как «Флорида» ещё точно не прошла свой пик и будет бороться за кубок, а у Найта теперь открываются потрясающие перспективы по-настоящему заявить о себе. Стоит отметить, что у Спенсера в нынешнем сезоне статистика даже немного получше, чем у Бобровского. Да, игр американец провёл почти в два раза меньше, но на этот показатель глаза закрывать нельзя.