«Локомотив» учинил разгром «Северстали», а ЦСКА в овертайме проиграл в армейском дерби.

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«Авангард» продлил роскошную серию, канадский феномен летит за рекордом. Итоги дня в КХЛ

4 марта в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги игр.

«Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд, одолев в гостях «Амур»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

На 11-й минуте первого периода Владислав Ефремов с передач Ильдана Газимова и Артёма Набиева открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Шелдон Ремпал с передач Александра Хмелевски и Джоша Ливо удвоил преимущество гостей.

Во втором периоде команды голов не забили. На 37-й секунде третьего периода Владислав Барулин с передачи Ивана Мищенко сократил отставание «Амура». В конце игры Ливо установил окончательный счёт во встрече, поразив пустые ворота хозяев.

Ливо забросил свою 44-ю шайбу в нынешнем сезоне. Канадский форвард повторил второй лучший результат по шайбам за одну регулярку, сравнявшись с результатом нападающего «Авангарда» Рида Буше прошлого сезона. Стоит отметить, что рекорд по голам за одну регулярку принадлежит Сергею Мозякину (48 в 60 играх сезона-2016/2017 за «Металлург»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что «Салават Юлаев» одержал четвёртую победу подряд.

«Адмирал» впервые в сезоне одержал победу над «Нефтехимиком»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

На 10-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передачи Никиты Сошникова открыл счёт во встрече. Это шайба стала победной в матче.

Вратарь дальневосточного клуба Андрей Мишуров записал на свой счёт «сухой» матч. Эта встреча стала четвёртой «на ноль» у 23-летнего голкипера.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что это был первый из четырёх запланированных матчей команд в сезоне. Примечательно, что все четыре встречи клубов пройдут в марте 2025 года.

«Сухой» матч Исаева помог «Локомотиву» в третий раз в сезоне крупно обыграть «Северсталь»

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Северсталью» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

«Сухой» матч на свой счёт записал голкипер «Локомотива» Даниил Исаев. В составе ярославской команды голами отметились Байрон Фрейз (дубль), Рихард Паник, Георгий Иванов и Артур Каюмов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Эта победа стала третьей для «Локомотива» во встречах с «Северсталью» в текущем сезоне. Предыдущие два матча закончились в пользу ярославской команды с общим счётом 9:2. «Северсталь» проиграла третью встречу подряд, «Локомотив» одержал победу во второй игре кряду.

Гол Буше в овертайме помог «Авангарду» обыграть «Сочи» и одержать девятую победу подряд

В Сочи на стадионе «Большой» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и омским «Авангардом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 в овертайме.

На девятой минуте голом в большинстве счёт открыл нападающий «Авангарда» Наиль Якупов с передач Ивана Игумнова и Алекса Гранта. По ходу матча омская команда имела большое игровое преимущество, но не могла реализовать его в голы. «Сочи» удалось сравнять счёт в начале третьего периода — отличился Уилл Биттен, которому ассистировали Данил Мокрушев и Александр Хохлачёв. На 54-й минуте встречи Иван Игумнов вновь вывел гостей вперёд, однако уже через минуту Александр Яремчук сравнял счёт. В овертайме победу одержали гости благодаря точному броску Рида Буше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» одержал девятую победу подряд.

СКА в армейском дерби КХЛ обыграл ЦСКА и прервал четырёхматчевую серию поражений

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал в армейском дерби СКА. Упорная встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме в пользу гостей.

На седьмой минуте счёт открыл нападающий ЦСКА Максим Соркин, которому ассистировали Прохор Полтапов и Никита Седов. Петербургские армейцы ответили двумя голами в большинстве — отличились Марат Хайруллин и Матвей Короткий. Ещё до первого перерыва Прохор Полтапов сравнял счёт в матче. В следующие два периода команды не смогли поразить ворота друг друга, и встреча перешла в овертайм. В дополнительное время победу СКА принёс точный бросок капитана Александра Никишина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, СКА прервал четырёхматчевую серию поражений. В свою очередь, ЦСКА проиграл впервые за последние пять матчей.

Матчи на 5 марта:

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