Минское «Динамо» готово переписывать историю. Какие высоты сезона КХЛ покорят белорусы?

Что мы знаем о минском «Динамо» в КХЛ? В целом – крепкий клуб с отличной поддержкой на домашних матчах, который в последние годы стал завсегдатаем плей-офф, но с ограниченным потолком в виде первого раунда. Однако в сезоне-2024/2025 «зубры», кажется, готовы написать ярчайшую страницу в своей истории.

Ведь то, что сейчас происходит с «Динамо» — это не случайность, не фарт, не стечение обстоятельств. Клуб проводит отличный сезон, фундамент которого был заложен в прошлом чемпионате. Тогда – в апреле 2023 года — белорусов впервые в КХЛ возглавил тренер с весомым именем в лиге. И пусть для самого Дмитрия Квартальнова новый этап явно стал шагом назад (после работы-то в «Ак Барсе», «Локомотиве» и ЦСКА), но «Динамо» получило в его лице опытнейшего и сильного специалиста с огромным чувством недосказанности. Квартальнов работает в КХЛ едва ли не с самого образования лиги, и за это время он создал себе определённую репутацию. Да, его можно назвать некубковым – за восемь лет в вечных контендерах он не выиграл ни одного Кубка Гагарина. И на то есть причины: слабая тактическая гибкость Квартальнова – прежде всего, а также подчас жуткое невезение. В ЦСКА и «Ак Барсе» Дмитрий Вячеславович строил мощные, казалось, непобедимые команды, однако на поздних стадиях плей-офф зачастую проигрывал более хитрым и вариативным оппонентам.

Дмитрий Квартальнов Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Приходя в Минск, Квартальнов прекрасно понимал, что здесь ему вряд ли придётся сразу рубиться где-то в финале или полуфинале. Более скромные цели, но и меньше давления. Отчасти тренер вернулся куда-то в начало 2010-х, когда Квартальнов выводил на новый уровень «Сибирь», сосредотачиваясь на каждодневной работе и не думая о высоком. В Минске большого спроса быть и не могло – с чего ради? В столице Беларуси прежде всего ждали, что Квартальнов наведёт порядок в команде, поставит игру, за которую не стыдно, и будет пытаться постепенно улучшать итоговые результаты сезона. Кажется, в такой атмосфере Дмитрию Вячеславовичу сразу стало максимально комфортно, он как бы сбросил с себя оковы, идущие в комплекте с должностью главного тренера в больших клубах. А работа с белорусской молодёжью, в том числе и в сборной, только в радость Квартальнову, который за свою карьеру завёл во взрослый хоккей множество ребят.

И вот идёт второй сезон работы в «Динамо». Год назад рывка не получилось: минчане заняли только восьмое место в регулярке, в первом раунде дали бой «Динамо» московскому, но в целом уступили в серии без шансов. Однако Квартальнов редко когда брал с места в карьер, он из тех тренеров, которым нужно время. И сейчас его «зубры» сияют, порождая самые смелые прогнозы об их перспективах в этом сезоне. Многие отмахиваются от них, не верят, что «Динамо» на что-то способно в плей-офф. Но точно так же весной 2014-го мало кто верил, что «Сибирь» Квартальнова пройдёт «Ак Барс» в первом раунде. А тренер подарил одному из самых хоккейных городов России невиданный доселе праздник. Почему бы не переписать историю и другого клуба, где болельщики заждались прогресса?

«Минск-Арена» Фото: Денис Костюченко, photo.khl.ru

Сейчас у «Динамо» идёт семиматчевая победная серия, не так давно «зубры» оформили триумфальный выезд в Москву и Подмосковье. Это лучший отрезок в сезоне, но дело в том, что в течение всей регулярки белорусы проводили выдающиеся по содержанию игры матчи. Просто они перемешивались с совершенно невнятными встречами, и Квартальнов много говорил на пресс-конференциях о поиске стабильности, баланса, об ответственности, о психологии. Возможно, как раз сейчас тренер достучался до своей команды окончательно. По крайней мере, я сейчас склонен относиться к «зубрам» весьма серьёзно и не считать их спурт просто успешным отрезком, у которого нет продолжения.

Опытный тренер, поставленная игра, исполнители (вожак Шипачёв, качественные легионеры, талантливая белорусская молодёжь, универсальные защитники), организационный порядок в клубе, мощный фактор домашних трибун – у минского «Динамо» вообще-то есть много данных, чтобы добиваться успеха. Удивительно, пожалуй, только то, что недостающим пазлом в этой картине стал какой-то невероятный прорыв голкипера Василия Демченко, который перебрался в Минск в декабре, проиграв в «Адмирале» конкуренцию Мишурову и Коновалову, и сразу начисто закрыл для «зубров» вратарский вопрос. До этого от Демченко избавились в «Авангарде», и казалось, что никогда не хватавший звёзд с неба голкипер понемногу поехал с ярмарки. Но Василий в Минске просто великолепен. У него уже был подобный мощный период в карьере, когда в сезоне-2022/2023 Демченко остался, по сути, единственным вратарём «Авангарда», поиски омским клубом альтернативы на стороне ни к чему не привели, и именно в таких обстоятельствах Василий стал показывать лучший хоккей в карьере, помог тогда «ястребам» подняться в таблице регулярки до верхних строчек Востока, а затем и дойти до финала конференции в плей-офф. Возможно, отсутствие конкуренции и большая игровая нагрузка – это оптимальная среда для Демченко? Ведь и сейчас в Минске Василий играет очень много и практически на безальтернативной основе.

Василий Демченко Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

И прямо сейчас «Динамо» делает всё, чтобы подарить Минску исторический плей-офф. Тут планка пока невелика – достаточно пройти первый раунд. В таблице Запада «зубры» сейчас идут на четвёртом месте, а в случае победы в сегодняшнем матче с «Ладой» войдут в топ-3. Спокойно белорусы могут побороться и за вторую строчку, до которой и сейчас рукой подать. Календарь оставшихся игр способствует: там и «Лада», и «Куньлунь», и две игры с «Сочи». Прямо сейчас всё указывает на то, что «Динамо» должно начинать плей-офф на домашней площадке, чего ранее никогда не случалось. В соперники по первому раунду, конечно, даже со второго места можно получить СКА со всеми вытекающими, однако есть варианты выйти на «Северсталь» или «Спартак», и тут уже именно белорусы будут фаворитами.

В то, что «Динамо» откатится назад до конца регулярки, а плей-офф проведёт, как обычно – не верю. Не похожа сейчас эта команда на выскочку, скорее видна планомерная работа. Которая может привести «зубров» к новым высотам.