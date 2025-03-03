Топ-клуб не построить только на больших деньгах. Но «Амур» лишь в начале большого пути?

Непопадание «тигров» в плей-офф похоже не на системный сбой, а на кочку на длинной и трудной дороге.

Ровно год назад хабаровский «Амур» после долгого перерыва стал участником розыгрыша Кубка Гагарина. В городе наблюдался настоящий хоккейный бум, «Тигры» шумели в прессе: громкие подписания, эпатажные высказывания руководителей, слухи о переходах настоящих звёзд лиги шли один за одним. Мартовская битва в первом раунде плей-офф с будущим чемпионом получилась эпичной. Не зря игроки «Металлурга» впоследствии признавались, что этот этап стал для них самым сложным на пути к Кубку Гагарина.

Казалось, в полку топ-клубов прибыло, и межсезонная селекция хабаровчан этот тезис будто бы подтверждала. Клуб сохранил почти всех своих лидеров, за исключением Коршкова и Бочарова, но компенсировал их уход подписаниями Гальченюка, Броссо, Талалуева, Олега Ли и других игроков. Многие специалисты прочили «Амуру» как минимум пятое-шестое место в регулярке, и на бумаге «тигры» выглядели грозной силой.

Реальность оказалась суровой по отношению к дальневосточникам. Проваленный старт, увольнение Андрея Мартемьянова с поста главного тренера, полная замена вратарской линии и как итог – непопадание в плей-офф.

Андрей Мартемьянов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В прессе хабаровский клуб получил изрядную долю критики, и с точки зрения спортивной составляющей она справедлива. Причины провала можно связать с так называемой «болезнью роста», которая частенько поражает новичков с толстыми кошельками. Имея солидное финансирование, предыдущее руководство решило отказаться от концептуальной перестройки и усиления команды и пошло по самому простому пути — дать больше денег игрокам прошлогоднего состава. С одной стороны, заслуженно, с другой — у некоторых хоккеистов просто есть свой потолок, а между «больше денег» и «лучше игра» в таких случаях невозможно поставить знак равенства. Самый яркий пример — нападающий Дмитрий Шевченко. Войдя в тройку лучших бомбардиров команды, он получил более чем трёхкратное увеличение контракта, да ещё и на два сезона. Играть в три раза сильнее Дмитрий не стал, превратился в бледную тень самого себя и был справедливо освобождён от обязательств перед клубом две недели назад.

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По тем же причинам следовало гораздо раньше, ещё до смены руководства, расстаться и с провалившим прошлый сезон Александром Хохлачёвым. Но, став заложниками его внушительного контракта, хабаровчане ждали чуда до поздней осени 2024 года.

Провалилась и вратарская бригада команды: Игорь Бобков так и не смог выйти на прошлогодний уровень, а из Дмитрия Лозебникова не получился второй Евгений Аликин. По слухам, летом хабаровчане почти договорились о подписании вратаря казанского «Ак Барса» Тимура Билялова. Но когда тот ответил отказом, высшее руководство распорядилось дать хороший двухлетний контракт Бобкову. Такая стабильность на пользу Игорю, как видно, не пошла.

Игорь Бобков Фото: Максим Шмаков, photo.khl.ru

Не сыграла ставка прежнего руководства и на главного тренера. Контракт с Андреем Мартемьяновым был продлен ещё по ходу прошлого сезона, по слухам, с увеличением и так весьма солидной зарплаты. Однако найти общий язык с игроками, подписание которых наставник сам согласовывал, ему не удалось. Кошмарная серия из сухих поражений в конце октября привела к логичной отставке, а бразды правления перешли к помощнику Мартемьянова — Виктору Костючёнку.

Проще говоря, построить крепкий фундамент только на золотых слитках хабаровчанам не удалось. Но так ли правы те, кто говорит о возвращении «Амура» к привычному статусу скромного середняка, чьим пределом мечтаний является отчаянная борьба за место в плей-офф? Есть основания думать, что это не так, и дальневосточники лишь угодили в яму, пусть и в очень глубокую, на пути к своим целям.

Во-первых, в то время как некоторые клубы испытывают финансовые трудности и сталкиваются с задержками выплат игрокам, у «Амура» всё стабильно. По словам первого заместителя краевого правительства Сергея Абрамова недавно было утверждено финансирование клуба на следующий сезон, и оно не уменьшилось. Хабаровчане уже успели отметиться громким подписанием на два сезона своего лучшего игрока Александра Гальченюка, которого они рассматривают как системообразующего и вокруг которого можно строить обновлённую команду. Одно это свидетельствует о серьёзных намерениях на будущее.

Александр Гальченюк и Алекс Бродхёрст Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Во-вторых, у хабаровчан всё в порядке с собственными резервами. В команде выступают воспитанники хабаровской школы, а если добавить к ним игроков, кому именно система «Амура» дала путь в КХЛ, то число «воспитанников клуба» составит 11 хоккеистов. Показатель весьма внушительный. С конца декабря тренерский штаб «тигров» регулярно использует в основном составе молодого перспективного защитника, игрока сборной страны по 2007 году рождения Ярослава Матьева. При правильном подходе этот парень может повторить путь другого хабаровского защитника, Артёма Зуба и стать для клуба весьма ценным активом.

Ярослав Матьев Фото: hcamur.ru

В-третьих, Хабаровск в нынешнем сезоне, несмотря на результаты, имеет седьмой показатель в лиге по проценту заполняемости трибун. А если брать в расчёт города с населением менее 1 млн жителей, то «Амур» вообще вне конкуренции. В среднем «Платинум Арена» собирает свыше 96% болельщиков. Такого показателя нет у многих клубов из верхней части таблицы. Хоккейный ажиотаж в городе — один из главных признаков того, что с клубом всё будет в порядке.

Трибуны «Платинум Арены» в Хабаровске Фото: hcamur.ru

В-четвертых, «Амур» снова демонстрирует агрессивную тактику на трансферном рынке. Подписание Александра Гальченюка уже состоялось, а следом хоккейные инсайдеры заявили, что хабаровчане нацелились и на главную легионерскую звезду лиги — Джошуа Ливо из «Салавата». Канадец в итоге остался в Уфе, но сам факт интереса «Амура» к таким игрокам явно не говорит о снижении аппетитов и целей клуба на будущее.

В-пятых, новые хабаровские менеджеры, от краевых руководителей до клубных функционеров, получили массу полезной информации для анализа и наверняка сделают выводы из ошибок предшественников. Чистка и состава команды, и административного состава это подтверждают.

Наконец, в Хабаровске знают толк в «околохоккее» и маркетинге. Телетрансляции из Хабаровска всё также являются одними из лучших в КХЛ, недавно клуб красиво отметил свой 1001-й матч в лиге, за клубным контентом в соцсетях приятно наблюдать. «Амур» умеет делать из хоккея праздник и привлекать болельщиков на трибуны.

В общем, нынешняя спортивная неудача «Амура» выглядит больше как ухаб на дороге, нежели как системный сбой. Можно вспомнить пример «Автомобилиста», которому после прихода серьёзного спонсора понадобилось несколько лет, чтобы преодолеть барьер первого раунда плей-офф. Построение топ-клуба — процесс непростой и связанный со своими тонкостями, особенно если этот клуб находится на Дальнем Востоке. Однако есть все основания думать, что нельзя недооценивать решительность нового руководства «Амура» и Хабаровского края, особенно после такого удара по самолюбию. У хабаровчан есть все составляющие для того, чтобы доказать всем случайность нынешней неудачи, и хочется пожелать «Амуру» успехов в этом. В конце концов, чем больше по-настоящему сильных клубов будет в КХЛ, тем лучше для всех болельщиков.