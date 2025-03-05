Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. Овечкин штурмует рекорд века, Кучеров летит за наградой
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
,
Расклад по всем русским хоккеистам в Америке
Аудио-версия:
Комментарии
Ключевая статистика по 100+ представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» возвращается с ежемесячной рубрикой о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Подводим промежуточные результаты по итогам прошедшего февраля и по состоянию на сегодня, обращая внимание на то, что изменилось с момента выхода предыдущего материала.

НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл феноменальный отрезок, сумев одержать семь побед в последних восьми матчах с момента нашего предыдущего подведения итогов (6 февраля). Подобный результат позволил Андрею значительно улучшить все свои статистические показатели и оторваться от Сергея Бобровского в российском рейтинге вратарей. Обладатель последнего розыгрыша Кубка Стэнли проводит снова очень качественный сезон, но в своей команде получает меньшую нагрузку, нежели Василевский. И даже после обмена Спенсера Найта в «Чикаго» эта ситуация вряд ли изменится, тогда как Андрей играет за «молний» фактически без выходных.

Андрей Василевский

Андрей Василевский

Фото: Mike Carlson/Getty Images

Интересно, что на третьем месте по числу выигранных матчей продолжает оставаться голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Но конкретно в этом случае приходит на ум известная цитата про статистику: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». В целом по сезону показатели Ильи действительно хороши, вот только за последние несколько недель российский голкипер сыграл неудачно в двух принципиальных матчах для его команды. «Айлендерс» дважды подряд уступили «Рейнджерс» (1:5, 0:4) с Игорем Шестёркиным на последнем рубеже, в результате чего значительно ухудшили свои кубковые перспективы. И если второе поражение получилось в целом общекомандным, то в первом случае Сорокин объективно вчистую провалил игру. Впрочем, недавно с Ильёй случилось и невероятно редкое событие со знаком плюс: в матче с «Нэшвиллом» (7:4) он стал автором заброшенной шайбы, даже не совершив броска по воротам.

Материалы по теме
Что?! Сорокин — забил, став вторым русским вратарём с голом в НХЛ
Видео
Что?! Сорокин — забил, став вторым русским вратарём с голом в НХЛ

В свою очередь, вышеупомянутый Шестёркин продолжает проводить довольно нервный и крайне нестабильный сезон. Однако в последнее время его игра всё-таки постепенно более-менее стабилизировалась. И как раз в матчах с «островитянами» он показал элементы своей лучшей формы в текущей регулярке. За 120 минут он пропустил всего одну шайбу (ещё одна оказалась не засчитана), сумев однажды даже отыграть «на ноль». Во многом благодаря именно этим победам «Рейнджерс» минувшей ночью спустя несколько месяцев смогли вернуться в зону плей-офф. Любопытно, что по числу шат-аутов Шестёркин делит первое место в российском рейтинге вратарей с Василевским.

Игорь Шестёркин

Игорь Шестёркин

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Завершая разговор о вратарях, стоит отметить, что ещё один российский вратарь «островитян» Семён Варламов всё ещё продолжает длительное восстановление после травмы, которую он получил ещё в начале декабря прошлого года. Последний раз Илья выходил на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ 29 ноября 2024 года. С учётом возраста 36-летнего голкипера, это обстоятельство не может не вызывать тревоги. Вполне возможно, что травма Варламова как раз и приводит к тому, что его соотечественник Сорокин порой срывает важные матчи, так как вынужден получать огромную нагрузку.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Василевский«Тампа»48292,1892,44
2Бобровский«Флорида»41262,5590,63
3Сорокин«Айлендерс»46232,7890,53
4Кочетков«Каролина»37222,4990,31
5Шестёркин«Рейнджерс»44212,8690,64
6Самсонов«Вегас»24142,9188,71
7Георгиев«Колорадо»/«Сан-Хосе»36123,5487,90
8Тарасов«Коламбус»1563,5888,11
9Федотов«Филадельфия»1953,0888,50
10Аскаров«Сан-Хосе»1343,1089,60
11Варламов«Айлендерс»1032,8988,90

В общей же сложности в этом сезоне НХЛ уже были задействованы 50 полевых хоккеистов из России. Лучше всех дела складываются у нападающего «молний» Никиты Кучерова, который продолжает реальную борьбу за «Арт Росс Трофи» по итогам текущей регулярки. Минувшей ночью нападающий «Тампы» стал первым россиянином, выбившим 90 очков в нынешнем сезоне. Благодаря этому Никита сократил своё отставание от лидера гонки бомбардиров НХЛ Натана Маккиннона (93) до трёх результативных действий. Между идущим третьим россиянином и лидирующим канадцем затесался ещё и немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (92). А ведь Никита сыграл меньше матчей (58), нежели оба его конкурента: Натан провёл 62 встречи, а Леон принял участие в 61 игре.

Материалы по теме
Погоня Кучерова продолжается! Никита растерзал «Коламбус», набрав три очка
Погоня Кучерова продолжается! Никита растерзал «Коламбус», набрав три очка

В этом сезоне отрыв лучшего бомбардира НХЛ среди россиян от его ближайших преследователей выглядит просто космическим образом. Идущие следом Артемий Панарин и Кирилл Марченко отстают от Кучерова на 27 и 30 очков соответственно. Больше же никто, кроме них, на данный момент не выбил и 60+ очков. Причиной тому стало огромное количество травм, которое навалилось на российских хоккеистов в текущей регулярке. Тот же Кирилл Капризов по-прежнему не может ничем помочь своей «Миннесоте».

Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

Что же касается капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, то он продолжает методично и планомерно приближаться к самому престижному рекорду в истории НХЛ. Сейчас на его счету уже 884 точных броска за карьеру в североамериканской лиги. Теперь его отделяет всего 10 голов от того, чтобы сравняться с легендарным снайперским рекордом Уэйна Гретцки (894), и 11 заброшенных шайб от того, чтобы его превзойти.

Материалы по теме
«Он не просто так лучший голеадор». Реакция Америки на 884-й гол Овечкина в НХЛ
«Он не просто так лучший голеадор». Реакция Америки на 884-й гол Овечкина в НХЛ

Обращает на себя внимание перемещение на высокое шестое место в российском зачёте бомбардиров дебютанта лиги Матвея Мичкова. Новичок «Филадельфии Флайерз» всё-таки сумел сработаться с обладающим суровым тренерским нравом Джоном Тортореллой, о чём и говорят высокие показатели россиянина. Пережив заметный спад, молодой россиянин сумел вернуться на позитивный лад и даже был признан лучшим новичком февраля в НХЛ.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Кучеров«Тампа»нападающий5890 (28+62)+1739
2Панарин«Рейнджерс»нападающий5963 (25+38)-816
3Марченко«Коламбус»нападающий5860 (24+36)+3214
4Капризов«Миннесота»нападающий3752 (23+29)+1914
5Овечкин«Вашингтон»нападающий4548 (31+17)+1714
6Мичков«Филадельфия»нападающий6045 (19+26)-1138
7Свечников«Каролина»нападающий6143 (18+25)-747
8Бучневич«Сент-Луис»нападающий6042 (13+29)+521
9Малкин«Питтсбург»нападающий5441 (12+29)-2328
10Воронков«Коламбус»нападающий5240 (20+20)+1641
11Барбашёв«Вегас»нападающий5039 (18+21)+188
12Сергачёв«Юта»защитник5639 (11+28)-1120
13Дорофеев«Вегас»нападающий6037 (24+13)-1020
14Дадонов«Даллас»нападающий6133 (16+17)+116
15Наместников«Виннипег»нападающий5830 (10+20)+1932
16Проворов«Коламбус»защитник6128 (7+21)+718
17Цыплаков«Айлендерс»нападающий5626 (7+19)+733
18Тарасенко«Детройт»нападающий5924 (8+16)-116
19Орлов«Каролина»нападающий6224 (4+20)+1518
20Михеев«Чикаго»нападающий5923 (12+11)+414
21Подколзин«Эдмонтон»нападающий6121 (6+15)+622
22Кузьменко«Калгари»/«Филадельфия»нападающий4320 (6+14)-1112
23Гавриков«Лос-Анджелес»защитник5920 (3+17)+614
24Ничушкин«Колорадо»нападающий2419 (12+7)+74
25Романов«Айлендерс»защитник4718 (4+14)+1020
26Коваленко«Колорадо»/«Сан-Хосе»нападающий4516 (5+11)-812
27Задоров«Бостон»защитник6315 (3+12)+14119
28Чинахов«Коламбус»нападающий2214 (7+7)02
29Замула«Филадельфия»защитник4414 (3+11)-104
30Тренин«Миннесота»нападающий5613 (6+7)+233
31Минтюков«Анахайм»защитник4812 (4+8)-1116
32Любушкин«Даллас»защитник5912 (1+11)+1220
33Куликов«Флорида»защитник6211 (3+8)+1134
34Торопченко«Сент-Луис»нападающий6010 (1+9)-119
35Свечков«Нэшвилл»нападающий319 (6+3)-114
36Зуб«Оттава»защитник359 (2+7)-520
37Хуснутдинов«Миннесота»нападающий577 (2+5)-614
38Костин«Сан-Хосе»нападающий297 (1+6)-325
39Мироманов«Калгари»защитник377 (1+6)+312
40Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник196 (1+5)+44
41Мирошниченко«Вашингтон»нападающий184 (1+3)+10
42Чибриков«Виннипег»нападающий43 (2+1)+10
43Гущин«Сан-Хосе»нападающий101 (0+1)-26
44Меркулов«Бостон»нападающий61 (0+1)-12
45Алексеев«Вашингтон»защитник50+40
46Денисенко«Вегас»нападающий1002
47Мисюль«Нью-Джерси»защитник10-10
48Пономарёв«Питтсбург»нападающий40-12
49Гребёнкин«Торонто»нападающий70-32
50Прищепов«Колорадо»нападающий10000

АХЛ

Ярослава Аскарова на время паузы на Турнир четырёх наций отправляли в АХЛ. Там он провёл пять матчей, но четыре из них проиграл. Лидерство по победам у него уже отобрал одноклубник Георгий Романов.

Сергей Мурашов продолжает свою невероятную серию – в АХЛ у него шесть побед в шести встречах. Несмотря на это, в феврале его отправляли обратно в ECHL, но в начале марта вернули в «Уилкс-Бэрри». Ждём новых стартов – и продолжения победной серии.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Романов«Сан-Хосе»21113,190,50
2Аскаров«Сан-Хосе»19102,5292,23
3Ахтямов«Торонто»21102,6490,63
4Жеренко«Спрингфилд»2393,3789,80
5Мурашов«Уилкс-Бэрри»661,9993,41
6Хажеев«Чикаго»1653,29881
7Тарасов«Кливленд»212,9690,80
8Пекса«Торонто»203,7787,80
9Бутеец«Сан-Диего»205,56800

Григория Денисенко в середине февраля обменяли из «Вегаса» в «Нэшвилл». Подняться в НХЛ он в не поднялся, зато в двух матчах подряд за «Милуоки» удалялся до конца игры. За счёт этого он сейчас – второй среди россиян в лиге по штрафным минутам. Больше только у защитника «Рочестера» Всеволода Комарова.

Никита Александров, пропустивший два месяца из-за травмы, сейчас набрал внушительные обороты и поднялся с девятого на третье место в списке российских бомбардиров. У него была результативная серия из восьми встреч, за которые он набрал 14 (8+6) очков. По очкам в среднем за игру он – лучший среди наших и единственный, у кого этот показатель больше единицы.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Меркулов«Провиденс»нападающий4744 (13+31)+414
2Соколов«Тусон»нападающий5239 (20+19)-616
3Александров«Спрингфилд»нападающий2932 (15+17)+1912
4Пономарёв«Уилкс-Бэрри»нападающий4031 (11+20)+640
5Мирошниченко«Херши»нападающий3329 (16+13)-414
6Гущин«Сан-Хосе»нападающий3728 (19+9)-322
7Денисенко«Хендерсон»/«Милуоки»нападающий4726 (10+16)-2168
8Кудрявцев«Эбботсдорф»защитник4723 (3+20)+814
9Неучев«Рочестер»нападающий3922 (7+15)-36
10Дуда«Тусон»защитник5021 (3+18)+104
11Гребёнкин«Торонто»нападающий3820 (9+11)-232
12Прищепов«Колорадо»нападающий4020 (8+12)+330
13Чибриков«Манитоба»нападающий3018 (7+11)-1510
14Новиков«Рочестер»защитник5018 (5+13)+2646
15Павлычев«Чикаго»нападающий4316 (4+12)-245
16Кузнецов«Калгари»защитник5416 (3+13)+2426
17Петров«Бейкерсфилд»нападающий3615 (8+7)08
18Тринеев«Херши»нападающий4213 (10+3)+417
19Комаров«Рочестер»защитник5113 (2+11)+775
20Свечков«Милуоки»нападающий1312 (5+7)+310
21Грошев«Сиракьюз»нападающий4611 (5+6)-415
22Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник219 (0+9)-66
23Мисюль«Ютика»защитник468 (0+8)-631
24Осипов«Херши»/«Ютика»защитник316 (1+5)-638
25Грушников«Калгари»защитник465 (1+4)-222
26Кисаков«Рочестер»нападающий74 (3+1)+48
27Николаев«Калгари»нападающий94 (0+4)-32
28Трикозов«Чикаго»нападающий203 (2+1)-24
29Кныжов«Уилкс-Бэрри»защитник123 (1+2)-319
30Барбашёв«Хартфорд»нападающий31 (1+0)+14
31Алексеев«Херши»защитник21 (0+1)+50
32Чайка«Хендерсон»защитник51 (0+1)-54

CHL

Алексей Медведев – единственный российский вратарь в российской молодёжке, идёт третьим в лиге Онтарио по коэффициенту надёжности и четвёртым – по проценту отражённых бросков.

Матвей Гридин – лучший бомбардир QMJHL среди первогодков – был признан лучшим новичком февраля, набрав 11 очков. Его отрыв от ближайшего преследователя сейчас составляет 14 очков, однако россиянин не выходил на лёд с 15 февраля из-за травмы.

Нападающий Игорь Чернышов уехал из «Динамо» этим летом, но первую часть сезона в OHL пропускал из-за серьёзной травмы плеча. И вот он вернулся в строй и с ходу начал разрывать лигу. Набирать по три, четыре или даже пять очков за матч стало для него привычным делом. На драфте НХЛ его прокатили мимо первого раунда, зато сейчас Чернышов выглядит настоящей кражей для «Сан-Хосе». Шутка ли, 38 очков в 15 встречах!

Игорь Чернышов

Игорь Чернышов

Фото: Candice Ward/Getty Images

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Медведев«Лондон»30202,6991,52
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Шавиниган», QMJHLнападающий4966 (29+37)+2827
2Горюнов«Шарлоттаун»/«Бленвиль», QMJHLнападающий4660 (29+31)+146
3Чернышов«Сагино», OHLнападающий1538 (14+24)+136
4Муранов«Калгари»/«Ванкувер», WHLнападающий5436 (13+23)+1947
5Каримов«Сарния», OHLнападающий5724 (12+12)-653
6Скворцов«Гуэльф», OHLзащитник5018 (5+13)-1710
7Варосян«Оуэн Саунд», OHLнападающий4812 (4+8)-1135
8Анисимов«Принс Джордж», WHLзащитник5112 (2+10)+614
9Фролов«Флинт», OHLзащитник5611 (2+9)+223
10Бондарь«Валь-д'Ор», QMJHLзащитник4610 (2+8)-1626
11Вояга«Шарлоттаун», QMJHLзащитник384 (1+3)-146
12Семёнов«Ред Дир», WHLнападающий173 (1+2)-82
13Дианов«Ниагара», OHLнападающий222 (1+1)-22
14Михайлов«Портленд», WHLнападающий40-10

NCAA

Михаил Егоров продолжает осваиваться в университете Бостона и выиграл ещё три матча, в том числе – записал на свой счёт первый «сухарь» в NCAA.

Тройка лучших российских бомбардиров лиги изменений не претерпела, однако Айдар Суниев провёл февраль лучше всех (шесть очков в шести встречах) и уже вовсю наступает на пятки Стивену Сардаряну. Оба они, кстати, проводят свои лучшие сезоны за карьеру в NCAA.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Сергеевун. Пенн Стэйт27152,5791,84
2Егоровун. Бостона1051,97931
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1СардарянМичиганский технологический ун.нападающий3334 (10+24)+547
2Суниевун. Массачусетсанападающий2933 (17+16)+722
3НикораДартмутский колледжнападающий2924 (3+21)-94
4Спицеровун. Вермонтанападающий3017 (11+6)+64
5ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий2916 (8+8)+448
6Задвернюкун. Браунанападающий2910 (3+7)+227
7Лукашевичун. Мичиганазащитник267 (1+6)+114
8Кабановун. Боулинг-Гриннападающий136 (2+4)02
9Рубцовун. Аляска-Фэрбанкснападающий134 (3+1)08
10Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник91 (0+1)-57

USHL

Про голкипера Егорова всё уже сказано выше: в течение всего последнего месяца российский вратарь уже не опускался на уровень USHL, продолжая нарабатывать игровую практику в NCAA. А вот среди полевых россиян, выступающих в главной юниорской хоккейной лиге США, произошла интересная перестановка.

На протяжении практически всего сезона лучшим бомбардиром среди россиян оставался Артемий Низамеев, но сейчас он пропустил на первую строчку Даниила Шлаина. Причиной того стало неравное количество сыгранных матчей: Шлаин провёл на этом интервале времени на шесть встреч больше, вследствие чего и опередил соотечественника в бомбардирской гонке.

Покинувший систему московского «Динамо» Иван Рябкин продолжает набирать очки за результативность, сумев выйти на график в 1,14 очка за матч. По среднему количеству очков за игру Иван является лучшим россиянином в лиге, но всё-таки он провёл не так много встреч, как те же Низамеев и Шлаин, чтобы сравнение могло являться корректным. Хотя свои преддрафтовые позиции Иван всё-таки явно подтянул после очевидного провала в первой части сезона, которую он провёл в России.

Материалы по теме
Топовый русский юниор уехал играть в Северную Америку. Спасёт ли Рябкин свой сезон?
Топовый русский юниор уехал играть в Северную Америку. Спасёт ли Рябкин свой сезон?
ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Егоров«Омаха»1933,1291,21
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Шлаин«Линкольн»нападающий4947 (19+28)+108
2Низамеев«Трай-Сити»нападающий4246 (23+23)-112
3Чалый«Су-Фоллс»защитник4729 (9+20)+432
4Клёпов«Су-Сити»нападающий4927 (8+19)+518
5Воронин«Янгстоун»/«Фарго»нападающий4123 (7+16)+338
6Шилов«Грин-Бэй»нападающий2721 (10+11)-1912
7Морозов«Трай-Сити»нападающий4620 (10+10)-816
8Власов«Су-Фоллс»нападающий4018 (10+8)-312
9Рябкин«Маскегон»нападающий1416 (9+7)+250
10Рыбаков«Су-Фоллс»защитник4013 (4+9)+2722
11Катин«Омаха»защитник473 (1+2)-1942
12Семёнов«Омаха»нападающий112 (1+1)02
13Молгачёв«Янгстоун»нападающий1000
14Кулебякин«Линкольн»нападающий6000
15Федотов«Грин-Бэй»защитник100-44

ECHL

В хоккейной лиге Восточного побережья в этом сезоне по-прежнему были задействованы четыре российских голкипера. И здесь всё достаточно стабильно: Сергей Мурашов и Вячеслав Бутеец продолжают получать большую практику в ECHL, демонстрируя хорошие показатели.

Голкипер системы «Питтсбурга» Мурашов занимает седьмое место во всей лиге по выигранным матчам, тогда как голкипер системы «Анахайма» Бутеец идёт вторым по встречам на «ноль». Причём от первого места Вячеслава отделяет всего один шат-аут, хотя лидирующий по этому показателю американец Кэм Джонсон провёл на 10 матчей больше россиянина.

Материалы по теме
Бросили себе вызов. 10 хоккеистов, уехавших из России в Америку в 2024 году
Бросили себе вызов. 10 хоккеистов, уехавших из России в Америку в 2024 году

Много играет и Вячеслав Пекса, но его показатели заметно уступают в прямом сравнении с первым номером его команды чешским голкипером Павелом Цаяном. В свою очередь, Руслан Хажеев на протяжении львиной части нынешнего сезона находится в расположении клуба АХЛ.

ВратарьКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Мурашов«Уилинг»26172,4092,21
2Бутеец«Тулса»26132,7890,44
3Пекса«Цинциннати»2172,8488,71
4Хажеев«Блумингтон»106,6580,00

Ещё в предыдущем материале месячной давности мы подробно освещали, как складывается сезон в ECHL для Андрея Баканова, который запомнился выступлениями в КХЛ за «Куньлунь» и «Сочи». В январе 22-летний форвард примерил свитер четвёртой команды с начала чемпионата. Сезон-2024/2025 россиянин начинал в расположении «Вустера», после чего пережил три обмена и в итоге оказался в «Айдахо», где наконец стал набирать очки. Однако в середине февраля Баканов перебрался уже в пятый (!) клуб в течение одного (!) сезона. Возможно, это даже тянет на какой-то рекорд. Теперь Андрей является хоккеистом «Норфолка», но там он очков ещё не набирал.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Андреев«Канзас»нападающий4646 (16+30)+3477
2Тимофеев«Норфолк»нападающий4539 (14+25)+2092
3Смирнов«Норфолк»нападающий4233 (16+17)+922
4Газизов«Тулса»нападающий4724 (10+14)-220
5Тютяев«Форт Уэйн»нападающий1915 (5+10)+82
6Баканов«Вустер»/«Блумингтон»/«Форт Уэйн»/«Айдахо»/«Норфолк»нападающий4313 (9+4)-69
7Кулаков«Аллен»защитник4612 (5+7)-1069
8М. Барбашёв«Блумингтон»нападающий277 (3+4)+310
9Смирнов«Адирондак»нападающий235 (1+4)+24
10Гурьев«Уичита»защитник342 (1+1)-524
11Чайка«Тахо»защитник41 (0+1)-22
12Кныжов«Цинциннати»защитник61 (0+1)-62
13Дададжанов«Блумингтон»защитник61 (0+1)02
14Николаев«Рапид Сити»нападающий20-10
15Михайлов«Тулса»нападающий4000
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android