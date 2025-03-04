СКА прервал серию поражений! Обыграли главного соперника, отпраздновав большой юбилей

К четвёртому – и последнему – армейскому дерби в этой регулярке КХЛ команды подошли в совершенно разной форме. Команда Ильи Воробьёва одержала четыре победы подряд, в то время как петербуржцы терпели поражение за поражением. Но если матчи с «Куньлунем» и «Спартаком» запомнились сплошными провалами в обороне (и 13 пропущенными шайбами), то в последних двух встречах СКА стал играть плотнее у своих ворот, однако в атаке захромала реализация.

Армейское дерби в этом сезоне – это настоящее атакующее пиршество, меньше девяти шайб команды за матч не забрасывали. Первый период сегодня это подтвердил. СКА сразу же захватил контроль над игрой, больше владел шайбой, но поначалу не создавал опасных моментов. ЦСКА же кусался не так часто, зато мощно. И если двойной бросок Дениса Гурьянова Егор Заврагин вытащил, то чуть позже, когда на пятачке здорово включился Соркин, он уже ничего не мог поделать.

Вскоре на льду закипели страсти – Александр Никишин жёстко приложил у борта Ивана Дроздова, что очень не понравилось Фредрику Классону. Он вступился за партнёра, однако капитан СКА драться не стал и в итоге заработал две минуты для своей команды. И хотя Никишин – основополагающий игрок большинства СКА, но гости справились и без него – Хайруллин здорово попал впритирку с дальней штангой, бросив через трафик.

Чуть позже СКА получил ещё одну возможность разыграть лишнего и вновь ей воспользовался. Сработала молодёжь – Иван Демидов затащил шайбу в зону и выдал отличную передачу на Матвея Короткого, который уверенно разобрался с Хомченко.

Однако радовались гости недолго, буквально через минуту Полтапов совершил зрелищный проход, объехал Сапего, уложил на лёд Заврагина и сравнял счёт. СКА взял запрос на положение «вне игры», но вход в зону был в рамках правил.

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Своим численным преимуществом ЦСКА воспользоваться не удалось, тем не менее во втором периоде уже они прибрали инициативу к своим рукам и заставляли соперника ошибаться и фолить. Однако Заврагин действовал надёжно на последнем рубеже, а в концовке периода оживился уже и СКА. Гости стали не просто жалить быстрыми выпадами, а серьёзно обосновались в зоне атаки, по ходу дела выпуская новых игроков, но забить не смогли.

Впервые в этом сезоне в армейском дерби состоялся безголевой период, но чтобы 40 минут подряд без шайб? Такое было трудно представить, однако Заврагин и Хомченко, пропустив по две шайбы, забетонировали свои ворота. За минуту до конца основного времени Земчёнок не успел за разогнавшимся Гурьяновым и зацепил его клюшкой, заработав две минуты.

СКА отбился в меньшинстве, половина из которого пришлась на овертайм, и на зубах вытащил игру, одержав победу в своём юбилейном 1200-м матче. Никишин, по ощущениям, в дополнительное время вообще не уходил со льда, и в итоге именно он поставил точку, сыграв на добивании после броска Григоренко. Главный соперник СКА повержен, в регулярке армейское дерби завершено, но оно может продолжиться в плей-офф, причём сразу в первом раунде. Впрочем, об этом пока рано, пока же петербуржцы прервали серию поражений.