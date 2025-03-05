В полку «новых русских» в КХЛ прибыло. Насколько успешны бывшие легионеры в России?

Их не так много, но почти все находятся на ведущих ролях.

С 3 марта 2025 года в КХЛ стало на одного легионера меньше. Нет, никто не покинул лигу – просто нападающий «Амура» Алекс Гальченюк официально стал гражданином России, получив тёмно-красный паспорт.

Материалы по теме Фото Форвард «Амура» Алекс Гальченюк получил российское гражданство

В нашей лиге Алекс играет второй сезон – в своё время в Россию он перебрался из НХЛ, и первым его клубом здесь был СКА. Настоящей звездой в Петербурге он так и не стал, хотя в плей-офф был одним из тех, к кому можно было предъявить наименьшее количество претензий. В общей сложности (регулярка + Кубок Гагарина) Гальченюк стал пятым бомбардиром команды, немного не дотянув до 50 очков.

В «Амуре» же Алекс взял на себя роль лидера (пусть и не сразу) и даже несколько раз вывел команду на лёд в качестве капитана. Сейчас он с отрывом является лучшим бомбардиром «тигров», но после паузы на Матч звёзд восстанавливается от травмы – последние семь игр хабаровчане, лишившиеся всех шансов на попадание в кубковую весну, вынуждены были провести без него.

Почти месяц назад Гальченюк продлил контракт с «Амуром» ещё на два сезона – это значит, что Алекс, если не произойдёт ничего экстраординарного, вместе с хабаровчанами пойдёт за Кубком Гагарина – 2026.

А как играют другие легионеры, также успевшие получить российский паспорт?

Бреннан Менелл («Динамо» Москва)

Когда получил: 27 июля 2023 года

Бело-голубой американец стал законодателем этой, с позволения сказать, моды среди легионеров. До «Динамо» московского Бреннан успел поиграть за одноимённый клуб из Минска, но решил принять гражданство после первого сезона в столице России.

В первой же регулярке после обретения нового паспорта Менелл показал прекрасную статистику – с 45 (8+37) очками он стал третьим бомбардиром среди защитников, уступив только Дамиру Шарипзянову (53) и Александру Никишину (56), а в плей-офф среди коллег по амплуа больше него (12) результативных действий оформил только ставший чемпионом Робин Пресс (17), при этом проведший на 13 матчей больше.

Бреннан Менелл Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Второй сезон у Бреннана в качестве гражданина России получается не таким успешным – среди основных защитников «Динамо» только Менелл имеет отрицательный показатель полезности — «-8», хоть он и занимает второе место по результативности, с 22 очками уступая только Даниилу Пыленкову (27). Урождённый американец наверняка мог бы иметь и лучшую статистику, однако уже полтора месяца он не выходит на лёд из-за травмы.

Свою приверженность новому флагу Бреннан показал на Матче звёзд КХЛ – 2023, когда исполнил буллит в косоворотке и станцевал вприсядку.

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Кэмерон Ли («Амур»)

Когда получил: 27 сентября 2023 года

На том же Матч звёзд свой «русский» буллит исполнил другой новоиспечённый на тот момент россиянин – защитник «Амура» Кэмерон Ли. Тогда 28-летний хоккеист надел шапку-ушанку, а вместо шайбы использовал банку икры, соответствуя духу Дальнего Востока.

Материалы по теме Видео Защитник «Амура» Кэмерон Ли выполнил буллит в ушанке и с банкой икры вместо шайбы

Ли получил российский паспорт после первого же года в КХЛ. В своё время он приехал в Хабаровск из фарм-клуба «Питтсбурга» и быстро стал ключевым защитником «тигров», особенно после внезапного ухода из клуба Михала Йордана. Дебютный сезон в лиге он закончил в качестве лучшего снайпера, ассистента и бомбардира «Амура» среди защитников и наверняка повторил бы успех и в прошлой регулярке, если бы не перелом руки, полученный в её середине. Из-за травмы Кэмерону даже пришлось пропустить плей-офф, по итогам которого хабаровчане вылетели в первом раунде, проиграв будущим чемпионам из «Металлурга».

В этом сезоне Ли тоже играл не всегда, в общей сложности пропустив 11 матчей «Амура» – также из-за травм. Пока что на его счету 15 результативных действий, и большой вопрос, сможет ли он повторить личный рекорд (20). Но по ходу регулярки Кэмерон стал приносить больше пользы и у собственных ворот – его стали задействовать при нейтрализации большинства, чего раньше практически не происходило. Это отразилось и на количестве заблокированных им бросков – сейчас на счету защитника рекордные для него 77 блоков.

Брендан Лайпсик («Сибирь»)

Когда получил: 9 января 2024 года

До сих пор непонятно, для чего СКА год назад содействовал Лайпсику в получении российского гражданства – в отличие от «Динамо» и «Амура», на армейцев не давил лимит на легионеров, что стало одной из причин получения новых паспортов Менеллом и Ли.

Вероятно, для того чтобы прошлым летом его спокойно мог подписать «Автомобилист» – период в Петербурге оказался для Лайпсика провальным, после чего он вновь отправился покорять Восточную конференцию. В Екатеринбурге тоже получилось не очень – Брендан совершенно не вписался в состав полуфиналистов предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина, из-за чего в конце декабря в результате обмена оказался в «Сибири».

Брендан Лайпсик Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Начало в Новосибирске получилось очень ярким – в первых 10 матчах Лайпсик набрал 10 очков, однако затем стартовый запал постепенно сошёл на нет. В дальнейшем в активе Брендана были неплохие игры с «Амуром» и «Металлургом», где он совершил по два результативных действия, но в остальном похвастаться ему особо нечем. Летом у обладающего российским паспортом канадца заканчивается контракт, и пока сложно сказать, будут ли клубы КХЛ заинтересованы в его услугах в следующем сезоне.

Седрик Пакетт («Динамо» Москва)

Когда получил: 21 октября 2024 года

Можно сказать, что Пакетт в какой-то степени повторил путь Бреннана Менелла – дебютировал в КХЛ в минском «Динамо», затем (в отличие от защитника, без краткосрочного возвращения в Северную Америку) перебрался в «Динамо» московское и после года в столице России изъявил желание получить гражданство.

Второй сезон в составе бело-голубых ему удаётся совсем чуть-чуть хуже, чем первый – тогда в 57 матчах он набрал 34 (21+13) очка, сейчас за те же 57 матчей на его счету 32 (16+16) очка. При этом за два неполных сезона в «Динамо» он является обладателем наибольшего количества хет-триков среди бело-голубых – двух в прошлом чемпионате и ещё одного в этом.

Очень неплохой отрезок Седрик выдал в начале календарного года, когда набрал девять очков в пяти матчах, но в остальном стабильности ему не хватает. К тому же в последнее время его беспокоит здоровье – недавние встречи со СКА и «Куньлунем» Пакетт пропустил целиком, а последнюю игру с «Автомобилистом» он, едва вернувшись в состав, завершил досрочно – по словам Алексея Кудашова, Пакетт получил ушиб.