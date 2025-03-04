«Он для нас начался 20 игр назад». Шестёркин и Панарин тащат «Рейнджерс» в плей-офф

Во втором матче за два дня «Рейнджерс» встретились с принципиальным соперником – «Айлендерс». «Островитяне» тоже пытаются цепляться за последние шансы на плей-офф, поэтому встреча в «Мэдисон Сквер Гарден» ожидалась ещё более напряжённой. Игорь Шестёркин вернулся в ворота, но по-другому быть и не могло – на бэк-ту-бэках всегда играют разные вратари.

После неудачной встречи с «Торонто» Игорю кровь из носу нужно было провести уверенный матч, но начало выдалось сложным – уже на 12-й минуте российский вратарь пропустил в ближний угол после броска с острого угла. Однако на помощь пришёл тренерский запрос, после которого гол был отменён из-за офсайда. Хозяева немного пришли в себя и почти сразу открыли счёт, причём сделали это весьма интересно – Джонс набросил от синей линии, Кайлли пытался увернуться от шайбы, из-за чего та попала ему в голову и отрикошетила прямо в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на последней минуте периода «Рейнджерс» вновь продемонстрировали, почему они являются мастерами при игре на контратаках в меньшинстве – Кэррик скинул шайбу Боргену, который броском от перекладины отправил её в ворота.

Во второй двадцатиминутке голов не было, а вот в третьей отлично сработала связка Миллера и Панарина – россиянин ассистировал, а американец забил.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Подвёл финальную черту сам Артемий, который со второй попытки поразил-таки пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Рейнджерс» второй день подряд одерживают победу со счётом 4:0, а Шестёркин и Панарин тащат команду в плей-офф: первый «засушил» матч, отразив 21 бросок, а второй вновь набрал два очка и приблизился к топ-20 бомбардиров НХЛ.

После матча Панарин пообщался с журналистами и сказал: «Плей-офф для нас начался 20 игр назад, когда мы стали бороться за свою жизнь. С середины года в раздевалке царит высокое напряжение».