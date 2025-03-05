Редчайший гол в НХЛ! Россиянин не забивал два года, в которые уложились 154 матча

«Даллас», который смело можно назвать самой укомплектованной командой во всей НХЛ, идёт на втором месте в своём дивизионе и на фоне осечек «Виннипега» может опередить «реактивщиков» под конец регулярного чемпионата. Как можно было убедиться в прошлом году, победа в конференции ничего не гарантирует – «звёздам» достался действующий чемпион «Вегас». Но в этом году стратегическое значение первого места всё-таки повыше – получить «Ванкувер», «Калгари», «Сент-Луис» или «Юту» будет в разы приятнее, чем «Колорадо».

Матч с «Нью-Джерси», который только-только дождался возвращения Маркстрёма и тут же потерял на неопределённый срок Джека Хьюза, выдался на славу, хотя первые два периода прошли полностью по сценарию «Далласа» — «звёзды» уверенно вели 3:1 и должны были доводить дело до уверенной победы.

Однако в третьем периоде «дьяволы» вытащили матч, сравняли счёт, однако Томас Харли оказался слишком жесток – за пять секунд до сирены 23-летний защитник нашёл пространство для совершения кистевого броска и заставил взреветь «Американ Эйрлайнс-центр».

Но нас больше интересует другое событие – Илья Любушкин впервые с 16 марта 2023 года забросил шайбу в матче НХЛ. Причём сделал это не в стиле «закрыл глаза и бросил на удачу». Илья прочувствовал момент, получил передачу от Робертсона, убежал «два в один» вместе с Мавриком Бурком и броском с кистей отправил шайбу в ворота. Что самое интересное, партнёры Любушкина, кажется, радовались этому голу больше, чем сам Илья.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Только вдумайтесь, российский защитник не забивал 154 матча (если не учитывать игры плей-офф, то 147). Да, все знают, что Илья защитник-домосед, но серия без голов всё равно неприлично затянулась.

Самое время вспомнить, как вообще проходит сезон уроженец Москвы. Летом Любушкин в очередной раз сменил команду, однако теперь сделал выбор, отталкиваясь от амбиций команды, всё-таки менять локацию в конце февраля — начале марта почти каждый год может надоесть. Илья подписал контракт с «Далласом» на три года и $ 3,25 млн и должен был стать одним из невидимых винтиков чемпионской команды, которую всё пытаются собрать в Техасе.

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Роль Любушкина в «Далласе» не поменялась (а могла ли?). Надёжная игра Ильи является одной из главных причин, почему у «Старз» лучшее меньшинство в НХЛ, а сам российский защитник по игровому времени в данном формате уступает только Эсе Линделлю. Также 46-й номер «звёзд» является вторым в команде по заблокированным броскам и четвёртым по количеству силовых приёмов (второй среди защитников).

Уже сейчас можно сказать, что Любушкин нашёл свою команду, где ему выделили определённую роль, и он её с достоинством исполняет. А такие голы, как сегодня, просто приятный бонус. Но лучше, чтобы это происходило с ним почаще: всё-таки мы говорим о человеке, который в прошлом году, играя за «Торонто», набрал в плей-офф три очка в семи играх, а больше него смогли выбить только Мэттьюс, Доми и Бертуцци. Всего два очка набрал, например, такой игрок, как Джон Таварес.