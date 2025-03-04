Кузнецов пропал из состава СКА на неопределённый срок. Но разве кто-то удивлён?

Евгений Кузнецов в третий раз в нынешнем сезоне выбыл из-за травмы. И на этот раз, кажется, окончательно.

На прошлой неделе появилась информация, что нападающий может больше не сыграть за СКА. Вскоре клуб выпустил официальное заявление, в котором сообщил, что Кузя получил ещё одно сотрясение. Форварда добавили в список травмированных.

Однако то, что происходит с Кузнецовым, уже не удивляет. Это скорее вызывает реакцию в стиле «что ж, никогда такого не было — и вот опять».

Что же случилось с Евгением? И почему происходящее с ним нисколько не удивило?

Евгений Кузнецов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что известно?

27 февраля появилась информация, что Кузнецов якобы попал в немилость тренерского штаба СКА и больше не сыграет за санкт-петербургскую команду.

Сразу же клуб в социальных сетях выложил официальное заявление относительно Евгения.

«Кузнецов заболел ОРВИ, и последствия сотрясения оказались серьёзнее. Сейчас мы оказываем максимальную поддержку Евгению и его семье. На первом месте — здоровье хоккеиста, чтобы убрать все последствия и вернуться в игру. Просим журналистов и блогеров с уважением отнестись к его здоровью. Мы рассчитываем на Евгения в будущем», — говорилось в сообщении.

Информацию о том, что Кузнецов больше не сыграет за СКА, опроверг и агент хоккеиста Шуми Бабаев: «Сплетни. Человек заболел, а у них сразу такая информация. Где они её берут, мне интересно? Откуда эта информация? Мне просто это смешно читать. Женя заболел. Похоже, ещё и есть последствия сотрясения. Никаких пока разговоров о том, что он больше не сыграет, не было».

На следующий день, 28 февраля, клуб объявил, что форвард был помещён в список травмированных.

«Нападающий СКА Евгений Кузнецов внесён в список травмированных и продолжит восстанавливаться после сотрясения мозга.

Друзья, давайте в комментариях напишем Жене побольше добрых слов и пожеланий здоровья. Обязательно передадим ему все ваши позитивные отклики — уверены, для него сейчас важно ощутить настоящую поддержку болельщиков!» — гласило заявление.

Такая риторика сообщений СКА связана с тем, что в то же самое время в СМИ появилась информация о другой причине, по которой Кузнецов выпал из состава команды.

«Евгений Кузнецов серьёзно заболел. У него не только ОРВИ, о чём сообщалось ранее, но и снова вернулись последствия сотрясения мозга. Он так и не выздоровел после той травмы, которую получил в матче с ЦСКА.

Если честно, Кузя даже впал в депрессию от того, что с ним произошло после возвращения в Россию. Он думал, что его хорошо встретят дома. Но вместо этого он столкнулся с обструкцией со стороны фанатов и пользователей интернета, а также с не совсем понятным судейством, когда удары в голову не считаются чем‑то запредельным. А тут ещё пошли заболевания…

Надо находиться в клубе, чтобы понимать всю ситуацию. Но, по моим данным, СКА не будет разрывать контракт с Кузнецовым, а займётся его лечением. При этом есть вероятность, что в этом сезоне звёздный форвард уже не сыграет. Однако на него в полной мере рассчитывают в будущем», — рассказывал источник, приближённый к ситуации.

Впрочем, эти инсайды опровергли. По сообщениям издания «ВсеПроСпорт», у Кузнецова нет депрессии, и он крайне негативно воспринял эту информацию.

Евгений Кузнецов покидает лёд с помощью партнёров Фото: РИА Новости

Всё в тот же день, 28 февраля, СКА сыграл с московским «Динамо». В раздевалке хозяев не оказалось шкафчика Кузнецова.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил это так.

— Почему шкафчик Евгения Кузнецова убрали из раздевалки СКА?

— На его восстановление нужно время. Это уже понятно. А сколько надо времени — мы не знаем. Кроме того, в нашей раздевалке висят таблички тех, кто идёт в бой в конкретном матче. В данном случае у нас сейчас только те ребята, кто летит на следующую встречу в Минск.

Сейчас нужно не про шкафчик думать, а как всем нам — клубу СКА, медикам — оказать помощь Кузнецову, чтобы он восстановился и вернулся в хоккей. Вот это самая серьёзная задача. И здесь не надо искать иной подтекст.

— Евгений сейчас находится в Санкт‑Петербурге?

— Да. Но, возможно, лечение будет не только в нашем городе.

— А где ещё? В Германии?

— Возможно. Но пока неделю он точно будет в Санкт‑Петербурге, находясь в домашнем покое. К нему на дом будут приезжать доктора. Не хотим его класть в больницу. СКА ему максимально помогает. Мы поддерживаем и Женю, и его семью. Здоровье спортсмена для нас — на первом месте, — рассказал Ротенберг.

А чуть позже по СМИ распространился момент, в котором, как утверждается, Кузнецов и получил то самое сотрясение, о котором заявлялось в клубе.

Как рассказал всё тот же «источник, приближённый к ситуации», нападающий получил травму 22 февраля во встрече с «Куньлунем».

«Это произошло 22 февраля в матче СКА — «Куньлунь» (4:6), когда Остин Вон ударил головой в голову Евгению Кузнецову после того, как форвард СКА уже расстался с шайбой и бежал в атаку.

Получилось, что едва восстановившийся после сотрясения мозга Кузнецов получил ещё одно сотрясение, уже второе за сезон. Вот такая роковая травма… Соперники сыграли с ним жёстко. На следующий день Евгений почувствовал себя хуже, к тому же наложилось ОРВИ. Его не поставили на встречу со «Спартаком», а дальше вы знаете», — заявлял таинственный источник.

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Судьи фола не нашли.

С тех пор Кузнецов больше не играл.

Почему это не удивляет?

Конечно, в этой истории много непонятного. Прежде всего, если у Кузнецова действительно было сотрясение, почему это заметили так поздно? Во всех предыдущих ситуациях, в том числе с предыдущей травмой Евгения, в СКА реагировали незамедлительно. От ярких послематчевых тирад до вопросов журналистам и разборов прямо во время пресс-конференций.

Поэтому ситуация, при которой одна из главных звёзд как команды, так и всей лиги получает сотрясение — повторное, что само по себе ещё опаснее, — но это замечают лишь через несколько дней, вызывает вопросы. Либо недоглядел медицинский штаб, во что верится с трудом, если учесть, как серьёзно в СКА относятся к здоровью своих хоккеистов, либо проблема в чём-то другом. Вопрос в том, в чём именно заключается эта проблема.

На самом деле, помимо самых очевидных вариантов вроде конфликта с тренерским штабом, чего, учитывая предыдущие истории, отрицать нельзя, есть и другая — о непростом характере и о мотивации самого Евгения. Причём не факт, что тут обязательно должен действовать только один из этих сценариев. Обе причины вполне могут сосуществовать, дополняя друг друга.

Переход Кузнецова в СКА изначально вызывал большие вопросы. В последние годы Евгений даже в лучшей лиге мира, где ему не раз давали шансы, не показывал качественного хоккея. Конечно, может быть так, что нападающему было сложно в НХЛ. Это всё-таки лучшая лига мира. Однако вспышками форвард показывал свой прежний высокий уровень — как в «Вашингтоне», так и в «Каролине». То есть мастерство у него точно осталось. Но тот факт, что Кузя не демонстрировал его хотя бы на плюс-минус стабильном уровне, говорит о том, что проблема крылась в чём-то другом.

Вероятнее всего, в мотивации.

Возвращение в Россию в возрасте всего 32 лет, с учётом всех достижений и всего мастерства Евгения, намекает на то, что Кузнецов, возможно, просто устал от хоккея. А выбор в пользу Санкт-Петербурга, где ему предоставили почти все условия для комфортной жизни, а не Челябинска, куда он когда-то обещал вернуться, может говорить нам о главной мотивации хоккеиста сейчас. Всё-таки не каждый день предлагают заработать такие деньги.

В СМИ ходят слухи о том, что отношение Кузнецова к работе, уже страдавшее во времена игры в НХЛ, в России и вовсе претерпело серьёзные — отрицательные — изменения. И что об этом знали в клубе и ради хорошей игры спортсмена не связывали тому руки. Что из этого правда — утверждать не решимся. Однажды наверняка сам Евгений об этом расскажет. А может быть, кто-то из его близких. Как бы то ни было, прямо сейчас у нас есть прямые доказательства, демонстрирующие, как хоккеист относится к работе. Достаточно хотя бы вспомнить, какие удаления и в какие моменты матчей он получал.

Кроме того, травмы, повреждения и болезни — это также следствие отношения к самому себе, к своему здоровью и образу жизни, к восстановительным и тренировочным процессам.

Кажется, что Кузнецов уже совсем не тот классный и талантливый хоккеист, которым когда-то был. Не тот лидер, который тащил «Вашингтон» к Кубку Стэнли. А просто рядовой игрок с кое-каким мастерством, непростым характером и отсутствием мотивации.

Евгений Кузнецов Фото: РИА Новости

Такой регресс некогда одного из лучших российских центральных нападающих неприятно удивлял. Но это удивление и разочарование начало зарождаться ещё во времена его игры в НХЛ. Когда Кузя переехал в КХЛ, всё было уже понятно.

Это грустно. Это очень грустно. Но это не удивляет.

Впрочем, ситуацию с ним по-прежнему нужно рассматривать в двух аспектах, причём как вместе, так и отдельно. В личностном — относительно персоны самого Кузнецова. И в командном — относительно причин, по которым ему выписывали такие авансы.

Напомним, форварду, который за 63 матча прошлого сезона набрал всего 24 (8+16) очка и потерял место в топ-6 в каждой из двух команд, за которые выступал, в СКА выписали огромный четырёхлетний контракт.

Авансы Кузнецову изначально выглядели задумкой если уж не провальной, то как минимум крайне авантюрной. А если учитывать сложности клуба с работой с проблемными хоккеистами (да и не только с ними — вспоминаем, например, Василия Глотова), скандальная ситуация казалась делом времени. Так оно и вышло.

Поэтому не удивляет и информация о депрессии Кузнецова, выдуманная явно не Женей. О самом хоккеисте явно забыли. Если не сказать пожёстче. Никита Гусев, некогда также испытавший на себе силу слухов, подтвердит.

Евгений сам должен был понимать, на что идёт, когда подписывал контракт со СКА. Такой сценарий можно было предугадать заранее. Но вешать собак на одного только Кузнецова будет не совсем правильно. Всё-таки не он сам себе предлагал такой крупный контракт, не сам себе выписывал такие авансы. В конце концов, подписывая хоккеиста, ты должен понимать, кто к тебе едет и с чем тебе придётся столкнуться.

А в СКА, несмотря на то что так стремились заполучить Кузнецова, не смогли найти к нему верного подхода. В клубе так и не поняли важную истину: не всё то золото, что блестит.