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«Авангард» продлил победную серию, СКА терпит одно поражение за другим. Итоги дня в КХЛ

2 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Коротко подводим итоги игр.

Гол Ливо помог «Салавату Юлаеву» обыграть «Адмирал» в результативном матче

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Адмиралом» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой уфимцев со счётом 6:3.

Голом и результативной передачей отметился лучший бомбардир и снайпер текущего сезона КХЛ нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо. Ещё по голу в составе уфимской команды на свой счёт записали Данил Алалыкин, Артём Набиев, Скотт Уилсон, Пётр Хохряков и Шелдон Ремпал.

Отметим, что после второго периода счёт в матче был разгромным — 6:1. «Адмиралу» удалось забросить две безответные шайбы в третьем периоде. За владивостокскую команду голы забили Аркадий Шестаков, Джек Родевальд и Даниил Гутик.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Салават Юлаев» выиграл оба матча во Владивостоке. Для нападающего уфимцев Хохрякова заброшенная шайба стала первой в нынешнем сезоне КХЛ.

«Амур» отыграл две шайбы и одержал волевую победу над «Нефтехимиком»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев по буллитам со счётом 4:3.

На второй минуте матча счёт открыл нападающий «Нефтехимика» Булат Шафигуллин с передачи Андрея Белозёрова. В середине второго периода на шайбу форварда «Амура» Евгения Грачёва гости ответили двумя точными бросками Владислава Леонтьева и Райли Барбера. Хабаровскому клубу удалось отыграться со счёта 1:3 благодаря двум голам в третьем периоде — отличились Илья Талалуев и Артур Гиздатуллин. По буллитам победу одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Хет-трик Артёма Галимова принёс «Ак Барсу» победу в матче с «Сибирью»

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сибирью» и «Ак Барсом». Встреча завершилась со счётом 6:3 в пользу гостей.

Главным героем матча стал нападающий «Ак Барса» Артём Галимов, оформивший хет-трик. Примечательно, что форвард забросил шайбу в трёх разных форматах: равном составе, большинстве и меньшинстве. Ещё по голу в составе казанской команды забили Егор Коршков, Эрик О'Делл и Александр Барабанов. Дублем в составе «Сибири» отметился канадский нападающий Энди Андреофф. Ещё одну шайбу за новосибирцев забросил Владимир Бутузов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Ак Барс» впервые в сезоне обыграл «Сибирь». Ранее два матча завершились победой новосибирской команды.

Хет-трик Кадейкина и пять очков Шабанова помогли «Трактору» разгромить «Барыс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором встречались челябинский «Трактор» и казахстанский «Барыс». Команды играли на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в Челябинске. Хозяева одержали крупную победу с сухим счётом 8:0.

В первом периоде челябинцы забросили четыре шайбы. Отличились нападающие Виталий Кравцов (дважды), Семён Дер-Аргучинцев и Михаил Горюнов-Рольгизер. Во второй двадцатиминутке по шайбе провели Александр Кадейкин и Максим Шабанов. В заключительном отрезке встречи голы на счету Кадейкина (хет-трик) и Горюнова-Рольгизера, оформившего дубль. Шабанов набрал пять очков в матче. Кроме заброшенной шайбы, в его активе четыре результативные передачи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 86 очка в 62 встречах. «Барыс» замыкает турнирную таблицу Востока с 76 очками в 61 игре.

«Авангард» в гостях обыграл «Спартак», одержав восьмую победу подряд в КХЛ

В Москве прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Спартак» и омский «Авангард». Игра завершилась победой гостей со счётом 5:1.

В первых двух периодах гости забросили четыре безответные шайбы. Отличились Рид Буше, Михаил Гуляев, Алексей Соловьёв и Константин Окулов. Сергей Лукьянцев в начале третьего периода забросил единственную шайбу «Спартака» в этом матче. После чего канадский защитник гостей Алекс Грант поставил победную точку в игре — 5:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После этого матча «Авангард» набрал 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Клуб одержал восемь побед подряд. «Спартак» находится на четвёртой строчке Западной конференции с 76 очками в активе. Стоит заметить, что в ходе встречи красно-белые потеряли голкипера Артёма Загидулина, который получил травму и не смог продолжить игру.

«Локомотив» на выезде обыграл «Сочи» в матче КХЛ

В Сочи закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный одноимённый клуб принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Гости дважды забили в первом периоде. Отличились Александр Радулов и Егор Сурин. Во второй двадцатиминутке Артур Каюмов упрочил преимущество ярославцев. Хозяева отквитали одну шайбу после точного броска Андрея Никонова. В заключительном отрезке матча команды обменялись голами. Словацкий форвард Рихард Паник забросил четвёртую шайбу «Локомотива», а у сочинцев забитым голом отметился Амир Гараев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

После этой встречи в активе «Локомотива» стало 91 очко. Команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. «Сочи» замыкает таблицу на Западе, набрав 44 очка.

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Минское «Динамо» победило СКА и продлило победную серию в КХЛ до шести матчей

В Минске, Беларусь, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В первом периоде хозяева дважды реализовали большинство. Отличились Крис Тирни и Вадим Шипачёв. Во второй 20-минутке форвард питерцев Марат Хайруллин отквитал одну шайбу. В заключительном отрезке матча зрители голов не увидели.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Это шестая подряд победа минчан в регулярном чемпионате. Команда набрала 75 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпел четвёртое поражение подряд и с 71 очком находится на седьмой строчке Запада.

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