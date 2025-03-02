«Эта команда просто не может забить». Стэмкос проваливает сезон НХЛ, как и весь «Нэшвилл»

Сейчас может показаться, что летняя трансферная перестройка «Нэшвилла» с приглашением сразу нескольких высокооплачиваемых ветеранов была безумным и непонятным шагом. Но на самом деле логику Барри Тротца можно было прочитать. «Предаторз» мощно прибавили в концовке сезона, победив в 21 из последних 30 встреч. Роман Йози всё ещё играл на уровне одного из лучших защитников лиги, Филип Форсберг — почти что в расцвете сил, в фарме — множество интересных молодых ребят.

Понятно, что танковать с Йози, Форсбергом и Саросом было бессмысленно, менять их — плохо не только в спортивном плане, но и в плане финансовом, надо же как-то заполнять арену в месте, где хоккей не является культом. Поэтому приглашения Стивена Стэмкоса, Джонатана Маршессо и Брэди Шея должны были, по этой логике, закрепить место клуба в плей-офф. Букмекерские котировки проецировали клубу 100-очковый сезон. И букмекеры, и математические модели оценивали позицию клуба в районе третьего-четвёртого места дивизиона.

Однако со старта сезона всё у «Нэшвилла» пошло наперекосяк. После пяти поражений на старте сезона ещё можно было вспомнить пример прошлой регулярки, когда после 5-10-0 в дебютных матчах «хищники» быстро выдали серию побед, но её так и не случилось. Даже две победы подряд давались «Нэшвиллу» с большим трудом. В январе «Предаторз» одержал пять побед кряду: две из них — во встречах с «Сан-Хосе», при этом аутсайдер смог забросить 10 шайб. Дедлайновая распродажа уже началась: вчера Густав Нюквист уехал в «Миннесоту» в обмен на пик второго раунда.

«Нэшвилл Предаторз» Фото: Scott Kane/AP/ТАСС

Атака никогда не была сильной стороной «Нэшвилла», однако сейчас команда забивает хуже всего в своей истории и идёт на 30-м месте в НХЛ по количеству шайб. Защитник Люк Шенн никогда снайпером не был, но недавно он выразил своё недовольство в жёсткой форме: «Не думаю, что я когда-то был частью команды, которая буквально не может забивать голы. В такие моменты просто не знаешь, что ещё сказать».

Иронично, что главный тренер Эндрю Брюнетт приходил в команду два года назад именно для того, чтобы переориентировать команду на более атакующий стиль. Экс-игрок «Нэшвилла» стоял во главе ультраатакующей «Флориды», отвечал за атаку в «Нью-Джерси», а в прошлом году «хищники» под руководством Брюнетта забили 266 голов, повторив свой лучший результат сезона-2007/2008.

При этом продвинутая статистика говорит, что качество игры «Нэшвилла» за этот год упало не так сильно, как об этом говорит таблица. Год назад команда создавала за матч 12,3 явного голевого момента и шла в топ-5 лиги — сейчас их количество упало до 11,5, но «хищники» всё равно остаются в десятке лучших. Показатель созданных ожидаемых голов упал с 2,93 до 2,53, однако разница xG все равно остаётся положительной.

Живым символом этой хромающей реализации является Стивен Стэмкос. Летом капитан «Тампы» не принял предложение «Тампы» о маленьком, но очень длинном контракте, который длился бы до 42-летия форварда. Стэмкос впервые в энхаэловской карьере сменил клубные цвета, самые впечатлительные взгрустнули от фото Стивена в форме горчичного цвета. Впрочем, Стэмкос сразу же начал свою карьеру на новом месте с того, что забил лишь один гол в первых 10 встречах.

«Не побоюсь сказать, что первые две недели июля были очень сложными для меня и моей семьи, мы через многое прошли. Иногда самым страшным в ситуации является то, когда у тебя есть слишком много времени на размышления. Все эти мысли «поступил ли я правильно или нет?» лезут тебе в голову и мешают играть», — говорил Стивен уже перед стартом сезона. Конечно, может показаться, что решение о подписании контракта на $ 32 млн к самым трудным в жизни не относится, но впервые за 15 лет Стивен, его жена и дети меняли не только клуб, но и место жительства с хорошо налаженным бытовым укладом.

Можно сказать, что такая адаптация является одной из причин нынешней ситуации, однако уже прошлый сезон для капитана «молний» был очень сложным. Полезность Стэмкоса составила худшие в карьере «-23», продуктивность звеньев с капитаном и без него сильно отличалась. Уже в прошлом году из 40 голов Стэмкоса с передач Кучерова пришли сразу 28 (!). Теперь дела совсем осложнились: Стивен не набирает очков 12 матчей подряд, что стало для него худшей серией в карьере.

Стивен Стэмкос Фото: Chris O'Meara/AP/ТАСС

В первую очередь обращает на себя внимание то, что Стэмкос банально стал очень мало бросать. После множества травм специализация возрастного форварда несколько сузилась, но он перестал использовать своё лучшее оружие. В этом году у Стивена 125 бросков в створ за 59 встреч — в олимпийском сезоне-2013/2014, прерванном из-за травмы, столько же попыток пришлось на 37 игр. Процент реализации сильно не упал, а вот количество голов — да: в этом сезоне у форварда лишь восемь шайб в равных составах и ещё девять — в большинстве. Пик невезения форварда — автогол в игре с «Айлендерс», в официальном протоколе записанный на коснувшегося шайбы перед этим Илью Сорокина.

В конце прошлого года Тротц опровергал возможность обмена Стэмкоса. «Верю, что в нашем составе есть неплохие хоккеисты, способные конкурировать в этой лиге. НХЛ очень хороша. Чтобы пройти этот путь, нужны опытные игроки. Они должны забирать основную часть нагрузки, чтобы молодые ребята могли добиваться успеха и расти», — сказал генменеджер клуба.

Однако выкупа контракта тоже не будет, ведь политика Тротца известна. Возможно, «хищники» в этом году получат топ-5 пик драфта, и выбранный там игрок сразу же будет заходить в НХЛ — и тогда такой ментор, как Стэмкос, ему однозначно пригодится. Не стоит забывать и про большую группу молодых хоккеистов, которые должны стать основными игроками через год. Другое дело, что $ 8 млн в год игроку платили точно не за воспитательные функции.