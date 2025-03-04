Что будет за битва! Все расклады в безумной гонке за плей-офф на Востоке НХЛ

Регулярный чемпионат НХЛ постепенно переходит в завершающую фазу – каждой из команде осталось провести не более 23 матчей до окончания сезона или же до продвижения в кубковую стадию. При этом восьмёрки участников предстоящего Кубка Стэнли от каждой конференции выглядят практически сформированными, а самая жаркая борьба, как обычно, развернётся за последние две путёвки – за зону уайлд-кард.

И если на Западе эта борьба будет происходить в основном между клубами, находящимися внутри этой самой восьмёрки, и несколькими преследователями, то на Востоке как минимум четыре соискателя трофея уже очевидны – это «Вашингтон» от Столичного дивизиона и «Торонто», «Флорида» и «Тампа-Бэй» – от Атлантического.

С большой долей вероятности компанию им составит «Каролина», чуть более шаткой выглядит позиция «Нью-Джерси». А вот за спиной у них всё жарче становится гонка, в которой участвуют едва ли не все оставшиеся команды конференции. Разве что за исключением «Питтсбурга» и «Баффало».

«Айлендерс» (60 матчей, 61 очко)

Шансы «островитян» на попадание в плей-офф значительно возросли после семиматчевой победной серии в конце января. Тогда отличный ход набрали голкиперы команды Илья Сорокин и Маркус Хёгберг, которые помогли своим одноклубникам взять очень важные очки в матчах в том числе и с прямыми конкурентами – «Коламбусом» и «Филадельфией».

Нынешняя форма нью-йоркцев, впрочем, оставляет желать лучшего – в последних семи играх они победили всего два раза, а на этом отрезке они дважды проиграли ближайшим соседям из «Рейнджерс», которые также участвуют в гонке за уайлд-кард.

Впереди у подопечных Патрика Руа довольно тяжёлый период – домашняя встреча с лидером НХЛ «Виннипегом» и дальний выезд на Тихоокеанское побережье к «Сан-Хосе», «Анахайму» и «Лос-Анджелесу», после чего уже к «островитянам» приедут «Эдмонтон» и «Флорида». В зависимости от того, как «Айлендерс» проведут этот отрезок, они могут отвалиться от группы преследования уже по его итогам.

«Филадельфия» (61 матч, 62 очка)

Присутствие «лётчиков» в этом списке очень сильно удивляет – непонятно, как при всех своих многочисленных проблемах, к которым можно отнести и невзрачную игру лидеров, и отсутствие стабильного первого номера, банда Джона Тортореллы умудряется держаться на плаву.

После пятиматчевой серии поражений «Флайерз» провели пять встреч подряд с набранными очками, в четырёх из которых они победили. Можно списать это на относительно лёгкий календарь – три из этих пяти игр были с испытывающим ещё большие проблемы «Питтсбургом», а ещё одна – с переживающим трудный период «Эдмонтоном», – однако в последнем матче «Филадельфия» смогла обыграть возглавляющий сводную таблицу лиги «Виннипег».

«Филадельфия Флайерз» Фото: Cameron Bartlett/Getty Images

Впереди у «лётчиков» сразу семиматчевая домашняя серия, но при этом лёгкой её назвать уже точно нельзя – здесь и борющийся за зону уайлд-кард на Западе «Калгари», и тот же «Виннипег», и набравшая ход «Тампа», и конкуренты из «Оттавы». С учётом крайне нестабильной игры «Флайерз», на их положение в гонке может повлиять едва ли не любая деталь.

«Бостон» (62 матча, 64 очка)

На протяжении последней пары лет «Брюинз» планомерно шли к тому, чтобы впервые с 2016 года пропустить розыгрыш Кубка Стэнли. Сейчас они близки к этому как никогда – увольнение Джима Монтгомери не помогло исправить ситуацию, в результате чего в тройку лучших команд Атлантического дивизиона «мишки» практически наверняка не попадут – уж слишком фантастическим кажется обратный сценарий.

Гипотетически шансы зацепиться за зону уайлд-кард у «Бостона», конечно же, есть – тем более что от находящегося на восьмом месте в конференции «Детройта» его отделяют всего два очка (правда, у «крыльев» есть и два матча в запасе). Но уж слишком многое должно сойтись, чтобы «Брюинз» попали в плей-офф.

Пока что болельщиков «Бостона» радует только один игрок: Пастрняк стал третьим игроком в истории «Бостона» по скорости достижения 800 очков за клуб

Одной магии Давида Пастрняка для этого точно будет недостаточно, но проблема в том, что помощи от партнёров как таковой у него и нет. Первый номер команды Джереми Свейман явно расслабился после подписания нового контракта, защита осиротела после травмы Чарли Макэвоя, полученной им во время Турнира четырёх наций, капитан Брэд Маршан уже не играет на прежнем уровне – пока всё складывается явно не в пользу «мишек».

«Монреаль» (61 матч, 65 очков)

Игра «Канадиенс» в этом сезоне является своего рода сюрпризом. До начала регулярки от «Хабс» не было каких-то больших ожиданий – команда продолжает перестройку, при этом в распоряжении Мартена Сан-Луи находится один из самых молодых составов лиги (средний возраст – 26 лет, моложе только «Баффало»). Да и вратарская линия «Монреаля» явно тянет средний уровень игроков вниз.

Однако у канадцев есть вполне неплохие шансы сотворить мини-сенсацию и забрать-таки уайлд-кард себе. Сейчас канадцы идут на серии из пяти побед, во время которой они смогли засушить «Каролину» и обыграть идущую с ними бок о бок «Оттаву».

«Монреаль Канадиенс» Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Очень многое для «Канадиенс» будет зависеть от их лидеров – Судзуки, Кофилда, Слафковски и Хатсона, за спинами которых нет игроков, способных стабильно набирать очки и брать игру на себя. Тот же Лайне в этом составе кажется игроком зависимым, о чём красноречиво говорит его статистика – львиную долю своих очков он набирает в большинстве.

И вот такая небольшая глубина состава в совокупности с уже упомянутой вратарской проблемой – два главных фактора, которые в этой гонке играют против периодически очень даже симпатичного «Монреаля».

«Оттава» (60 матчей, 65 очков)

Уже не первый год говорят, что этой «Оттаве» пора выходить в плей-офф, однако «сенаторы» всё никак не могут прервать эту засуху, которая длится с 2017 года. В этом сезоне у канадцев до сих пор есть отличные шансы оказаться в кубковой восьмёрке от Востока, и это даже несмотря на кошмарные результаты в последнее время – лишь одна победа за семь матчей.

Преимущество подопечных Трэвиса Грина относительно других соискателей уайлд-кард в том, что их судьба в большей степени находится именно в их руках: из 22 оставшихся встреч 11 «Сенаторз» предстоит провести с прямыми конкурентами – больше, чем любой другой команде из этого списка.

В целом у «Оттавы» есть практически всё, чтобы до последнего бороться за выход в плей-офф – неплохая (для выполнения этой задачи) вратарская линия, крепкая оборона и хорошие исполнители в атаке. Главное для «сенаторов» здесь – не помешать самим себе. А это они вполне могут.

«Рейнджерс» (61 матч, 66 очков)

После провала с «Баффало» (2:8), когда многие поспешили «уволить» Питера Лавиолетта, «рейнджеры» всё-таки пришли в себя – в четырёх из пяти матчей после того фиаско они одержали победы, а в последних двух встречах и вовсе не пропустили ни разу, с одинаковым счётом 4:0 обыграв «Нэшвилл» и «Айлендерс».

Значит ли это, что «копы» имеют большие шансы на проход в плей-офф, нежели остальные команды? Вовсе нет – «Парни с Бродвея» в этом сезоне не раз доказывали, что умеют создавать себе проблемы буквально на ровном месте. Поэтому американские горки их болельщикам обеспечены до самого конца регулярки.

Артемий Панарин Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Хорошим подспорьем для «Рейнджерс» будет предстоящее возвращение Адама Фокса и Криса Крайдера, которые пропустили несколько последних встреч своей команды – от этих игроков будет зависеть многое. Общий уровень хоккеистов клуба позволяет им забираться в плей-офф без нервотрёпки, но на деле её отсутствие, с учётом текущей формы команды, практически исключено.

«Детройт» (60 матчей, 66 очков)

«Ред Уингз», несколько лет развития которых украл Дерек Лалонд, с новым главным тренером Тоддом Маклелланом играют совершенно по-новому. На том отрезке сезона, когда «крыльями» управлял уже он, команда занимает четвёртое место в лиге по очкам, уступая лишь «Виннипегу», «Вашингтону» и «Далласу». Говорили бы мы о борьбе «Детройта» за зону уайлд-кард, находись Маклеллан у руля с самого начала регулярки? Кажется, вряд ли.

Сейчас у клуба из Города Моторов тоже довольно неплохая позиция, хотя последние два поражения в матчах с «Коламбусом» и… «Коламбусом» её немного пошатнули. Но бдительность терять ни в коем случае нельзя, поскольку соперники в концовке сезона у «Ред Уингз» будут довольно серьёзными – здесь есть по две встречи с «Вашингтоном», «Флоридой» и «Вегасом», три матча с «Каролиной», «Тампой», «Далласом», «Колорадо»… Лучше проверки на прочность практически не придумать.

Если «крылья» успешно пройдут этот отрезок, то можно будет предположить, что и в плей-офф, в который в таком случае они будут обязаны попасть, «Детройт» будет способен пошуметь.

«Коламбус» (60 матчей, 68 очков)

Едва ли не главное откровение этого сезона – казалось, что трагическая потеря Джонни Годро негативно скажется на и без того не хватающей звёзд с неба команде, однако «мундиры» в этом сезоне смотрятся очень здорово и по праву занимают своё место в таблице.

Более того, команда Дина Эвасона борется не только за зону уайлд-кард. У «Блю Джекетс» есть хорошие шансы закончить регулярку в тройке лучших команд Столичного дивизиона – по потерянным очкам они идут вровень с «Нью-Джерси», который как раз занимает третье место. Возвращение Якоба Маркстрёма, конечно, усилило «дьяволов» перед решающим отрезком сезона, но и у «Коламбуса» есть внутренние резервы, которые могут придать ему импульс – речь о пребывающих в лазарете Шоне Монахане, чей срок восстановления пока неизвестен, и Егоре Чинахове, о чьём возвращении в состав уже в предстоящем матче с «Тампой» объявил Эвасон.

Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко, Шон Монахан Фото: Ben Jackson/Getty Images

Своей яркой игрой «мундиры» точно заслужили впервые с 2020 года попасть в плей-офф, но с не самой надёжной вратарской линией там им точно будет непросто. Впрочем, об этом думать пока рановато.