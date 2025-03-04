Какая борьба за «Колдер»! Мичков провёл выдающийся месяц, но у него есть мощный соперник

За индивидуальные призы в НХЛ нынче развернулась настоящая борьба: кто получит «Харт», пока даже сложно предположить, за «Арт Росс» продолжают сражаться Маккиннон, Драйзайтль и Кучеров. Но чуть ли не интереснее в этом сезоне борьба за «Колдер», на который сейчас претендуют сразу три игрока: Лэйн Хатсон, Матвей Мичков и Маклин Селебрини.

Пока в России восхищаются Мичковым, который провёл выдающийся месяц и догнал соперников, которые ушли было в отрыв, никто не обратил внимания на молодого американского защитника. Хатсон не сбавил темпа набора очков, а в сегодняшнем матче с «Баффало» установил новый рекорд «Монреаля» по скорости достижения 50 очков для игроков обороны, обогнав самого Криса Челиоса. Крису понадобилось на это 66 матчей, а Лэйну – 63.

А меньше недели назад Хатсон стал лучшим защитником-новичком в НХЛ в XXI веке по скорости набора 40 передач. Лэйн затратил на это 59 матчей, быстрее это не делал никто в новом столетии.

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Но совсем скоро Лэйн может поставить ещё один рекорд XXI века – Куинн Хьюз в сезоне-2019/2020 набрал 53 очка в регулярном чемпионате. Этот результат до сих пор остаётся лучшим для защитников-новичков. У Лэйна есть ещё 21 матч, чтобы набрать шесть очков. Сомнений же ни у кого нет, что этот показатель будет бит, причём в скором времени?

Всё перечисленное максимально сгущает тучи над перспективами Матвея Мичкова в борьбе за «Колдер» сразу по нескольким причинам: во-первых, Северная Америка слишком зациклена на статистике, а Лэйн уже снёс несколько впечатляющих рекордов (и побьёт ещё не один), что добавит ему плюсов, во-вторых, он защитник, который превосходит всех по результативности. Одного этого уже будет достаточно, чтобы забрать приз лучшему новичку.

Лэйн Хатсон Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Да, многие отмечают плохую игру в обороне Лэйна и делают это справедливо – показатель полезности американца «-17», он худший в команде по потерям и предпоследний по блок-шотам среди защитников. Также Хатсон почти не играет в меньшинстве (менее 16 минут за сезон), меньше сыграл только Логан Майлу, который провёл всего семь матчей.

Но судить при вручении «Колдера» об этом точно не будут, мы это уже все давно знаем. Будь у голосующих такие широкие критерии, приз лучшему новичку забрал бы спокойно Селебрини, который просто более разносторонний игрок. И да, Бедард бы в прошлом году в таком случае тоже ничего не выиграл.

Зато специалистами будут отмечаться положительные качества: видение площадки, уникальные диспетчерские способности, светлая голова и блестящее воздушное катание, которое позволяет Хатсону высвобождать пространство на площадке. Лэйн – защитник нового поколения, который в атаке умеет делать практически всё (поработать дополнительно стоит над броском). Когда он выходит на лёд, атакующей тройке становится значительно легче, так как появляется дополнительный игрок, способный давать поддержку и лишние шансы.