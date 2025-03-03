Свержение Гретцки — не главное, чем Овечкин войдёт в историю. Он может стать послом мира

На протяжении трёх последних лет внимание не только российской, но и мировой хоккейной общественности было приковано к погоне Александра Овечкина за историческим снайперским рекордом Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ, и наконец настал тот момент, когда мы с радостью можем объявить этот final countdown. До самого знаменательного хоккейного события ХХI века осталось совсем немного — великий российский форвард в 10 шайбах от того, чтобы повторить величайшее хоккейное достижение всех времён, и в 11 — от того, чтобы гордо занять первую строчку по голам в истории регулярных чемпионатов сильнейшей лиги мира.

Нет, это нисколько не означает, что это случится в самое ближайшее время. Хоккей непредсказуем. И даже у самого Овечкина не всегда было всё гладко на протяжении своей карьеры — например, в прошлом сезоне он выдал 14-матчевую безголевую серию. А в этом и вовсе получил свою самую серьёзную травму в карьере в ноябрьской встрече с «Ютой», сломав стопу. А если к этому прибавить ещё и возраст Александра, то сразу понимаешь, что заглядывать в завтрашний день — дело неблагодарное. Однако любому, кто следит за матчами «Вашингтона», очевидно одно: настолько мотивированным, как сейчас, Овечкин вряд ли когда-то был на протяжении своей карьеры. Ему нужен рекорд, он хочет быть первым, и он понимает, что он этого заслуживает.

«Один из самых голодных хоккеистов, с которыми я когда-либо играл. Он хочет быть великим, и мы чувствуем это как команда», — говорил тафгай и «телохранитель» Овечкина Том Уилсон в сентябре 2024-го. И если учитывать настолько высочайшую мотивацию и просто запредельный уровень хоккея, который можно увидеть от 39-летнего игрока, сомнений в том, что заветный день уже не за горами, не остаётся. Однако вне зависимости от того, случится ли это уже в этом месяце, или же на старте следующего сезона, этот день должен стать для величайшего хоккеиста новейшей российской истории не только моментом славы, но и поводом для проявления большой ответственности.

Какая ещё ответственность? О чём мы? Объясняю. Не так давно я прочитал в интернете весьма оригинальное мнение одного из болельщиков, который укорил российских звёзд НХЛ в молчании об отношении ИИХФ к сборной России. Якобы, если бы они высказывались, НХЛ прислушивалась бы и оказывала бы определённое давление на организацию Люка Тардифа. Дело даже дошло до того, что пользователь предложил всем российским игрокам НХЛ бойкотировать матчи своих клубов до тех пор, пока Гэри Беттмэн и его коллеги не укажут ИИХФ, что отстранения от турниров по политическим причинам — это, мягко говоря, моветон.

Сразу оговорюсь, что я не являюсь сторонником настолько кардинальных мер, но день, в который Овечкин побьёт рекорд Гретцки, станет идеальной площадкой и моментом для того, чтобы указать миру на происходящее. Вдумайтесь сами: главное лицо лиги, приносящее ей баснословные доходы; в день, в который он переписал историю; в момент, когда у телеэкранов будут миллионы — помимо купания в лучах славы, он проявит солидарность со своей страной!

Во-первых, это красиво. Во-вторых, об этом действительно нельзя молчать, и в этом я абсолютно солидарен с тем пользователем, который считает, что российские звёзды НХЛ практически ничего не делают для возвращения их сборной на мировую арену. Голоса таких хоккеистов, как Кучеров, Панарин, Капризов, Бобровский или Малкин, были бы слышны везде. И если в 2022 году всё можно было списать на всеобщий шок и неопределённость от разразившихся политических событий, то сегодня со стороны ИИХФ по отношению к сборной России происходят крайне некрасивые вещи.

Прежде всего, формулировка о том, что организация не сможет должным образом обеспечить безопасность представителей России на своих турнирах, не выдерживает никакой критики. То есть Тардиф публично признаётся в том, что ИИХФ не в состоянии обеспечить безопасность на своих соревнованиях, а виноватыми за это сделали Россию и Беларусь? Это называется лицемерие. Россию не допускают на турниры лишь по той причине, что её там видеть не хотят, поскольку ключевыми игроками в ИИХФ являются именно те страны, которые наиболее радикально относятся к нашей. И если кто-то в 2025 году этого ещё не понял, то тут можно только развести руками…

Александр Овечкин в сборной России Фото: Jamie Squire/Getty Images

Лично я не стал бы всерьёз воспринимать версию и о том, что ИИХФ банально боится бойкотов в случае допуска России и Беларуси, так как Тардиф просто не может не понимать того, что тем самым создастся опасный прецедент, когда любой может по той или иной причине отказаться с кем-то играть. И что, после этого теперь всегда кого-то отстранять? Идя на поводу у подобного шантажа, ИИХФ просто теряет свой авторитет и из серьёзной организации превращается в какой-то двор, где нет хозяина и каждый играет по своим правилам. В этом аспекте нужна жёсткость. Не хотите играть с тем-то? Пожалуйста, бойкотируйте! Возможно, одним чемпионатом кто-то пожертвует, но есть фактор спортсменов, которые рано или поздно не захотят гробить свою карьеру в угоду политике, и принимающие решение политиканы услышат о себе много нового. Я уже не говорю о санкциях со стороны самой ИИХФ, которые должны быть максимально жёсткими для тех, кто выходят с подобными инициативами.

Ну и, наконец, а может ли НХЛ влиять на ИИХФ? Думаю, задавать этот вопрос после недавней ситуации со сборной Израиля откровенно излишне. Напомню, как в 2024 году ИИХФ отстранила сборную Израиля из-за военного конфликта в Газе, однако прошло буквально несколько дней, как НХЛ опубликовала заявление, осуждающее это решение, после чего израильтян мигом восстановили в правах. Беттмэн, Дэйли и компания будут сотни раз вам рассказывать, что ИИХФ – самостоятельная организация, но умный человек судит не по словам, а по делам. И ситуация со сборной Израиля — это главное, что нужно знать о «независимости» ИИХФ от НХЛ. Не думаю, что у последней возникли бы какие-то проблемы и с возвращением сборной России. Как говорится, было бы желание. А чтобы оно появилось у НХЛ, нужно для начала, чтобы оно появилось у самих россиян, а именно — у тех россиян, голос которых реально может на многое повлиять.

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Лучшим из таких россиян на сегодня является Александр Овечкин. А впереди у него — лучший для этого момент. И речь Саши на льду после своего 895-го гола вовсе не должна быть обставлена чувством обиды или враждебности по отношению к мировому хоккейному сообществу даже после столь несправедливого отношения к его национальной команде. Он, наоборот, должен выступить в качестве посла спортивного мира. Показать, что спортивная Россия абсолютно точно не враг тем, кто так боится её возвращения. Это не говорит о том, что не стоит вообще упоминать постоянные лицемерия со стороны ИИХФ. Журить за такое точно нужно, причём на глазах у всего мира. Но это должны быть претензии, призывающие к миру, а не к продолжению конфронтации. В том, что Саша это может, лично у меня никаких сомнений нет.

Огромная важность момента для такого выступления заключается также в том, что на данный момент мы наконец-то начинаем наблюдать серьёзные потепления в политических отношениях между Россией и США. Нет никаких сомнений, что эта речь Овечкина будет услышана не только в спортивном мире, но и в политических кругах. Тот же Трамп, понимая значимость Овечкина для Вашингтона, рассыпался в комплиментах в его адрес, выступая на Make America Great Again Victory Rally в столице США в январе.

Ну и, наконец, последний фактор, который буквально кричит о том, что слово Александра может изменить многое, заключается в том, что Овечкин, собственно, является самым популярным спортсменом Вашингтона — города, который исторически считается центром принятия всех значимых геополитических решений.

Таким образом, если вдруг Саша уже думает о том, чтобы принять на себя эту роль, то у него есть шанс войти в историю гораздо более значимым человеком, чем тем, кто забил больше всех голов в регулярках НХЛ. Прежде всего его запомнят как парня, который вернул свою страну на мировую арену.