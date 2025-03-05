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Тампа-Бэй — Коламбус — 6:2, обзор матча, Кучеров набрал три очка и приблизился к Маккиннону в гонке бомбардиров, видео

Погоня Кучерова продолжается! Никита растерзал «Коламбус», набрав три очка
Максим Макаров
Погоня Кучерова продолжается!
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А «Тампа» одержала девятую победу в 10 последних матчах.

Во второй половине чемпионата «Тампа» набрала хороший ход и теперь вполне серьёзно претендует на победу в Атлантическом дивизионе, хотя ещё месяц назад это было трудно представить – «Флорида» и «Торонто» имели отличный отрыв, да и смотрелись лучше по игре.

Встреча с «Коламбусом» нынче серьёзная проверка, так как молодые парни Дина Эвасона способны переиграть абсолютно любую команду. Но ставка на активное начало от Джона Купера сработала – Митчелл Чаффи открыл счёт уже на 30-й секунде. А через минуту очередной шедевр показал Кучеров – Никита принял шайбу на чужой синей линии после передачи Гюнцеля, мягко развернулся, убежал «один в ноль» и перехитрил Мерзликина, ожидавшего бросок низом. Лёгкость, с которой Никита всё это проделал, по-настоящему впечатляет.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Коламбус» до перерыва сократил отставание в счёте, но во втором периоде «молнии» заиграли с ещё более явным преимуществом и к 27-й минуте повели уже в три шайбы – оба гола организовало первое звено, а Кучеров добавил на лицевой счёт результативную передачу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но та простота, с которой «Тампа» запирала соперника в зоне и забивала, расслабила подопечных Купера – Веренски забросил в меньшинстве, подарив мнимую надежду «мундирам».

НХЛ — регулярный чемпионат
05 марта 2025, среда. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Чаффи (Лиллеберг, Рэддиш) – 00:30     2:0 Кучеров (Гюнцель) – 01:37     2:1 Веренски – 17:20     3:1 Гюнцель (Хедман, Пойнт) – 21:27     4:1 Хедман (Кучеров, Рэддиш) – 26:36     4:2 Веренски (Фантилли, Джонсон) – 30:49 (sh)     5:2 Хедман (Пойнт, Кучеров) – 49:44 (pp)     6:2 Гюнцель – 57:53    

Впрочем, те ей и не воспользовались, вновь пропустив две шайбы за период – Хедман с передачи Пойнта и Кучерова реализовал большинство, а Гюнцель поразил пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

6:2 – уверенная победа «Тампы» как по игре, так и по счёту. А Никита Кучеров помог команде растерзать «Коламбус» и продолжил борьбу за Натаном Маккинноном в гонке бомбардиров.

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