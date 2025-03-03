Панарин наконец-то устроил феерию! А тафгаю «Рейнджерс» разбили лицо в кровь

«Рейнджерс» в прошлом матче должны были набирать два очка, но скромная игра Игоря Шестёркина не позволила им это сделать. Было интересно, даст ли главный тренер сразу исправиться российскому голкиперу, но нет – сегодня место в воротах занял Джонатан Куик.

Мэтт Ремпе в последнее время завязал с драками и неоправданной грубостью, но сегодня тафгай «Рейнджерс» вновь выступил в том амплуа, по которому его все знают. Уже на пятой минуте Мэтт совершил жёсткий силовой приём, после чего защитник «Нэшвилла» поехал мстить. Можно сказать, что драку Энглунд и выиграл, так как Ремпе уехал на скамейку штрафников с разбитым в кровь лицом.

ВИДЕО

На экваторе первого отрезка Артемий Панарин наконец-то прервал свою безголевую серию – Лафреньер вывел его «один в ноль», россиянин не стал сближаться с голкипером и мощнейшим щелчком вонзил шайбу под перекладину. Что называется, психанул. Хотя оно и понятно – моменты у Панарина были почти в каждом матче, однако шайба предательски не хотела заходить в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ключевым отрезком матча можно назвать первые четыре минуты второго периода, когда хозяева дважды пробили Аннунена. Сначала «копы» реализовали большинство – Панарин выдал роскошную передачу на Джей Ти Миллера, которому оставалось просто не промахнуться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А через две с лишним минуты Джей Ти уже выступил в роли ассистента. «Нэшвилл» имел несколько возможностей вернуться в игру, но все попытки ликвидировал вдохновлённый ветеран Куик, который сегодня играл так, будто он до сих пор находится в праймовом чемпионском «Лос-Анджелесе» первой половины 2010-х.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Бретт Берард, проводивший первый матч в основе за два месяца забросил в самой концовке и установил окончательный счёт на табло.

4:0 – «Рейнджерс» сокращают отставание от зоны уайлд-кард до двух очков. А Артемий Панарин провёл фееричный матч и был самым заметным и эффективным игроком среди полевых. Немного затмил перформанс российского форварда только Куик, который в своём 800-м матче в НХЛ продемонстрировал невероятный уровень и оформил «сухарь».