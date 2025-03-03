Минское «Динамо» продолжает рвать лигу, «Магнитка» обошла «Ак Барс». Итоги дня в КХЛ

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3 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Представляем обзор всех игр.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и тольяттинская «Лада». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Победу в серии буллитов одержали хозяева — 2:1 Б.

Хозяева открыли счёт во втором периоде. Отличился шведский легионер Робин Пресс. Минимальный перевес магнитогорцев держался на протяжении всего матча, но на предпоследней минуте третьего периода тольяттинцы сравняли счёт усилиями Михаила Фисенко. Овертайм не принёс успеха ни одной из команд. В серии буллитов точнее оказались магнитогорцы. Победный бросок сделал Никита Михайлис.

После этой игры «Металлург» поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 80 очков в 61 матче. «Лада» находится на 10-й строчке в турнирной таблице Востока с 48 очками в 60 играх.

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В Московской области завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались «Витязь» и «Торпедо» из Нижнего Новгорода. Победу в упорной встрече одержали гости — 4:3.

В составе нижегородцев дублем отметился 23-летний форвард Никита Шавин. По одной шайбе забросили защитник Антон Силаев и нападающий Владислав Кодола. У хозяев отличились Дмитрий Бучельников, реализовавший большинство, Григорий Ващенко и Иван Воробьёв.

«Витязь» после поражения потерял шансы на попадание в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Минское «Динамо» продолжает разрывать КХЛ и одержало седьмую победу подряд. Сегодня команда Дмитрия Квартальнова разгромила «Куньлунь» со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Вадим Мороз (в большинстве), Брэди Лайл, Николя Мелош, Вадим Шипачёв, Ксавье Уэлле и Виталий Пинчук. Гости свои две шайбы забросили в большинстве. Отличились Люк Локхарт и Ярослав Лихачёв.

«Зубры» набрали 77 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь Ред Стар» потерпел третье поражение подряд и с 57 очками находится на девятой строчке Запада.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Московское «Динамо» на домашней площадке обыграло «Автомобилист» со счётом 4:1. В составе победителей отличились Никита Гусев, Дмитрий Рашевский, Кирилл Адамчук и Максим Комтуа. Единственную шайбу екатеринбургской команды забросил Артём Каштанов.

Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 81 очко в 61 встрече. «Автомобилист» имеет абсолютно такие же показатели в турнирной таблице Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Расписание матчей 4 марта

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 марта 2025, вторник. 12:30 МСК Адмирал Владивосток Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2