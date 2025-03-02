«Он не просто так лучший голеадор». Реакция Америки на 884-й гол Овечкина в НХЛ

Александр Овечкин продолжает делать это. Теперь капитан «Вашингтона» поразил ворота «Тампы» и оформил 884-й гол в НХЛ. Нападающий «столичных» сократил отставание от Уэйна Гретцки всего на 10 шайб!

А до титула единоличного лучшего голеадора в истории осталось лишь 11 голов.

Благодаря шайбе в ворота «Тампы» 39-летний Ови вновь покорил несколько достижений. Алекс довёл общий снайперский счёт в нынешней регулярке до 31 точного броска. Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по количеству голов за сезон для игрока в возрасте 39+ лет. Он сравнялся с легендарным Горди Хоу, который в сезоне-1969/1970, когда ему был 41 год, забросил 31 шайбу, и с великим Теэму Селянне, 31 раз огорчавшим соперников в возрасте 40 лет (чемпионат-2010/2011). Больше Овечкина в возрасте 39+ лет забивали только Джонни Бьюсик (36 голов в сезоне-1975/1976, 40 лет) и всё тот же Горди Хоу (39 шайб в сезоне-1967/1968, 39 лет; 44 гола в сезоне-1968/1969, 40 лет).

Капитан «Вашингтона» также побил российский рекорд по количеству очков для хоккеиста 39+ лет! Теперь на счету Ови 48 (31+17) результативных действий в нынешнем сезоне, он обошёл Игоря Ларионова, в чемпионате-1999/2000 набравшего 47 (9+38) очков за 79 матчей. А ещё обновил рекорд НХЛ по количеству голов и очков в матчах с «Тампой». Александр 51 раз зажигал красный свет за воротами «Лайтнинг» и суммарно оформил 97 очков.

Как же в Северной Америке отреагировали на 884-й гол и новые достижения Овечкина?

Алекандр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Бесподобный Алекс Овечкин, его не остановить»

Журналист официального сайта НХЛ Том Гулитти сообщил, что Ови, оказывается, второй снайпер лиги, если считать с февраля 2024 года!

«Овечкин забил кистевым броском на 16:01 третьего периода, сократив отставание команды — 1:2. Форвард, которому нужно оформить 11 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки (894) и стать первым в истории лиги, забросил 31 шайбу в 44 матчах этого сезона, включая пять в последних пяти встречах. У него осталось 22 игры.

У Овечкина 53 гола в последних 79 матчах с 5 февраля 2024 года, когда НХЛ возобновила регулярку после Матча всех звёзд в прошлом сезоне. Только у нападающего «Эдмонтона» Леона Драйзайтля больше за этот период (62)», — написал Гулитти.

Журналист Грант Паульсен считает, что капитана «Вашингтона» не смогут остановить.

«Бесподобный Алекс Овечкин только что забил свой 31-й гол в сезоне и 884-й — в своей карьере. 10 шайб до Гретцки. Его не остановить», — написал Паульсен.

Обозреватель Russian Machine Never Breaks Иан Оланд рассказал, когда Овечкин должен побить рекорд при нынешнем темпе.

«Вашингтон» проиграл третий домашний матч подряд в основное время, но им всё равно удалось победить другим способом.

Алекс Овечкин оформил свой 884-й гол в карьере в конце встречи, пробив Андрея Василевского мощным броском, находясь перед большим скоплением игроков в слоте.

Василевский так и не заметил шайбу, поскольку Алексей Протас, подпрыгнув перед воротами, лишил двукратного обладателя Кубка Стэнли возможности увидеть бросок.

Овечкин находится на пути к тому, чтобы сравняться с Гретцки 1 апреля в Бостоне и побить рекорд 2 апреля в Каролине.

Гол также ознаменовал 1598-е очко Овечкина (884+714 в 1470 матчах), приблизив его на расстояние двух очков к тому, чтобы стать 11-м игроком в истории НХЛ, достигшим отметки в 1600 очков. Он также станет лишь седьмым игроком, сделавшим это в составе одной франшизы», — написал Оланд.

«Если он побьёт рекорд сегодня вечером, значит, мы что-то сделали не так»

Овечкина хвалили не только журналисты. О новых успехах капитана «Вашингтона» высказались и соперники.

«Он не просто так лучший голеадор. Даёшь ему немного свободного пространства — и он вбивает шайбу в сетку», — сказал защитник «Лайтнинг» Райан Макдона.

Алекандр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Ови явно что-то знает, судя по тому, как он прямо сейчас забивает. Васи сделал несколько нереальных сейвов, но Ови нашёл свои моменты. Он, возможно, один из лучших снайперов всех времён, поэтому отыскивает свои шансы в слоте. Такие броски трудно отразить», — сказал капитан «Тампы» Виктор Хедман.

Ещё до встречи главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер сказал: «Если он побьёт рекорд сегодня вечером, значит, мы что-то сделали не так».

Овечкин рекорд всё-таки не побил и тем не менее приблизился к Гретцки на ещё один шаг.

«Вот почему на его счету более 800 голов. Ови знает, что делать, находясь в этой точке площадки», — сказал Купер после матча.

В стороне не остался и главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.

«После перерыва Ови забивает с действительно высоким процентом реализации. Я думаю, что его игра, наша «химия» и всё, что наша команда создаёт — будь то его звено или спецбригада большинства, — будут становиться всё лучше и лучше. Я надеюсь на это», — сказал Карбери.