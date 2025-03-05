Расклад по всем русским в Америке. Овечкин штурмует рекорд века, Кучеров летит за наградой

«Чемпионат» возвращается с ежемесячной рубрикой о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, рассказываем о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже в студенческих командах США. Подводим промежуточные результаты по итогам прошедшего февраля и по состоянию на сегодня, обращая внимание на то, что изменилось с момента выхода предыдущего материала.

НХЛ

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский провёл феноменальный отрезок, сумев одержать семь побед в последних восьми матчах с момента нашего предыдущего подведения итогов (6 февраля). Подобный результат позволил Андрею значительно улучшить все свои статистические показатели и оторваться от Сергея Бобровского в российском рейтинге вратарей. Обладатель последнего розыгрыша Кубка Стэнли проводит снова очень качественный сезон, но в своей команде получает меньшую нагрузку, нежели Василевский. И даже после обмена Спенсера Найта в «Чикаго» эта ситуация вряд ли изменится, тогда как Андрей играет за «молний» фактически без выходных.

Андрей Василевский Фото: Mike Carlson/Getty Images

Интересно, что на третьем месте по числу выигранных матчей продолжает оставаться голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин. Но конкретно в этом случае приходит на ум известная цитата про статистику: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». В целом по сезону показатели Ильи действительно хороши, вот только за последние несколько недель российский голкипер сыграл неудачно в двух принципиальных матчах для его команды. «Айлендерс» дважды подряд уступили «Рейнджерс» (1:5, 0:4) с Игорем Шестёркиным на последнем рубеже, в результате чего значительно ухудшили свои кубковые перспективы. И если второе поражение получилось в целом общекомандным, то в первом случае Сорокин объективно вчистую провалил игру. Впрочем, недавно с Ильёй случилось и невероятно редкое событие со знаком плюс: в матче с «Нэшвиллом» (7:4) он стал автором заброшенной шайбы, даже не совершив броска по воротам.

В свою очередь, вышеупомянутый Шестёркин продолжает проводить довольно нервный и крайне нестабильный сезон. Однако в последнее время его игра всё-таки постепенно более-менее стабилизировалась. И как раз в матчах с «островитянами» он показал элементы своей лучшей формы в текущей регулярке. За 120 минут он пропустил всего одну шайбу (ещё одна оказалась не засчитана), сумев однажды даже отыграть «на ноль». Во многом благодаря именно этим победам «Рейнджерс» минувшей ночью спустя несколько месяцев смогли вернуться в зону плей-офф. Любопытно, что по числу шат-аутов Шестёркин делит первое место в российском рейтинге вратарей с Василевским.

Игорь Шестёркин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Завершая разговор о вратарях, стоит отметить, что ещё один российский вратарь «островитян» Семён Варламов всё ещё продолжает длительное восстановление после травмы, которую он получил ещё в начале декабря прошлого года. Последний раз Илья выходил на лёд в матче регулярного чемпионата НХЛ 29 ноября 2024 года. С учётом возраста 36-летнего голкипера, это обстоятельство не может не вызывать тревоги. Вполне возможно, что травма Варламова как раз и приводит к тому, что его соотечественник Сорокин порой срывает важные матчи, так как вынужден получать огромную нагрузку.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Василевский «Тампа» 48 29 2,18 92,4 4 2 Бобровский «Флорида» 41 26 2,55 90,6 3 3 Сорокин «Айлендерс» 46 23 2,78 90,5 3 4 Кочетков «Каролина» 37 22 2,49 90,3 1 5 Шестёркин «Рейнджерс» 44 21 2,86 90,6 4 6 Самсонов «Вегас» 24 14 2,91 88,7 1 7 Георгиев «Колорадо»/«Сан-Хосе» 36 12 3,54 87,9 0 8 Тарасов «Коламбус» 15 6 3,58 88,1 1 9 Федотов «Филадельфия» 19 5 3,08 88,5 0 10 Аскаров «Сан-Хосе» 13 4 3,10 89,6 0 11 Варламов «Айлендерс» 10 3 2,89 88,9 0

В общей же сложности в этом сезоне НХЛ уже были задействованы 50 полевых хоккеистов из России. Лучше всех дела складываются у нападающего «молний» Никиты Кучерова, который продолжает реальную борьбу за «Арт Росс Трофи» по итогам текущей регулярки. Минувшей ночью нападающий «Тампы» стал первым россиянином, выбившим 90 очков в нынешнем сезоне. Благодаря этому Никита сократил своё отставание от лидера гонки бомбардиров НХЛ Натана Маккиннона (93) до трёх результативных действий. Между идущим третьим россиянином и лидирующим канадцем затесался ещё и немецкий форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (92). А ведь Никита сыграл меньше матчей (58), нежели оба его конкурента: Натан провёл 62 встречи, а Леон принял участие в 61 игре.

В этом сезоне отрыв лучшего бомбардира НХЛ среди россиян от его ближайших преследователей выглядит просто космическим образом. Идущие следом Артемий Панарин и Кирилл Марченко отстают от Кучерова на 27 и 30 очков соответственно. Больше же никто, кроме них, на данный момент не выбил и 60+ очков. Причиной тому стало огромное количество травм, которое навалилось на российских хоккеистов в текущей регулярке. Тот же Кирилл Капризов по-прежнему не может ничем помочь своей «Миннесоте».

Кирилл Капризов Фото: Ellen Schmidt/Getty Images

Что же касается капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, то он продолжает методично и планомерно приближаться к самому престижному рекорду в истории НХЛ. Сейчас на его счету уже 884 точных броска за карьеру в североамериканской лиги. Теперь его отделяет всего 10 голов от того, чтобы сравняться с легендарным снайперским рекордом Уэйна Гретцки (894), и 11 заброшенных шайб от того, чтобы его превзойти.

Обращает на себя внимание перемещение на высокое шестое место в российском зачёте бомбардиров дебютанта лиги Матвея Мичкова. Новичок «Филадельфии Флайерз» всё-таки сумел сработаться с обладающим суровым тренерским нравом Джоном Тортореллой, о чём и говорят высокие показатели россиянина. Пережив заметный спад, молодой россиянин сумел вернуться на позитивный лад и даже был признан лучшим новичком февраля в НХЛ.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Кучеров «Тампа» нападающий 58 90 (28+62) +17 39 2 Панарин «Рейнджерс» нападающий 59 63 (25+38) -8 16 3 Марченко «Коламбус» нападающий 58 60 (24+36) +32 14 4 Капризов «Миннесота» нападающий 37 52 (23+29) +19 14 5 Овечкин «Вашингтон» нападающий 45 48 (31+17) +17 14 6 Мичков «Филадельфия» нападающий 60 45 (19+26) -11 38 7 Свечников «Каролина» нападающий 61 43 (18+25) -7 47 8 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 60 42 (13+29) +5 21 9 Малкин «Питтсбург» нападающий 54 41 (12+29) -23 28 10 Воронков «Коламбус» нападающий 52 40 (20+20) +16 41 11 Барбашёв «Вегас» нападающий 50 39 (18+21) +18 8 12 Сергачёв «Юта» защитник 56 39 (11+28) -11 20 13 Дорофеев «Вегас» нападающий 60 37 (24+13) -10 20 14 Дадонов «Даллас» нападающий 61 33 (16+17) +11 6 15 Наместников «Виннипег» нападающий 58 30 (10+20) +19 32 16 Проворов «Коламбус» защитник 61 28 (7+21) +7 18 17 Цыплаков «Айлендерс» нападающий 56 26 (7+19) +7 33 18 Тарасенко «Детройт» нападающий 59 24 (8+16) -11 6 19 Орлов «Каролина» нападающий 62 24 (4+20) +15 18 20 Михеев «Чикаго» нападающий 59 23 (12+11) +4 14 21 Подколзин «Эдмонтон» нападающий 61 21 (6+15) +6 22 22 Кузьменко «Калгари»/«Филадельфия» нападающий 43 20 (6+14) -11 12 23 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 59 20 (3+17) +6 14 24 Ничушкин «Колорадо» нападающий 24 19 (12+7) +7 4 25 Романов «Айлендерс» защитник 47 18 (4+14) +10 20 26 Коваленко «Колорадо»/«Сан-Хосе» нападающий 45 16 (5+11) -8 12 27 Задоров «Бостон» защитник 63 15 (3+12) +14 119 28 Чинахов «Коламбус» нападающий 22 14 (7+7) 0 2 29 Замула «Филадельфия» защитник 44 14 (3+11) -10 4 30 Тренин «Миннесота» нападающий 56 13 (6+7) +2 33 31 Минтюков «Анахайм» защитник 48 12 (4+8) -11 16 32 Любушкин «Даллас» защитник 59 12 (1+11) +12 20 33 Куликов «Флорида» защитник 62 11 (3+8) +11 34 34 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 60 10 (1+9) -1 19 35 Свечков «Нэшвилл» нападающий 31 9 (6+3) -11 4 36 Зуб «Оттава» защитник 35 9 (2+7) -5 20 37 Хуснутдинов «Миннесота» нападающий 57 7 (2+5) -6 14 38 Костин «Сан-Хосе» нападающий 29 7 (1+6) -3 25 39 Мироманов «Калгари» защитник 37 7 (1+6) +3 12 40 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 19 6 (1+5) +4 4 41 Мирошниченко «Вашингтон» нападающий 18 4 (1+3) +1 0 42 Чибриков «Виннипег» нападающий 4 3 (2+1) +1 0 43 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 10 1 (0+1) -2 6 44 Меркулов «Бостон» нападающий 6 1 (0+1) -1 2 45 Алексеев «Вашингтон» защитник 5 0 +4 0 46 Денисенко «Вегас» нападающий 1 0 0 2 47 Мисюль «Нью-Джерси» защитник 1 0 -1 0 48 Пономарёв «Питтсбург» нападающий 4 0 -1 2 49 Гребёнкин «Торонто» нападающий 7 0 -3 2 50 Прищепов «Колорадо» нападающий 10 0 0 0

АХЛ

Ярослава Аскарова на время паузы на Турнир четырёх наций отправляли в АХЛ. Там он провёл пять матчей, но четыре из них проиграл. Лидерство по победам у него уже отобрал одноклубник Георгий Романов.

Сергей Мурашов продолжает свою невероятную серию – в АХЛ у него шесть побед в шести встречах. Несмотря на это, в феврале его отправляли обратно в ECHL, но в начале марта вернули в «Уилкс-Бэрри». Ждём новых стартов – и продолжения победной серии.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Романов «Сан-Хосе» 21 11 3,1 90,5 0 2 Аскаров «Сан-Хосе» 19 10 2,52 92,2 3 3 Ахтямов «Торонто» 21 10 2,64 90,6 3 4 Жеренко «Спрингфилд» 23 9 3,37 89,8 0 5 Мурашов «Уилкс-Бэрри» 6 6 1,99 93,4 1 6 Хажеев «Чикаго» 16 5 3,29 88 1 7 Тарасов «Кливленд» 2 1 2,96 90,8 0 8 Пекса «Торонто» 2 0 3,77 87,8 0 9 Бутеец «Сан-Диего» 2 0 5,56 80 0

Григория Денисенко в середине февраля обменяли из «Вегаса» в «Нэшвилл». Подняться в НХЛ он в не поднялся, зато в двух матчах подряд за «Милуоки» удалялся до конца игры. За счёт этого он сейчас – второй среди россиян в лиге по штрафным минутам. Больше только у защитника «Рочестера» Всеволода Комарова.

Никита Александров, пропустивший два месяца из-за травмы, сейчас набрал внушительные обороты и поднялся с девятого на третье место в списке российских бомбардиров. У него была результативная серия из восьми встреч, за которые он набрал 14 (8+6) очков. По очкам в среднем за игру он – лучший среди наших и единственный, у кого этот показатель больше единицы.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Меркулов «Провиденс» нападающий 47 44 (13+31) +4 14 2 Соколов «Тусон» нападающий 52 39 (20+19) -6 16 3 Александров «Спрингфилд» нападающий 29 32 (15+17) +19 12 4 Пономарёв «Уилкс-Бэрри» нападающий 40 31 (11+20) +6 40 5 Мирошниченко «Херши» нападающий 33 29 (16+13) -4 14 6 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 37 28 (19+9) -3 22 7 Денисенко «Хендерсон»/«Милуоки» нападающий 47 26 (10+16) -21 68 8 Кудрявцев «Эбботсдорф» защитник 47 23 (3+20) +8 14 9 Неучев «Рочестер» нападающий 39 22 (7+15) -3 6 10 Дуда «Тусон» защитник 50 21 (3+18) +10 4 11 Гребёнкин «Торонто» нападающий 38 20 (9+11) -2 32 12 Прищепов «Колорадо» нападающий 40 20 (8+12) +3 30 13 Чибриков «Манитоба» нападающий 30 18 (7+11) -15 10 14 Новиков «Рочестер» защитник 50 18 (5+13) +26 46 15 Павлычев «Чикаго» нападающий 43 16 (4+12) -2 45 16 Кузнецов «Калгари» защитник 54 16 (3+13) +24 26 17 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 36 15 (8+7) 0 8 18 Тринеев «Херши» нападающий 42 13 (10+3) +4 17 19 Комаров «Рочестер» защитник 51 13 (2+11) +7 75 20 Свечков «Милуоки» нападающий 13 12 (5+7) +3 10 21 Грошев «Сиракьюз» нападающий 46 11 (5+6) -4 15 22 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 21 9 (0+9) -6 6 23 Мисюль «Ютика» защитник 46 8 (0+8) -6 31 24 Осипов «Херши»/«Ютика» защитник 31 6 (1+5) -6 38 25 Грушников «Калгари» защитник 46 5 (1+4) -2 22 26 Кисаков «Рочестер» нападающий 7 4 (3+1) +4 8 27 Николаев «Калгари» нападающий 9 4 (0+4) -3 2 28 Трикозов «Чикаго» нападающий 20 3 (2+1) -2 4 29 Кныжов «Уилкс-Бэрри» защитник 12 3 (1+2) -3 19 30 Барбашёв «Хартфорд» нападающий 3 1 (1+0) +1 4 31 Алексеев «Херши» защитник 2 1 (0+1) +5 0 32 Чайка «Хендерсон» защитник 5 1 (0+1) -5 4

CHL

Алексей Медведев – единственный российский вратарь в российской молодёжке, идёт третьим в лиге Онтарио по коэффициенту надёжности и четвёртым – по проценту отражённых бросков.

Матвей Гридин – лучший бомбардир QMJHL среди первогодков – был признан лучшим новичком февраля, набрав 11 очков. Его отрыв от ближайшего преследователя сейчас составляет 14 очков, однако россиянин не выходил на лёд с 15 февраля из-за травмы.

Нападающий Игорь Чернышов уехал из «Динамо» этим летом, но первую часть сезона в OHL пропускал из-за серьёзной травмы плеча. И вот он вернулся в строй и с ходу начал разрывать лигу. Набирать по три, четыре или даже пять очков за матч стало для него привычным делом. На драфте НХЛ его прокатили мимо первого раунда, зато сейчас Чернышов выглядит настоящей кражей для «Сан-Хосе». Шутка ли, 38 очков в 15 встречах!

Игорь Чернышов Фото: Candice Ward/Getty Images

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Медведев «Лондон» 30 20 2,69 91,5 2

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Шавиниган», QMJHL нападающий 49 66 (29+37) +28 27 2 Горюнов «Шарлоттаун»/«Бленвиль», QMJHL нападающий 46 60 (29+31) +1 46 3 Чернышов «Сагино», OHL нападающий 15 38 (14+24) +13 6 4 Муранов «Калгари»/«Ванкувер», WHL нападающий 54 36 (13+23) +19 47 5 Каримов «Сарния», OHL нападающий 57 24 (12+12) -6 53 6 Скворцов «Гуэльф», OHL защитник 50 18 (5+13) -17 10 7 Варосян «Оуэн Саунд», OHL нападающий 48 12 (4+8) -11 35 8 Анисимов «Принс Джордж», WHL защитник 51 12 (2+10) +6 14 9 Фролов «Флинт», OHL защитник 56 11 (2+9) +2 23 10 Бондарь «Валь-д'Ор», QMJHL защитник 46 10 (2+8) -16 26 11 Вояга «Шарлоттаун», QMJHL защитник 38 4 (1+3) -1 46 12 Семёнов «Ред Дир», WHL нападающий 17 3 (1+2) -8 2 13 Дианов «Ниагара», OHL нападающий 22 2 (1+1) -2 2 14 Михайлов «Портленд», WHL нападающий 4 0 -1 0

NCAA

Михаил Егоров продолжает осваиваться в университете Бостона и выиграл ещё три матча, в том числе – записал на свой счёт первый «сухарь» в NCAA.

Тройка лучших российских бомбардиров лиги изменений не претерпела, однако Айдар Суниев провёл февраль лучше всех (шесть очков в шести встречах) и уже вовсю наступает на пятки Стивену Сардаряну. Оба они, кстати, проводят свои лучшие сезоны за карьеру в NCAA.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Сергеев ун. Пенн Стэйт 27 15 2,57 91,8 4 2 Егоров ун. Бостона 10 5 1,97 93 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Сардарян Мичиганский технологический ун. нападающий 33 34 (10+24) +5 47 2 Суниев ун. Массачусетса нападающий 29 33 (17+16) +7 22 3 Никора Дартмутский колледж нападающий 29 24 (3+21) -9 4 4 Спицеров ун. Вермонта нападающий 30 17 (11+6) +6 4 5 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 29 16 (8+8) +4 48 6 Задвернюк ун. Брауна нападающий 29 10 (3+7) +2 27 7 Лукашевич ун. Мичигана защитник 26 7 (1+6) +11 4 8 Кабанов ун. Боулинг-Грин нападающий 13 6 (2+4) 0 2 9 Рубцов ун. Аляска-Фэрбанкс нападающий 13 4 (3+1) 0 8 10 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 9 1 (0+1) -5 7

USHL

Про голкипера Егорова всё уже сказано выше: в течение всего последнего месяца российский вратарь уже не опускался на уровень USHL, продолжая нарабатывать игровую практику в NCAA. А вот среди полевых россиян, выступающих в главной юниорской хоккейной лиге США, произошла интересная перестановка.

На протяжении практически всего сезона лучшим бомбардиром среди россиян оставался Артемий Низамеев, но сейчас он пропустил на первую строчку Даниила Шлаина. Причиной того стало неравное количество сыгранных матчей: Шлаин провёл на этом интервале времени на шесть встреч больше, вследствие чего и опередил соотечественника в бомбардирской гонке.

Покинувший систему московского «Динамо» Иван Рябкин продолжает набирать очки за результативность, сумев выйти на график в 1,14 очка за матч. По среднему количеству очков за игру Иван является лучшим россиянином в лиге, но всё-таки он провёл не так много встреч, как те же Низамеев и Шлаин, чтобы сравнение могло являться корректным. Хотя свои преддрафтовые позиции Иван всё-таки явно подтянул после очевидного провала в первой части сезона, которую он провёл в России.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 19 3 3,12 91,2 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Шлаин «Линкольн» нападающий 49 47 (19+28) +10 8 2 Низамеев «Трай-Сити» нападающий 42 46 (23+23) -1 12 3 Чалый «Су-Фоллс» защитник 47 29 (9+20) +4 32 4 Клёпов «Су-Сити» нападающий 49 27 (8+19) +5 18 5 Воронин «Янгстоун»/«Фарго» нападающий 41 23 (7+16) +3 38 6 Шилов «Грин-Бэй» нападающий 27 21 (10+11) -19 12 7 Морозов «Трай-Сити» нападающий 46 20 (10+10) -8 16 8 Власов «Су-Фоллс» нападающий 40 18 (10+8) -3 12 9 Рябкин «Маскегон» нападающий 14 16 (9+7) +2 50 10 Рыбаков «Су-Фоллс» защитник 40 13 (4+9) +27 22 11 Катин «Омаха» защитник 47 3 (1+2) -19 42 12 Семёнов «Омаха» нападающий 11 2 (1+1) 0 2 13 Молгачёв «Янгстоун» нападающий 1 0 0 0 14 Кулебякин «Линкольн» нападающий 6 0 0 0 15 Федотов «Грин-Бэй» защитник 10 0 -4 4

ECHL

В хоккейной лиге Восточного побережья в этом сезоне по-прежнему были задействованы четыре российских голкипера. И здесь всё достаточно стабильно: Сергей Мурашов и Вячеслав Бутеец продолжают получать большую практику в ECHL, демонстрируя хорошие показатели.

Голкипер системы «Питтсбурга» Мурашов занимает седьмое место во всей лиге по выигранным матчам, тогда как голкипер системы «Анахайма» Бутеец идёт вторым по встречам на «ноль». Причём от первого места Вячеслава отделяет всего один шат-аут, хотя лидирующий по этому показателю американец Кэм Джонсон провёл на 10 матчей больше россиянина.

Много играет и Вячеслав Пекса, но его показатели заметно уступают в прямом сравнении с первым номером его команды чешским голкипером Павелом Цаяном. В свою очередь, Руслан Хажеев на протяжении львиной части нынешнего сезона находится в расположении клуба АХЛ.

№ Вратарь Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Мурашов «Уилинг» 26 17 2,40 92,2 1 2 Бутеец «Тулса» 26 13 2,78 90,4 4 3 Пекса «Цинциннати» 21 7 2,84 88,7 1 4 Хажеев «Блумингтон» 1 0 6,65 80,0 0

Ещё в предыдущем материале месячной давности мы подробно освещали, как складывается сезон в ECHL для Андрея Баканова, который запомнился выступлениями в КХЛ за «Куньлунь» и «Сочи». В январе 22-летний форвард примерил свитер четвёртой команды с начала чемпионата. Сезон-2024/2025 россиянин начинал в расположении «Вустера», после чего пережил три обмена и в итоге оказался в «Айдахо», где наконец стал набирать очки. Однако в середине февраля Баканов перебрался уже в пятый (!) клуб в течение одного (!) сезона. Возможно, это даже тянет на какой-то рекорд. Теперь Андрей является хоккеистом «Норфолка», но там он очков ещё не набирал.