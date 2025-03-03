«Авангард» может взять Кубок Гагарина уже в этом сезоне. Но помешает печальное наследие?

Не так уж часто в спорте встречаются чудесные преображения, но пример «Авангарда» в сезоне-2024/2025 – как раз из этой оперы. Осенью «ястребы» стремительно пикировали в пропасть, но в декабре, когда сложился последний пазл грандиозной омской перестройки, всё поменялось с ног на голову. Ещё до окончательного приезда Ги Буше «Авангард» стал другим, сбросил оковы, которые непонятно кто надел на команду со старта регулярки. Когда же канадец, решив все личные вопросы на родине, окончательно обосновался в Омске, то «ястребы» натурально превратились в машину по штамповке побед. Причём машину, которую не вывели из строя даже серьёзные поломки некоторых механизмов, то есть стремительное заполнение лазарета во второй половине января. Сухие цифры гласят: с того момента, как Буше занял место на скамейке «Авангарда», омский клуб провёл 23 матча, одержал в них 18 побед, набрал 37 очков из 46 возможных. Продуктивность – 80,4%. Понятно, что весь сезон удерживать такой показатель было бы, пожалуй, нереально (даже у мощнейшего «Локомотива» в регулярке 74,6% набранных очков), но всё равно впечатляет. И впечатляет прежде всего контраст с тем серым «Авангардом», который сезон начинал.

Впрочем, говорить о чуде неправильно. Ведь чудо – это когда не понимаешь причин произошедшего, а в случае с «Авангардом» есть логичные объяснения. Ещё в октябре в омском клубе сменился глава Совета директоров, и новый босс «ястребов» Евгений Кожевников рассудил, что «сливать» сезон – неразумно, ведь времени и финансов на оперативное исправление ситуации предостаточно. Да, к решению проблем в «Авангарде» подключили толстый кошелёк, над суммой трат и самими трансферами омичей многие смеялись, но сейчас уже смеяться могут сами «ястребы». Подавляющее большинство сделок оказались удачными, а провальные кейсы с Заседой или Меркли можно списать на погрешность. Зато Якупов и Прохоркин, Серебряков и Фьоре, Окулов и Каблуков теперь олицетворяют прорыв «Авангарда».

Дамир Шарипзянов, Наиль Якупов, Николай Прохоркин Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Чуда, повторюсь, здесь нет. Большие деньги умеют решать вопросы, а у «Авангарда» такие деньги, как выяснилось, есть. Да, считаное количество клубов в КХЛ могут позволить себе такие финты, но разве это проблема Омска? К тому же потратить много миллионов не так трудно, как потратить их с умом. А здесь к менеджменту «ястребов» сложно подкопаться, если смотреть на игру команды. И понятно, что «Авангард» теперь вступил в немногочисленный пул клубов КХЛ, у которых вроде всё по регламенту, но всё равно они многих бесят, однако в Омске это вряд ли кого-то заботит. Цель оправдывает средства и уж точно наращивает броню от общественного мнения, в котором объективность слишком часто запинается о личные пристрастия.

Нет большого чуда и в том, что Ги Буше моментально во всём разобрался и сразу начал давать результат. Всё-таки в Омске знали, кого уговаривали. Буше ничего не выиграл в НХЛ или АХЛ, но это, вне всяких сомнений, топ-тренер, который не просто разбирается в хоккее (на профессиональном уровне это априорное качество), а обладает невероятной харизмой. Харизматики чаще добиваются успеха, потому что у них просто лучше получается доносить до подопечных простые вещи, потому что им больше верят, за ними идут, их боятся. Конкретно Ги Буше – ещё и человек с образованием спортивного психолога, так что неудивительно, что он с первого дня в Омске крепко взял коллектив в свои руки.

Всё это прекрасно знали в «Авангарде», приглашая Буше в середине сезона на другой край земли и практически на выжженную землю. Понимали, что этот коуч должен справиться. В пользу моментального результата от Ги говорил и его бэкграунд: в «Тампе» и «Оттаве» Буше показывал максимум именно в первый год работы с новым клубом. Понятия не имею, как получится у канадца в «Авангарде» на длинном временном отрезке, но очевидно, что сейчас у «ястребов» великолепный коннект между тренером и командой, игроки кайфуют от всего, что делает Буше. Так что 80,4% набранных очков под его руководством на отрезке в треть сезона вполне объяснимы.

Ги Буше Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Надо также понимать, что Ги Буше не провернул за пару дней какую-то тактическую революцию в «Авангарде». Да, добавил интенсивности и агрессивности в тренировочный процесс. Да, привнёс порядок в раздевалку, опять же используя свою харизму. Да, донёс свои весьма жёсткие требования к рабочей этике, к отношению игроков к делу. Контраст с лояльным, мягким и неопытным Звягиным получился гигантским, хоккеисты встряхнулись и зашевелились. В прямом и переносном смыслах. Ведь «Авангард» при Буше просто заиграл быстрее – на всех частях площадки, во всех форматах. Звягин в силу разных причин предпочитал откат, аккуратные схемы, но многим хоккеистам это не нравилось, начинающего тренера просто не слышали, и вместо минимизации рисков при осторожной игре зачастую получалась комедия ошибок. Буше же сразу напомнил, что хоккей – это всё-таки не про «как бы чего не вышло». А успевать в оборону можно и после полноценной, качественной атаки – была бы физика. Как раз за кондиции игроков Буше больше всего переживал в общении с прессой после своей первой тренировки в Омске, но, видимо, в этом аспекте «Авангарду» хватило времени добрать в декабрьской паузе, а затем через первые матчи.

Ну и, конечно, Буше показывает блестящий коучинг – управление командой во время матчей. Смена тактических схем, микст внутри звеньев, дозировка айстайма – всё это канадец активно использует в зависимости от счёта встречи. В рамках одной игры «Авангард» сейчас может быть и агрессивным, и закрыто-разрушительным. Классика от Буше – это мощное начало, активная борьба за контроль шайбы во втором периоде с дальней лавкой и капканы в средней зоне в третьем отрезке, при условии, что «Авангард» ведёт в счёте. Но матчи складываются по-разному, и «ястребы» пока показывают, что в целом готовы перестроиться в любой момент.

Так стоит ли удивляться, что «Авангард» с сильным тренером и мощным составом выглядит так уверенно? Вряд ли. А будем ли мы удивлены, если Омск уже в этом сезоне доберётся до Кубка Гагарина? Тут уж каждый ответит сам, но в целом гипотеза о том, что на построение чемпионской команды нужно какое-то время, уже давно несостоятельна. Только в КХЛ её в разные годы опровергали Вячеслав Быков, Майк Кинэн, Боб Хартли (добился триумфа на третий год работы, но перед чемпионским сезоном в «Авангарде» собрался совершенно новый коллектив). Андрей Разин и вовсе растоптал это утверждение в пыль в прошлом сезоне. Кстати, все перечисленные специалисты – мощные харизматики, которые знают не только, что делать, но и как донести это до коллектива из 20 с лишним мужчин.

Но называть «Авангард» главным претендентом на кубок, разумеется, не стоит. Во-первых, в КХЛ много других серьёзных и классных клубов. Во-вторых, команде Ги Буше может прилично помешать наследие из первой половины сезона в виде места в турнирной таблице. При всех многочисленных победах «ястребов» прошедшей зимой позиция «Авангарда» на Востоке изменилась не сильно – омичи поднялись с восьмого места на шестое. Выше забраться очень тяжело, потому что слишком уж большое отставание от топ-4 у «ястребов» было к концу ноября. И сейчас «Авангард» очень близко подобрался к домашнему старту в плей-офф и нормальной кубковой сетке, но, чтобы достичь цели, омичам нужно продолжать выигрывать практически все матчи, а также надеяться на серьёзные осечки конкурентов. И то, и другое возможно, но в совокупности маловероятно.

Понятно, что если уж «Авангард» стал таким крутым, как расписано в этом тексте, то ему должно быть всё равно, с кем играть и в каком раунде. Может быть, так оно и есть, вот только всё равно имеет колоссальное значение грамотное распределение сил на кубковом пути, а в текущей диспозиции «ястребам» необходимо будет показывать максимум с самого начала. Допустим, «Авангард» в первом раунде пройдёт условный «Салават», так в четвертьфинале их с большой долей вероятности будет ждать «Локомотив». И даже если Омск пройдёт дальше, то хватит ли ресурсов ещё на два раунда? При попадании же в топ-4 «ястребов» ждёт уже иной расклад, не говоря уж о месте в топ-2.

ХК «Авангард» Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но тут Ги Буше бессилен. Он работает практически идеально, но он не может исправить то, что натворили в «Авангарде» до него. При этом сам канадец отмахивается от вопросов про турнирную таблицу. Ему, говорит, важнее процесс и каждый конкретный день, в рамках которого его команда должна стать лучше. Что ж, скоро узнаем, к чему приведёт «Авангард» такая философия и победят ли «ястребы» своё печальное осеннее наследие.